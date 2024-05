Santé Canada a délivré a Sinoveda un NPN (numéro de produit naturel) pour Cordyvatm





Sinoveda annonce avec une grande fierté que Santé Canada a approuvé le NPN (numéro de produit naturel) pour Cordyvatm. Ce produit exclusif à base de cordyceps est désormais confirmé comme sûr, efficace et de haute qualité selon les normes de Santé Canada.

Le Dr Yun K. Tam, directeur scientifique de Sinoveda, a souligné que l'obtention du NPN pour Cordyva à notre dose recommandée a été une étape critique qui permettra de mener des essais pour confirmer son efficacité dans le traitement des maladies respiratoires, en particulier la Covid longue durée. « Il est encourageant de voir Santé Canada soutenir activement ces efforts scientifiques. »

Il est également intéressant de noter que Cordyvatm est déjà autorisé à la vente à Hong Kong, commercialisé sous le nom AntiCo. Il est utilisé comme traitement pour la Covid longue durée et la guérison des maladies respiratoires persistantes.

Sinoveda prévoit d'annoncer le démarrage des essais et le recrutement des candidats atteints de COVID longue durée durant la période estivale. Avec la réception du NPN pour Cordyva, Sinoveda prévoit la commercialisation du produit dès septembre 2024.

Le numéro de produit naturel NPN 80130819 délivré à Sinoveda figurera sur l'étiquette de chaque produit distribué.

À propos de Sinoveda : Découvrir de nouveaux médicaments inspirés de la nature

Sinoveda est une société de recherche pharmaceutique basée à Edmonton, fondée en 2006, qui utilise sa technologie de plateforme pharmaceutique (TPP) brevetée pour comprendre le fonctionnement des formules et des composés naturels dans l'organisme.

Sinoveda développe actuellement plusieurs produits et mène des recherches sur le potentiel de certains cannabinoïdes spécifiques dans la lutte contre le cancer, ainsi que des recherches sur les alternatives à l'hormonothérapie substitutive et le traitement de la COVID longue durée. Sinoveda collabore également avec des chercheurs pharmaceutiques tiers pour exploiter la force croissante de la Technologie de Plateforme Pharmaceutique (TPP).

Deux de leurs produits sont actuellement commercialisés sur le continent nord-américain : Effecti-Cal®, qui est un supplément de calcium optimisé, breveté et testé cliniquement. Sa TPP a prouvé qu'il était plus efficace et éliminait les effets secondaires habituels par rapport aux méthodes alternatives. Et d'autre part, Proflexa, qui est un produit topique conçu pour le soulagement des maux et des douleurs.

