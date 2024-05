MISE À JOUR ? Earth Alive souligne un solide premier trimestre en 2024





MONTRÉAL, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un communiqué publié sous le même titre le 29 mai 2024 à 16 h 15 HE par Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC), veuillez noter que son assemblée générale annuelle aura lieu le 27 juin 2024 à 10 h 00. La version corrigée suit :

Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC ? « Earth Alive » ou la « Société »), une société qui développe, fabrique et distribue des solutions et des produits microbiens exclusifs, à la pointe de la technologie et respectueux de l'environnement, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre qui a pris fin le 31 mars 2024. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.



Points saillants du premier trimestre

Ventes totales : 1 301 021 $ au T1 2024 contre 387 247 $ au T1 2023 grâce à l'acquisition d'Interlube Inc.

1 301 021 $ au T1 2024 contre 387 247 $ au T1 2023 grâce à l'acquisition d'Interlube Inc. Perte nette totale : 1 333 569 $ contre 1 262 881 $ au T1 2023.

1 333 569 $ contre 1 262 881 $ au T1 2023. Dépenses d'exploitation totales : 1 552 451 $ contre 1 346 261 $ au T1 2023.

1 552 451 $ contre 1 346 261 $ au T1 2023. Fonds de roulement : 3 644 679 $ au 31 mars 2024, avec 2 013 090 $ en liquidités (1 374 000 $ au 27 mai 2024) pour soutenir les efforts de commercialisation.

« Le premier trimestre 2024 a été une période charnière pour Earth Alive », explique Nikolaos Sofronis, PDG de Earth Alive. « Avec l'acquisition réussie d'Interlube, nous avons considérablement élargi notre portefeuille et notre présence sur le marché, en particulier dans l'industrie minière du Québec. Cette acquisition a déjà contribué à des ventes exceptionnellement fortes, démontrant la valeur et le potentiel de nos initiatives stratégiques. »

Événements ultérieurs

13 mai 2024 : Earth Alive a fièrement annoncé le dépôt de demandes de brevets cruciales pour son nouveau produit, Soil Activator-TGtm. Ce biostimulant avancé, une évolution de l'Activateur de Sol original, améliore considérablement la biodisponibilité des nutriments dans les engrais granulaires, les transformant en biofertilisants granulaires. Cette technologie innovante donne à Earth Alive un avantage concurrentiel et soutient son expansion sur les marchés internationaux. Ce produit est très attendu, répondant aux nouvelles réglementations européennes et à la demande croissante de solutions agricoles durables.



: Earth Alive a fièrement annoncé le dépôt de demandes de brevets cruciales pour son nouveau produit, Soil Activator-TGtm. Ce biostimulant avancé, une évolution de l'Activateur de Sol original, améliore considérablement la biodisponibilité des nutriments dans les engrais granulaires, les transformant en biofertilisants granulaires. Cette technologie innovante donne à Earth Alive un avantage concurrentiel et soutient son expansion sur les marchés internationaux. Ce produit est très attendu, répondant aux nouvelles réglementations européennes et à la demande croissante de solutions agricoles durables. Aujourd'hui : Earth Alive annonce que son abat-poussière ea1 a reçu la certification de conformité Boeing selon la norme BSS7432. Cette certification, qui valide la performance du produit en termes de sécurité et d'efficacité environnementale, ouvre la voie à son utilisation sur les pistes d'aéroport et les zones environnantes. Traditionnellement utilisé dans les secteurs minier et de la construction, ea1 élargit désormais son champ d'application, renforçant la position de l'entreprise sur le marché mondial des solutions durables.



Événements majeurs du trimestre

1er février 2024 : Earth Alive a annoncé l'acquisition réussie d'Interlube Inc., un fournisseur québécois de lubrifiants biodégradables pour les besoins industriels. Nos lubrifiants, formulés à partir d'huile végétale pure et d'additifs, offrent une stabilité exceptionnelle à haute température et des performances supérieures par rapport aux lubrifiants minéraux de haute qualité. Cette acquisition améliore le portefeuille et la présence sur le marché de Earth Alive, en particulier dans l'industrie minière du Québec. L'expertise d'Interlube dans la conversion d'équipements en lubrifiants biodégradables et sa présence significative dans le secteur minier complètent les solutions environnementales de Earth Alive. La société observe déjà des synergies se concrétiser et des réseaux se fusionner et s'ouvrir, améliorant notre efficacité opérationnelle et notre portée sur le marché avec d'autres produits tels que l'abat-poussière ea1tm et l'Activateur de Soltm pour la revégétalisation des sites miniers.



