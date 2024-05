Drapeau du Québec - Le Parti Québécois veut accroître et encourager l'affichage du fleurdelisé





QUÉBEC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière de Culture et Communications, Pascal Bérubé, dépose un projet de loi pour accroître la présence du drapeau du Québec partout sur le territoire. Plus de 75 ans après l'adoption du fleurdelisé comme emblème national, ce projet de loi vise à favoriser sa distribution et son déploiement dans les salles de classe et les lieux de mémoire. Il contient également des dispositions qui visent à assurer le respect du drapeau de son déploiement jusqu'à la fin de sa vie utile.

EN BREF

Le Parti Québécois dépose un projet de loi pour accroître la présence et le respect du drapeau du Québec?;

Le Parti Québécois propose que le drapeau du Québec soit déployé sur tous les lieux de mémoires nationaux et qu'il soit présent dans les salles de classe?;

Le Parti Québécois veut permettre aux députés de participer à la diffusion du drapeau auprès des citoyens de leurs circonscriptions.

Le député de Matane-Matapédia soutient que le drapeau du Québec a sa place dans les salles de classe et dans tous les lieux de mémoire liés à l'Histoire du Québec. «?Qu'on pense aux Forges du Saint-Maurice, à la caserne de Carillon ou bien entendu aux Plaines d'Abraham, ce sont tous des lieux d'une très haute importance pour la mémoire collective des Québécois. On propose que tous ces lieux-là, de même que les salles de classe, arborent le drapeau du Québec, c'est une question de respect pour notre nation?», a-t-il souligné.

Le porte-parole du Parti Québécois en Culture et Communications propose également que, comme les députés fédéraux, les députés de l'Assemblée nationale aient à leur disposition une réserve de drapeaux pour ceux qui leur en feraient la demande. «?On est clairement dans une logique de deux poids deux mesures : il n'y a pas de raison pour que les députés du Québec n'aient pas cette même possibilité-là. Tous les citoyens qui veulent manifester leur amour et leur respect pour le Québec devraient avoir le soutien des députés de l'Assemblée nationale pour le faire?», a déclaré le député de Matane-Matapédia, ajoutant que ce projet de loi s'inspire de l'initiative de l'ancienne députée de Marie-Victorin, Mme Catherine Fournier.

Le projet de loi donne également la possibilité aux citoyens de demander un drapeau qui a flotté au-dessus de l'édifice du Parlement. Il prévoit que les MRC commémorent le jour du drapeau et que les drapeaux déployés en vertu de la Loi sur le drapeau et les emblèmes officiels du Québec soient détruits de façon respectueuse à la fin de leur vie utile, à l'image des pratiques en vigueur au Canada et aux États-Unis.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

30 mai 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :