L'Opposition officielle presse la CAQ de repousser la coupure des crédits d'impôt à l'industrie des effets visuels et de l'animation

QUÉBEC, le 30 mai 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Brigitte B. Garceau, a présenté une motion, au salon Bleu de l'Assemblée nationale, demandant au gouvernement caquiste de repousser l'entrée en vigueur de la modification aux crédits d'impôt visant l'industrie des effets visuels et de l'animation.

Avec cette motion, la députée libérale de Robert-Baldwin souhaitait que la CAQ acquiesce à la demande de cette importante industrie, au Québec, qui souhaite que les coupures des crédits d'impôt annoncées soient reportées au 1er janvier 2025 et ainsi avoir le temps nécessaire pour s'ajuster et assurer sa pérennité. Le gouvernement caquiste a rejeté la motion du revers de la main, maintenant sa décision de couper de 28% les crédits d'impôts à cette industrie, dès demain, le 31 mai.

Mme Garceau souligne que ces crédits d'impôt sont essentiels pour le milieu pour que nos entreprises d'ici demeurent compétitives dans un marché qui est mondial. L'industrie québécoise des effets visuels et de l'animation a su acquérir une renommée internationale et fait rayonner le Québec de façon remarquable. La CAQ ne doit pas lui faire un pareil croc-en-jambe sans au moins lui offrir le temps de s'ajuster, estime la porte-parole libérale.

« Le ministre des Finances a sorti ce lapin de son chapeau dans son dernier budget, sans consulter l'industrie, ne lui laissant que quelques semaines pour encaisser le choc. La diminution radicale des crédits d'impôt du secteur des effets visuels et de l'animation, imposée par la CAQ, causera une perte de compétitivité de nos entreprises avec les joueurs de l'extérieur du Québec et ainsi entraîner des pertes d'emplois et de retombées économiques importantes pour le milieu culturel. La CAQ a choisi de rejeter notre motion et d'abandonner cette industrie importante dans le domaine de la culture. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications

30 mai 2024 à 13:18