Earth Alive a annoncé l'acquisition réussie d'Interlube Inc., un fournisseur québécois de lubrifiants biodégradables pour les besoins industriels. Nos lubrifiants, formulés à partir d'huile végétale pure et d'additifs, offrent une stabilité exceptionnelle à haute température et des performances supérieures par rapport aux lubrifiants minéraux de haute qualité. Cette acquisition améliore le portefeuille et la présence sur le marché de Earth Alive, en particulier dans l'industrie minière du Québec. L'expertise d'Interlube dans la conversion d'équipements en lubrifiants biodégradables et sa présence significative dans le secteur minier complètent les solutions environnementales de Earth Alive. La société observe déjà des synergies se concrétiser et des réseaux se fusionner et s'ouvrir, améliorant notre efficacité opérationnelle et notre portée sur le marché avec d'autres produits tels que l'abat-poussière ea1tm et l'Activateur de Soltm pour la revégétalisation des sites miniers. 27 mars 2024 : Earth Alive a annoncé un accord de distribution stratégique avec Bourget, un leader dans l'entretien des routes au Québec. Ce partenariat vise à renforcer la présence de Earth Alive sur le marché québécois.



Autres annonces

Earth Alive tiendra son assemblée générale annuelle le 27 juin 2022 à 10h00 (heure de Montréal). Il s'agira d'une réunion virtuelle uniquement à laquelle les actionnaires inscrits au 15 mai 2024 pourront assister sur https://meetnow.global/MN4DJSG.



Earth Alive annonce le départ de Jean-Philippe Lejeune, CFO et CPA, qui était avec la Société depuis 2022. M. Lejeune a joué un rôle clé dans la supervision des stratégies financières de la Société et a contribué à diverses initiatives stratégiques avec compétence et intégrité. La recherche d'un nouveau CFO est déjà en cours, et M. Lejeune coopère pleinement pour assurer une transition en douceur.



Les états financiers consolidés de Earth Alive et l'analyse de la direction pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023 sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur notre site web à www.earthalivect.com.

À propos de Earth Alive Clean Technologies

Earth Alive est une entreprise spécialisée dans la santé des sols et un leader de l'industrie des technologies microbiennes. Les produits innovants de Earth Alive contribuent à l'agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d'eau minimale et au nettoyage industriel écologique et respectueux de l'humain. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

Informations prospectives : Certaines informations dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives et des déclarations prospectives, qui reflètent la vision actuelle de la direction en ce qui concerne les objectifs, plans, buts, stratégies, perspectives, résultats d'exploitation, performance financière et opérationnelle, perspectives et opportunités de la Société. Partout où elles sont utilisées, les expressions « vise à », « potentiel » et des mots ou expressions similaires identifient des informations prospectives et des déclarations prospectives. Les informations prospectives et les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme une garantie d'événements, de performances ou de résultats futurs, et ne seront pas nécessairement une indication exacte quant à savoir si, ou à quel moment, de tels événements, performances ou résultats seront atteints. Les facteurs qui pourraient influencer ou entraver la réalisation de tels événements, performances ou résultats incluent la capacité du partenariat avec Bourget à renforcer notre présence au Québec. Toutes les informations de ce communiqué de presse contenant des informations prospectives ou des déclarations prospectives sont qualifiées par ces déclarations d'avertissement. Les lecteurs sont invités à considérer soigneusement les risques, incertitudes et hypothèses dans l'évaluation des informations prospectives et des déclarations prospectives et sont priés de ne pas accorder une confiance indue à ces informations et déclarations. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives ou ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :



Nikolaos Sofronis, Président et PDG

438 333-1680; 514-462-1628

+352621395338

[email protected]

30 mai 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :