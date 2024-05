Airalo, le plus grand marché eSIM au monde, compte plus de 10 millions d'utilisateurs et lance une plateforme interentreprises pour les revendeurs et les entreprises





LEWES, Delaware, 30 mai 2024 /CNW/ - Airalo a annoncé aujourd'hui qu'elle a dépassé la marque des 10 millions d'utilisateurs, soulignant sa position en tant que plus grand marché eSIM au monde. Parallèlement à cette réalisation, l'entreprise de technologie a fièrement dévoilé sa dernière innovation, la plateforme partenaire Airalo, une plateforme tout-en-un interentreprises et interentreprises orienté client pour les agents de voyages, les revendeurs et les entreprises du monde entier.

Cette étape importante fait d'Airalo la solution de connectivité incontournable pour les voyageurs internationaux. Les quelque 10 millions d'utilisateurs d'Airalo proviennent de plus de 230 pays et régions du monde et peuvent accéder à ses services en 53 langues. Airalo est l'application de voyage numéro un dans les boutiques d'applications mobiles de plusieurs pays, ce qui confirme son attrait mondial.

En plus de sa croissance impressionnante d'utilisateurs, Airalo a également gagné la confiance de plus de 5 000 partenaires qui comptent sur ses services pour faire croître leur entreprise, accroître leurs revenus et garder leurs utilisateurs, leurs clients et leurs employés connectés. Pour améliorer l'expérience des partenaires, Airalo a lancé la plateforme partenaire Airalo, une plateforme interentreprise et interentreprise orientée client qui permet aux entreprises d'acheter, de gérer et de partager des modèles électroniques avec leurs clients ou leurs employés. La plateforme partenaire Airalo complétera les offres existantes d'Airalo - partenaire d'API Airalo et partenaire affilié Airalo - qui ont été largement adoptées par les entreprises du monde entier.

Les cofondateurs Abraham Burak et Ahmet Bahadir Özdemir ont exprimé leur enthousiasme à dépasser la marque des 10 millions d'utilisateurs et à lancer leur nouveau produit, déclarant : « Nous sommes heureux de constater que des millions de voyageurs ont trouvé que leurs besoins étaient comblés à Airalo et nous sommes reconnaissants d'écrire ce nouveau chapitre de la connectivité de voyage avec eux. Grâce à notre nouvelle plateforme partenaire Airalo, et à nos diverses offres interentreprises, nous offrirons la solution novatrice et abordable d'Airalo aux entreprises et aux organisations du monde entier. »

Airalo continue de montrer la voie en révolutionnant la connectivité pour des millions de personnes dans le monde. Alors que l'entreprise se tourne vers l'avenir, elle demeure déterminée à étendre sa portée, à améliorer ses services et à établir de nouveaux partenariats pour renforcer l'autonomie des voyageurs mondiaux.

À propos d'Airalo

Airalo, fondée en 2019 par Ahmet Bahadir Özdemir et Abraham Burak, est le premier et le plus grand marché eSIM au monde. Elle offre des forfaits eSIM pour plus de 200 pays et régions, permettant aux voyageurs de se connecter instantanément aux réseaux mobiles. Avec des millions d'utilisateurs et une équipe mondiale couvrant 55 pays, Airalo révolutionne la connectivité mondiale et autonomise les voyageurs du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez www.airalo.com et www.partners.airalo.com.

