Stratégie de développement éolien : Hydro-Québec jouera un rôle structurant en partenariat avec les Premières Nations et les municipalités





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Avec l'ajout de 10 000 MW de nouvelles capacités éoliennes d'ici 2035, la filière éolienne devient un élément névralgique de la réussite de la transition énergétique. Afin de relever ce défi collectif, Hydro-Québec présente une stratégie de développement éolien. En tant qu'institution publique, Hydro-Québec deviendra maître d'oeuvre dans la réalisation de projets éoliens à grande échelle, qui pourront atteindre au-delà de 1 000 MW, en partenariat avec les Premières Nations et les municipalités.

À l'issue d'une large consultation sur le Plan d'action 2035, il est clair que les Premières Nations et les municipalités souhaitent participer directement aux projets éoliens avec un modèle de développement mieux planifié et mieux coordonné.

Concrètement, la stratégie de développement mise donc sur les éléments suivants :

La réalisation de projets de grande ampleur pour déployer rapidement 10 000 MW de nouvelles capacités et réduire les coûts grâce aux économies d'échelle.

La participation des municipalités et des Premières Nations aux projets, en tant que partenaires dès le départ. À titre d'actionnaires dans les projets, elles pourront également en tirer des revenus autonomes récurrents qu'elles pourront investir selon leurs priorités.

La planification ordonnée de l'ensemble du système énergétique, notamment avec l'évolution du réseau de transport d'électricité.

Le rôle d'Hydro-Québec comme actionnaire et maître d'oeuvre dans la planification globale et l'élaboration des projets à grande échelle ainsi que dans les étapes subséquentes. En collaboration avec ses partenaires, Hydro-Québec pourrait ensuite utiliser un processus compétitif pour mettre à profit l'expertise des acteurs du secteur éolien.

« Nous avons été à l'écoute et concluons qu'en s'appuyant sur notre rôle d'institution publique notre stratégie permettra d'atteindre, avec nos partenaires, la cible ambitieuse de 10 000 MW, a déclaré Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec. L'objectif fondamental de notre approche est de s'assurer d'une bonne coordination des efforts publics, privés, syndicaux et communautaires, au bénéficie de l'ensemble de la société québécoise. Nous croyons que cette stratégie est le meilleur moyen de développer la filière éolienne de manière socialement acceptable et au meilleur coût possible ».

Les appels au marché demeureront l'approche privilégiée pour les projets à plus petite échelle. Les partenaires de l'industrie participeront à ces projets, comparables à ceux qui ont été réalisés au cours des 20 dernières années, avec une puissance installée allant jusqu'à entre 300 et 350 MW. Hydro-Québec s'assurera en amont que les milieux ciblés seront favorables à l'accueil de projets éoliens.

