Chloris Geospatial, l'entreprise leader dans la surveillance du carbone forestier mondial, accueille la Fondation Cisco et NextSTEP en tant qu'investisseurs





BOSTON, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Chloris Geospatial, l'entreprise technologique leader dans la mesure du carbone forestier depuis l'espace, accueille la Fondation Cisco et NextSTEP en tant qu'investisseurs. Les deux nouveaux venus rejoignent les investisseurs existants AXA IM Alts, Orbia Ventures, At One Ventures et Counteract dans le cadre d'un nouveau cycle de financement qui soutiendra l'avancement continu de la mission de Chloris.

La conservation et la restauration des forêts sont des solutions vitales à la crise du changement climatique et de la biodiversité, et un outil nécessaire pour orienter l'économie mondiale vers des émissions nettes nulles d'ici 2050. Les technologies de surveillance de Chloris permettent d'étendre ces solutions en évaluant leur impact sur le terrain en toute confiance.

Développée sous la direction de son cofondateur et directeur scientifique, Alessandro Baccini, la technologie de Chloris produit des estimations annuelles fiables de la densité de la biomasse et quantifie le stock de carbone forestier et son évolution pour toute zone d'intérêt en utilisant des données d'observation de la terre, la fusion de capteurs exclusifs et des algorithmes d'apprentissage automatique. La technologie de Chloris permet aux gouvernements, aux entreprises, aux organisations de la société civile, aux peuples autochtones et aux communautés locales de suivre toutes les dynamiques de la biomasse, y compris celles résultant de la déforestation, de la dégradation et de la croissance des arbres, de l'échelle du terrain à l'échelle continentale, et de comprendre l'impact de leurs projets de carbone forestier et de leurs chaînes d'approvisionnement.

Le nouveau cycle de financement permettra à Chloris de répondre aux besoins évolutifs du marché, tout en facilitant une croissance commerciale continue et en consolidant la position de Chloris en tant que nom le plus fiable en matière de télédétection pour la comptabilisation du carbone forestier.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu le soutien continu de nos investisseurs existants et nous souhaitons la bienvenue à la Fondation Cisco et à NextSTEP, a déclaré Marco Albani, cofondateur et PDG de Chloris. Cet investissement réaffirme la confiance de nos investisseurs et leur engagement dans notre mission de fournir des données de haute intégrité sur l'impact de la nature et de l'action climatique. »

Chloris a également annoncé aujourd'hui qu'Adam Gibbon, responsable du capital naturel chez AXA IM Alts, a rejoint son conseil d'administration.

« Nous pensons que la technologie de Chloris est un bond en avant, qui permet de mesurer la biomasse forestière à une échelle, une vitesse et une précision inégalées, et nous nous attendons à ce qu'elle devienne la norme de facto pour les projets de carbone forestier et l'empreinte de la chaîne d'approvisionnement. Cet investissement contribue à la mission d'AXA IM Alts d'investir dans des activités et des solutions qui assurent la protection, la restauration et la gestion durable du capital naturel », a commenté Adam Gibbon, responsable du capital naturel chez AXA IM Alts.

« Grâce aux investissements climatiques de la Fondation Cisco, nous nous efforçons de soutenir les entreprises climatiques en phase de démarrage qui peuvent avoir un impact substantiel sur le climat, a expliqué Elias Habbar-Baylac, investisseur climatique auprès de la Fondation Cisco. Notre soutien à Chloris Geospatial s'explique par sa capacité exceptionnelle à surveiller la dynamique du carbone forestier avec précision et à grande échelle. La technologie avancée de fusion de capteurs et les modèles d'apprentissage automatique de Chloris fournissent des données essentielles pour une gestion robuste et évolutive des puits de carbone naturels, s'alignant sur la stratégie de la Fondation Cisco visant à protéger et à augmenter les puits de carbone naturels. » La Fondation Cisco a été créée en 1997 grâce à un don de Cisco. En 2021, la Fondation Cisco s'est engagée à verser 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour financer des solutions climatiques innovantes.

« Notre investissement stratégique dans Chloris, une décision prise en accord avec notre mission et nos valeurs, reflète le rôle critique des technologies de surveillance fiables dans la lutte efficace contre le changement climatique », a souligné Claudio Colombo, directeur général de NextSTEP. NextSTEP (NextEnergy Sustainable Technology for the Planet) est une initiative d'investissement promue par NextEnergy Group et dédiée aux investissements de pré-amorçage et d'amorçage dans les startups CleanTech.

« Les solutions basées sur la nature sont des éléments essentiels dans les efforts de l'humanité pour réduire le carbone dans l'atmosphère. Orbia Ventures a passé de nombreux mois à évaluer le marché de la télédétection avant de décider d'investir dans Chloris. Avec la meilleure équipe du secteur, Chloris est la seule entreprise au monde capable de mesurer de manière rentable et à grande échelle les stocks de carbone et les changements dans toutes les forêts du monde depuis l'an 2000 », a ajouté Shai Albaranes, vice-président de l'innovation et du capital-risque chez Orbia.

À propos de Chloris Geospatial

Chloris Geospatial est un fournisseur de premier plan d'informations fiables sur le carbone forestier, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour créer des solutions innovantes qui génèrent de la valeur pour les entreprises. La technologie aide les entreprises à prendre des décisions éclairées et à améliorer leurs opérations grâce à des informations évolutives et rentables qui maximisent les fonds pour agir sur le terrain.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chloris.earth .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2424680/Chloris_Geospatial_Logo.jpg

30 mai 2024 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :