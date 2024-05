Skills/Compétences Canada lance officiellement les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024, à Québec





QUÉBEC, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier soir, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2024 ont été officiellement lancées lors de la cérémonie d'ouverture. Cette compétition de deux jours se déroulera les 30 et 31 mai au Centre de foires d'ExpoCité.



Dans le cadre des OCMT, plus de 500 concurrents et concurrentes originaires de tout le Canada rivaliseront entre eux dans plus de 40 domaines de compétition des métiers spécialisés et des technologies dans le but d'être désignés champion national ou championne nationale dans le domaine professionnel de leur choix. De plus, les 6 000 élèves visiteurs et le public se verront offrir la possibilité de découvrir plusieurs métiers, de s'y essayer et de mettre à l'épreuve leurs compétences dans plus de 50 activités interactives Essaie un métier et une technologie. L'objectif de la compétition est d'encourager les concurrents et les concurrentes à exceller dans leur métier spécialisé ou leur technologie et de sensibiliser les jeunes aux formidables possibilités de carrière qui sont offertes dans ces secteurs au Canada.

« Nous sommes heureux de tenir les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024 une deuxième fois à Québec; les premières Olympiades canadiennes avaient eu lieu en 2011. Cet évènement constitue un excellent moyen de sensibiliser des milliers de jeunes partout au Canada et de les renseigner sur les carrières gratifiantes et lucratives des métiers spécialisés et des technologies », a déclaré Shaun Thorson, Chef de la direction, Skills/Compétences Canada (SCC).

Plusieurs autres activités de SCC ont lieu pendant les OCMT, notamment le Salon des compétences : Démonstration des Premières Nations, des Inuits et des Métis, où des artistes locaux montrent les liens entre leurs compétences et les métiers spécialisés. L'espace Outiller l'avenir des femmes dans les métiers spécialisés invite les visiteurs à s'entretenir avec des femmes inspirantes qui ont fait carrière dans les métiers spécialisés. L'objectif est de permettre aux jeunes femmes de découvrir les formidables possibilités de carrière qui s'offrent à elles dans les métiers spécialisés. Des célébrités de l'industrie seront également présentes dans cet espace, notamment Cynthia Gauthier, soudeuse et pilote professionnelle de Monster Truck.

De plus, la Scène des Compétences pour réussir présentera des exposés informatifs et des activités ludiques destinés à tous les visiteurs des OCMT. Le 30 mai en matinée, le Forum sur les Compétences pour réussir réunira des représentants du gouvernement, du milieu de l'éducation et de l'industrie et mettra l'accent sur une Compétence pour réussir : la lecture.

Enfin, il sera possible de suivre sur la chaîne YouTube de SCC la diffusion en direct des cérémonies d'ouverture et de clôture, des séquences de concours et des interviews de célébrités, de partenaires, d'anciens et d'anciennes et de membres du Comité technique national et du Conseil d'administration national. Vous pourrez aussi assister à la réalisation sur place de cette diffusion à la Scène des Compétences pour réussir, située dans le Hall d'exposition B, au premier étage du Centre de foires. De plus, SCC diffusera une vidéo des faits saillants de la compétition à la fin de chaque journée, les 30 et 31 mai

La cérémonie de clôture, au cours de laquelle les résultats de la compétition seront annoncés, aura lieu le 1er juin, de 11 h à 13 h, au Pavillon de la Jeunesse d'ExpoCité. Elle comprendra également le Cercle des gagnants, qui consiste à réunir les médaillés pour des photos et des interviews professionnelles; les médias sont invités à y assister.

Selon Emploi et Développement social Canada, environ 700 000 des quatre millions de Canadiens et Canadiennes qui travaillent actuellement dans les métiers devraient prendre leur retraite d'ici la fin de la décennie. Ces départs à la retraite provoqueront une importante pénurie de personnes de métier qualifiées.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes au Canada. Pour obtenir des renseignements sur les programmes de SCC, veuillez visiter le site Web de l'organisation : www.skillscompetencescanada.com/fr/. Pour obtenir plus de détails sur les OCMT : www.skillscompetencescanada.com/fr/event/ocmt2024/.

