Guichet d'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance - Une occasion pour faire les bons choix





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Association des centres de la petite enfance (L'AQCPE) accueille favorablement la décision du ministère de la Famille de repousser la mise en service du nouveau guichet d'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance. L'AQCPE considère que c'est une occasion d'affiner le projet de Règlement sur l'accès aux services de garde éducatifs à l'enfance, sur lequel s'appuie le futur guichet et réitère que c'est le développement des places qui doit primer.

En bref :

Le ministère de la Famille va encadrer les politiques d'admission des services éducatifs à l'enfance. Pour se faire, il a repris la place 0-5 et il va émettre un règlement.

il va émettre un règlement. Il ressort que le projet de règlement mettrait fin à des ententes qui favorisaient la conciliation travail-famille ou l'égalité des chances.

Le développement des places en CPE subit des retards considérables

L'AQCPE demande au ministère de la Famille d'utiliser le report de la mise en service du guichet pour peaufiner son projet de règlement et accélérer le développement de places, seule façon de répondre à l'enjeu d'accès.

Citation

« C'est une sage décision du ministère de la Famille de repousser l'échéance annoncée. En marge des enjeux techniques, il apparait aussi que le projet de règlement doit être peaufiné davantage. Si nous sommes pour un certain encadrement des politiques d'admission, il ne faut surtout pas que les contraintes administratives atteignent à l'esprit même du réseau des CPE/BC, à savoir l'accessibilité des places, la conciliation travail-famille et surtout, l'égalité des chances » a affirmé Marie-Claude Lemieux, co-directrice générale de l'AQCPE.

Résoudre l'enjeu de l'accès : développer des places en CPE

Peu importe le fonctionnement du guichet ou le règlement qui s'y rattache, ceux-ci ne serviront qu'à indiquer quels enfants seront discriminés. Pour régler l'enjeu d'accès, l'AQCPE réitère que le ministère de la Famille doit accélérer le développement des places en CPE et en milieu familial reconnu et subventionné.

Citation

« Les places en CPE sortent au compte-goutte. Il est grand temps d'agir. Nous tendons la main au ministère de la Famille afin de trouver des solutions pour accélérer véritablement le développement et la conversion des places en CPE. La majorité des projets de CPE sont embourbés dans des délais et des contraintes déraisonnables. C'est d'autant plus surprenant alors que les sommes nécessaires sont disponibles, avec l'annonce du transfert de 123 millions du gouvernement fédéral pour le développement de places » a continué Mme Lemieux.

Il est indéniable que nos actions prioritaires doivent être dirigées vers le développement de places...de qualité. Investissons les sommes (mais aussi notre énergie) au bon endroit. Investissons dans le réseau des CPE/BC.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

30 mai 2024 à 12:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :