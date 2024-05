TELUS étend son programme Mobilité pour l'avenir afin de venir en aide aux familles dans le besoin partout au Canada





Destiné aux familles à faible revenu, le programme Mobilité pour l'avenir leur propose des forfaits de services mobiles de TELUS à prix abordable à partir de 25 $ par mois.

VANCOUVER, BC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, TELUS a annoncé l'élargissement de son programme Mobilité pour l'avenir, destiné aux familles à faible revenu , pour appuyer celles qui reçoivent le maximum de la prestation de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE). Comme 9 Canadiens sur 10 ayant des enfants de 18 ans et moins constatent une hausse importante du coût de la vie, 61 pour cent des familles ont du mal à concilier leurs dépenses quotidiennes. Il est important que les familles puissent accéder à l'aide dont elles ont besoin et se payer le soutien nécessaire, y compris l'accès essentiel à la connectivité. Le programme Mobilité pour l'avenir offre un accès à prix réduit aux services mobiles de TELUS grâce à des forfaits à 25 $ par mois pour 3 Go de données ou 35 $ par mois pour 10 Go. Les participants peuvent apporter leur propre appareil ou avoir la possibilité d'acheter en rabais un appareil remis en marché certifié de Mobile Klinik . Le programme se développe à partir des programmes Connectés pour l'avenir qui sont venus en aide à des gens partout au Canada, incluant des jeunes sortant de familles d'accueil, des aînés à faible revenu, des femmes autochtones à risque de violence, des réfugiés pris en charge par le gouvernement et d'autres personnes marginalisées. Depuis 2016, ces programmes fournissent un accès à Internet haute vitesse, des services mobiles, des appareils et des services d'accessibilité gratuitement ou à faible coût.

« Dans notre monde de plus en plus numérique, un accès omniprésent et fiable à la connectivité est devenu une véritable nécessité pour quiconque vit, travaille et étudie au Canada. Tandis que les difficultés financières des familles augmentent, TELUS continue de faire en sorte que, d'un océan à l'autre, les citoyens puissent demeurer en contact avec les personnes et l'information qui comptent le plus », a noté Jill Schnarr, chef de l'innovation sociale, des communications et de la marque, TELUS. « Grâce à l'expansion du programme Mobilité pour l'avenir aux familles à faible revenu, nous nous assurons qu'elles demeurent connectées d'un bout à l'autre du Canada tout en ayant accès aux outils et aux ressources essentiels à leur épanouissement. »

Le programme Mobilité pour l'avenir aide chaque année des milliers de Canadiens dans le besoin. Selon 97 pour cent des participants, il leur permet de rester plus facilement en contact avec leurs amis, leur famille et les réseaux de soutien, alors que 86 pour cent d'entre eux signalent qu'il les a aidés à trouver des ressources en période de crise. Les familles admissibles peuvent s'inscrire au programme Mobilité pour l'avenir sur le site web de TELUS .

« La BC Technology for Learning Society a établi un partenariat avec TELUS depuis la création du programme Internet pour l'avenir. Elle nous aide à placer 2 000 appareils dans les familles à faible revenu », déclare Mary-Em Waddington, BC Technology for Learning Society. « Nous avons pu constater à quel point ce soutien peut avoir un effet marquant dans les familles qui bénéficient de nos programmes. Cela soulage leur fardeau financier tout en leur procurant les outils nécessaires pour accéder à Internet. Grâce à l'expansion du programme Mobilité pour l'avenir aux familles à faible revenu, celles que nous appuyons peuvent également bénéficier de la connectivité dans leurs déplacements. »

Ce nouveau programme Mobilité pour l'avenir de TELUS fait partie de notre gamme de programmes Connectés pour l'avenir qui contribuent à combler les écarts en rendant accessibles à tous la technologie et les soins de santé. Ces programmes comprennent :

Internet pour l'avenir qui, grâce à un service Internet à faible coût, a connecté plus de 180 000 membres de famille et aînés à faible revenu, de personnes handicapées dans le besoin, de réfugiés pris en charge par le gouvernement et de jeunes quittant leurs familles d'accueil.

qui, grâce à un service Internet à faible coût, a connecté plus de 180 000 membres de famille et aînés à faible revenu, de personnes handicapées dans le besoin, de réfugiés pris en charge par le gouvernement et de jeunes quittant leurs familles d'accueil. Technologies pour l'avenir , fourni en partenariat avec La Marche des dix sous, offre de la formation et du soutien aux personnes handicapées en les initiant aux fonctions d'accessibilité intégrées dans leur téléphone intelligent, leur tablette, leur ordinateur ou leur portable. De plus, le programme leur fait des recommandations sur les technologies d'assistance. Dans l'ensemble, plus de 9 000 personnes ont reçu de l'appui et le rabais pour accessibilité de TELUS dans le cadre de ce programme.

, fourni en partenariat avec La Marche des dix sous, offre de la formation et du soutien aux personnes handicapées en les initiant aux fonctions d'accessibilité intégrées dans leur téléphone intelligent, leur tablette, leur ordinateur ou leur portable. De plus, le programme leur fait des recommandations sur les technologies d'assistance. Dans l'ensemble, plus de 9 000 personnes ont reçu de l'appui et le rabais pour accessibilité de TELUS dans le cadre de ce programme. À l'aide de cliniques de santé mobiles conçues sur mesure, Santé pour l'avenir permet à des personnes en situation d'itinérance d'avoir accès à des soins de santé de base. Depuis sa création, le programme a soutenu plus de 200 000 visites de patients dans 25 communautés à travers le Canada . De plus, il procure un accès gratuit aux services de counselling de Mes Soins TELUS Santé MC pour les personnes marginalisées ayant besoin de soutien en santé mentale au Canada tout en offrant un accès à prix réduit aux services Alerte Médicale TELUS Santé aux adultes plus âgés à faible revenu.

De plus, grâce à son programme de littératie numérique gratuit, TELUS Averti MD, qui donne des ateliers d'information interactifs et fournit des jeux dans ce domaine, TELUS a permis à plus de 750 000 personnes de tous les âges, dans le monde entier, de vivre une expérience plus sécuritaire et positive en ligne. TELUS Averti traite de nombreux sujets, comme la sécurité, la protection de la vie privée et la réputation en ligne, la cyberintimidation et l'utilisation responsable des technologies et de l'intelligence artificielle.

Depuis leur création, les programmes Connectés pour l'avenir et TELUS Averti ont aidé 1,2 million de personnes. Pour en savoir plus sur les programmes Connectés pour l'avenir de TELUS et voir comment s'y inscrire, visitez telus.com/connectingforgood .

