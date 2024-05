Rapport ESG 2023 : Chartwell atteint de nouveaux sommets en matière de satisfaction des résidents, d'engagement des employés, de diversité et d'inclusion, et d'initiatives de développement durable





MISSISSAUGA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Chartwell, résidences pour retraités (« Chartwell ») (TSX : CSH.UN), l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires de résidences pour retraités au Canada, a annoncé la publication de son quatrième rapport sur l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance (le « rapport ESG »). Chartwell est fière de souligner des réalisations substantielles dans de multiples facettes de ses activités en 2023, qui reflètent son engagement inébranlable à améliorer la vie des résidents, à soutenir ses employés et à gérer de façon responsable son impact sur l'environnement. Les parties prenantes sont invitées à consulter le site Chartwell.com pour découvrir les faits saillants du rapport ESG et les initiatives de développement durable de Chartwell ainsi que ses efforts en matière de responsabilité d'entreprise, tels qu'ils sont présentés dans le dernier rapport.

Progrès en matière de diversité et d'inclusion

«?Chez Chartwell, notre engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion est essentiel à notre réussite. Cette année, nous avons réalisé d'énormes progrès dans nos efforts de recrutement en créant un milieu de travail qui valorise et célèbre la diversité sous toutes ses formes. En plus d'attirer les meilleurs talents et de stimuler l'innovation et la croissance, ces progrès contribuent à notre vision "Dédiés à votre mieux-être" », a déclaré Jonathan?Boulakia, président du Conseil de direction sur la diversité et l'inclusion, chef des investissements et chef des affaires juridiques.

Les progrès réalisés entre 2022 et 2023 démontrent des résultats tangibles dans la création d'un lieu de travail qui célèbre la diversité, notamment une représentation de 27 % de PANDC parmi les employés des résidences et de 15 % parmi les cadres en résidence, ainsi qu'une représentation de 17 % LGBTQ+ parmi les employés des résidences et de 11 % parmi les cadres en résidences.

Renforcer le pouvoir d'action des femmes à des postes de direction

Chartwell reconnaît l'importance cruciale de la diversité de genre au sein de la direction : les femmes occupent 44 % des postes de haute direction de Chartwell et composent 77 % de l'ensemble de la main-d'oeuvre. Une fois de plus, Chartwell s'est hissée au palmarès Women Lead Here du magazine Report on Business du Globe and Mail. Cette liste annuelle met en lumière les entreprises canadiennes qui font preuve d'une diversité de genre exceptionnelle au sein de leurs équipes de haute direction. L'engagement de Chartwell en faveur de la diversité de genre et de l'inclusion s'inscrit dans la stratégie ESG plus large de l'entreprise, qui vise à promouvoir un milieu de travail équitable et à réduire les disparités entre les hommes et les femmes.

Résultats exceptionnels en matière de satisfaction des résidents et d'engagement des employés

En 2023, Chartwell a obtenu un résultat exceptionnel en matière de satisfaction des résidents, avec un taux de 61 % de résidents dans la catégorie « Très satisfait », soit une augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, si l'on comprend les résidents ayant répondu « Satisfait », Chartwell a obtenu un taux de satisfaction de 87 %, dépassant ainsi la moyenne du secteur, selon Sensight, la société tierce qui a supervisé le sondage. En outre, le sondage de Chartwell sur l'engagement des employés a révélé d'importants progrès, 54 % des employés ayant répondu « Très engagé », ce qui contribue à un taux d'engagement global de 84 %.

Renforcer les relations communautaires et l'impact sociétal

Lancée officiellement en octobre 2022, la Fondation Chartwell a pour but de soutenir les aînés canadiens et les organismes de bienfaisance qui sont aussi dédiés au mieux-être des gens. La fondation vise à lutter contre la solitude et l'isolement en réalisant les rêves des aînés, en améliorant leur qualité de vie et en redonnant un sens à leur vie. En 2023, la Fondation Chartwell a exaucé les voeux de 18 aînés, réunissant des êtres chers, célébrant des passions de longue date et rendant hommage au passé.

Établir des normes en matière de gestion de l'environnement

Chartwell est déterminée à réduire son empreinte environnementale. En 2023, l'entreprise a amélioré de 15 points son résultat au Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) et a reçu la désignation Green Star pour avoir obtenu un score supérieur à 50 % des points alloués à chacun des éléments d'évaluation comparative du GRESB. Le partenariat de Chartwell avec PrintReleaf a permis à l'entreprise de compenser plus de 4,3 millions de pages de papier par la plantation de 521 arbres, soulignant ainsi son engagement ferme envers le développement durable.

« Notre rapport ESG 2023 met en évidence le dévouement indéfectible de Chartwell à l'égard de la responsabilité d'entreprise, un fondement dans le secteur des soins et des services aux aînés. Notre engagement à l'égard de notre vision "Dédiés à votre mieux-être" est le principe directeur qui sous-tend tous les aspects de notre organisation; il façonne nos activités quotidiennes et influence nos processus décisionnels, reflétant ainsi notre solide éthique organisationnelle », a déclaré Vlad Volodarski, chef de la direction de Chartwell.

Le rapport ESG 2023 de Chartwell fournit des informations approfondies et des narratifs convaincants qui renforcent son engagement continu à enrichir la vie des gens et des communautés partout au pays.

À propos de Chartwell

Chartwell fait partie du secteur des services et des soins aux aînés au Canada, et s'engage à faire vivre sa vision « Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE » et à offrir à ses résidents un style de vie plus heureux, plus sain et plus valorisant. Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et gérant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes. Chartwell est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires de résidences pour aînés au Canada, servant plus de 25 000 résidents dans quatre provinces du pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.chartwell.com/fr.

