NOMINATION À LA PRÉSIDENCE-DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS

MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Nadine Le Gal, présidente du Conseil des directions générales des cégeps, a le plaisir d'annoncer la nomination de Marie Montpetit à titre de présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps à partir du 2 juillet 2024. C'est à la suite d'un processus rigoureux du comité de sélection issu du Conseil des directions générales composé des 48 directrices générales et directeurs généraux des cégeps que Marie Montpetit a été retenue pour sa vision stratégique, ses qualités de leader mobilisatrice, sa capacité de négocier des ententes complexes, ses habiletés de concertation et de collaboration et sa fine connaissance de l'appareil gouvernemental québécois. Elle devient ainsi la première femme à occuper la présidence-direction générale de la Fédération des cégeps, marquant une étape historique pour l'organisation.

Parcours professionnel

Marie Montpetit apporte à la Fédération des cégeps une riche expérience professionnelle. Elle était jusqu'à aujourd'hui chroniqueuse et analyste politique pour les réseaux TVA, LCN et QUB radio. Entre 2014 et 2022, elle a été députée de la circonscription de Maurice-Richard (anciennement Crémazie) et a occupé des rôles clés, dont celui de ministre de la Culture et des Communications et de ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française. À ce titre, elle a notamment doté le Québec de la 2e politique culturelle de son histoire. Elle a également été adjointe parlementaire de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, ainsi qu'adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux. Elle a aussi occupé les fonctions de porte-parole de l'Opposition officielle en matière de santé et de services sociaux, en matière d'agriculture, ainsi qu'en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, en plus d'occuper celles de vice-présidente de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie.

Avant sa carrière politique, Marie Montpetit a oeuvré 15 ans dans le secteur de la santé. Elle a été responsable des négociations entourant la planification et la répartition des effectifs à la Fédération des médecins résidents du Québec, ainsi que conseillère en organisation du réseau de la santé au ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle a également travaillé dans le domaine de la recherche au Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique de l'Hôpital général juif de Montréal et à l'Institut Lady Davis de recherches médicales.

Parcours de formation

Marie Montpetit est titulaire d'un DEC en sciences humaines du Collège de Maisonneuve, d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal, d'un certificat en ressources humaines, d'un diplôme d'études supérieures en gestion de HEC Montréal ainsi que d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal. Elle est également diplômée en chant et en piano.

Son engagement continu dans le service public et son grand intérêt pour les enjeux sociaux incarnent parfaitement l'esprit et les objectifs de la Fédération et feront de Marie Montpetit une porte-parole engagée pour représenter le réseau des cégeps et défendre leurs intérêts.

Marie Montpetit succèdera à Bernard Tremblay, qui prendra sa retraite après plus de neuf ans à la barre de la Fédération des cégeps. Le Conseil des directions générales tient à le saluer pour son engagement indéfectible, son leadership rassembleur et son énergie, ainsi que pour sa contribution remarquable à faire valoir l'importance de l'enseignement supérieur pour faire avancer le Québec.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

