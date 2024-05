Résumé - Des dirigeants autochtones, des cadres du secteur bancaire et des représentants du gouvernement cherchent des solutions concrètes pour lever les obstacles économiques lors de la deuxième Table ronde sur la réconciliation économique





OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Lundi, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a convoqué une table ronde sur la réconciliation économique à la Banque du Canada, réunissant des dirigeants autochtones d'organismes autochtones nationaux et d'institutions économiques, des cadres de banques canadiennes et du secteur financier, ainsi que des ministres fédéraux et des hauts fonctionnaires, afin de relever les possibilités de réduire les obstacles économiques pour les peuples autochtones et de faire progresser la réconciliation économique.

Les conversations ont porté sur la recherche de solutions concrètes qui appuient les groupes autochtones pour qu'ils aient accès à des capitaux abordables et qui leur permettent de poursuivre leurs visions économiques pour l'avenir. Les participants ont proposé des solutions pratiques pour surmonter les obstacles que pose la Loi sur les Indiens. Ils ont également acquis une meilleure compréhension des facteurs pris en compte par les institutions financières dans les pratiques actuelles d'évaluation des risques et ont examiné les mesures immédiates qui pourraient être prises pour obtenir des capitaux abordables. Les discussions de la table ronde ont solidifié davantage les engagements à l'égard de la réconciliation économique et fait progresser les relations à l'appui de la réconciliation.

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre, a participé à la table ronde et a animé une séance avec les participants sur le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones annoncé dans le budget de 2024.

Les participants ont poursuivi les discussions entamées au cours de la première Table ronde sur la réconciliation économique organisée par la ministre Hajdu le 8 février 2024, où les personnes qui y ont pris part ont souligné que le gouvernement et le secteur privé ont un rôle important à jouer : ils doivent fournir des outils et exécuter des programmes pour appuyer les visions économiques autochtones.

Dans le cadre de l'engagement du Canada à faire progresser la réconciliation économique, Services aux Autochtones Canada collabore également avec des partenaires autochtones à l'élaboration d'un cadre global de réconciliation économique.

Ce cadre permettra d'harmoniser les programmes et politiques de développement économique dans l'ensemble du gouvernement et de refléter les priorités distinctes définies par les communautés et les organismes représentatifs des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le cadre de leurs processus de mobilisation respectifs. Au coeur de l'élaboration de ce cadre, les peuples autochtones s'efforcent de déterminer leurs priorités économiques et d'élaborer des propositions pour concrétiser leur vision de la prospérité économique et du bien-être.

Cette table ronde s'inscrit également dans le cadre d'autres initiatives en cours au sein du ministère des Services aux Autochtones visant à accroître la passation de marchés avec des fournisseurs autochtones, notamment l'élaboration conjointe de la Stratégie de transformation de l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et l'engagement du gouvernement du Canada à mettre en oeuvre l'objectif de 5 % de passation de marchés auprès des Autochtones. La Stratégie de transformation de l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones vise à accroître les possibilités de marchés pour les entreprises autochtones et à déterminer la voie à suivre pour transférer l'administration du Répertoire des entreprises autochtones à des partenaires. Le Répertoire des entreprises autochtones vise à garantir que les entreprises autochtones peuvent plus facilement participer aux occasions de marchés et permettra un engagement accru entre les membres du secteur privé, le gouvernement du Canada et les entreprises appartenant à des Autochtones dans tout le pays.

Les participants à la table ronde comprenaient Cindy Woodhouse Nepinak, cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations; Cassidy Caron, présidente, Ralliement national des Métis; Natan Obed, président, Inuit Tapiriit Kanatami; Scott Munro, président et directeur général adjoint, Conseil de gestion financière des Premières Nations; Ernie Daniels, président et chef de la direction, Autorité financière des Premières Nations; Saga Williams, conseillère principale - Affaires extérieures, Coalition de grands projets des Premières Nations; Cory McDougall, chef de l'exploitation, Association nationale des sociétés autochtones de financement; Dawn Madahbee Leach, présidente, Conseil national de développement économique des Autochtones; Steven Morse, président-directeur général, Métis Voyageur Development Fund Inc.; Bill Lomax, président et chef de la direction, Banque des Premières Nations du Canada; Stuart McKellar, directeur, Affaires juridiques et Durabilité et secrétaire général, ATB Financial; Dan Adams, directeur, Services bancaires aux Autochtones, BMO; Jaimie Lickers, vice-présidente directrice, Marchés autochtones, CIBC; Penny Favel, présidente, Hydro One Remotes, et vice-présidente, Relations autochtones et durabilité, Hydro One; Sean St-John, vice-président à la direction et directeur général, Banque Nationale; John Stackhouse, premier vice-président, Banque Royale du Canada; Jon Davey, vice-président, Services financiers autochtones, Banque Scotia; Carolyn Rogers, sous-gouverneure, Banque du Canada; Isabelle Hudon, présidente, Banque de développement du Canada; Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; Gina Wilson, sous-ministre, Services aux Autochtones Canada; Michelle Kovacevic, sous-ministre déléguée, Services aux Autochtones Canada; Jeff Labonté, sous-ministre délégué, Ressources naturelles Canada; Manny Jules, commissaire en chef, Commission de la fiscalité des Premières Nations; Shaun Soonias, vice-président, Relations avec les Autochtones, Financement agricole Canada; Valerie Gideon, sous-ministre, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada; Blaine Favel, Assemblée des Premières Nations; Tiff Macklem, gouverneur, Banque du Canada; Suzy McDonald, sous-ministre déléguée, ministère des Finances; Etienne-René Massie, sous-ministre adjoint, Innovation, Sciences et Développement économique Canada; l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie; chef Lance Haymond, directeur de projet, Yanonhchia Housing Finance Initiative; Michael Kelly, chef des affaires juridiques et de la durabilité, Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

30 mai 2024 à 12:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :