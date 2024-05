Campagne de sensibilisation sur le partage de la route avec les véhicules lourds - Se tenir loin des angles morts, c'est tenir à la vie





QUÉBEC, le 30 mai 2024 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) poursuit sa campagne de sensibilisation sur le partage de la route avec les véhicules lourds sous le thème « Se tenir loin des angles morts, c'est tenir à la vie ».

Dans le cadre du deuxième volet de la campagne, la SAAQ présente la courte capsule vidéo « Les yeux », mettant en scène un véhicule lourd doté d'une surprenante capacité à sensibiliser les passants et les cyclistes qui circulent autour de lui.

Rappelons que le premier volet de cette campagne a été déployé à la télévision et en webtélé au cours du mois d'avril. Plus largement, cette campagne vise à sensibiliser la population à l'importance de se tenir loin des véhicules lourds et à l'informer sur l'étendue des angles morts autour d'eux. En effet, les piétons et les cyclistes sont plus nombreux sur les routes avec le retour du printemps.

Faits saillants :

Une campagne en deux phases : phase 1 : du 8 avril au 5 mai 2024 - message vidéo à la télévision traditionnelle et en webtélé; phase 2 : du 27 mai au 16 juin 2024 - message vidéo sur le Web et les médias sociaux.





Thème : Se tenir loin des angles morts, c'est tenir à la vie.

Selon le dernier bilan routier, 24,2 % des décès sont survenus lors d'un accident impliquant un véhicule lourd, soit une augmentation de 17,3 % comparativement à l'année précédente. Or, les véhicules lourds ne représentent que 4 % du parc automobile.

La majorité des accidents impliquant des véhicules lourds sont causés par des comportements inadéquats ou des erreurs de conduite des usagers de la route qui circulent autour d'eux.

Les usagers vulnérables doivent rester à distance des véhicules lourds en raison des angles morts autour de ceux-ci :

À l'avant

Plus long est le capot, plus grand est l'angle mort. Une petite voiture peut même s'y cacher. Sur les côtés

La visibilité sur les côtés est limitée par les angles morts et le conducteur peut se fier uniquement à ses rétroviseurs. Il ne faut pas s'insérer à droite d'un véhicule lourd lors d'un virage, parce qu'il a besoin d'un grand espace pour l'effectuer. À l'arrière

L'angle mort arrière est très long et il faut rester vigilant quand un véhicule lourd recule.



Si un piéton ou un cycliste traverse devant un véhicule lourd et qu'il ne peut établir un contact visuel avec son conducteur, il doit présumer qu'il ne l'a pas vu.

Liens pertinents :

30 mai 2024

