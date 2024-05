CAE remporte un contrat pour soutenir les Systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP) MQ-9B SkyGuardian® pour les Forces armées canadiennes





OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) CAE a annoncé aujourd'hui que CAE Défense et Sécurité a remporté un contrat auprès de General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) pour la prise en charge des Systèmes d'aéronefs télépilotés MQ-9B SkyGuardian®, acquis par le gouvernement du Canada.

La valeur minimale de ce contrat est de 250 millions $ pour les neuf premières années, avec possibilité d'années supplémentaires sur toute la durée du contrat. Selon les modalités du contrat, CAE assurera l'entraînement des équipages et des techniciens de maintenance, et prendra en charge les dispositifs de formation et les didacticiels pour répondre aux exigences du Canada en matière de SATP. CAE fournira également des techniciens de maintenance expérimentés pour renforcer le personnel de maintenance de l'Aviation royale canadienne au Canada et déployé à l'étranger.

L'accord prévoit des capacités plus vastes de soutien en service, notamment la maintenance des aéronefs, les TI et la cybersécurité sur les sites d'exploitation des SATP, ainsi que la gestion des publications. CAE s'appuiera également sur des solutions complètes de maintenance et de soutien pour soutenir la capacité SATP dans de multiples domaines.

« CAE s'est engagée à mettre au point des solutions innovatrices pour soutenir la défense du Canada et la modernisation continue de l'Aviation royale canadienne », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction à CAE. « Notre collaboration de longue date avec GA-ASI permet de mettre à la disposition des forces armées canadiennes des technologies, des systèmes et des services de formation de premier ordre, ainsi que des dispositifs essentiels et un soutien aux opérations de renseignement, de reconnaissance et de surveillance (ISR). »

Le MQ-9B SkyGuardian est applicable aux missions nationales du Canada et à ses missions de défense continentale par l'intermédiaire du NORAD, ainsi qu'avec les alliés les plus proches du Canada, notamment le Groupe des cinq et l'OTAN. Il assure une intégration transparente avec les ressources canadiennes actuelles et futures de défense, d'aviation civile et terrestres.

« GA-ASI est heureuse d'élargir sa collaboration avec CAE, qui est un partenaire éprouvé et de confiance depuis de nombreuses années, notamment en tant que membre de Team SkyGuardian (TSG) Canada », a déclaré David R. Alexander, président de GA-ASI. « Nous bénéficions d'un partenariat industriel de longue date avec les entraîneurs de missions SkyGuardian et Predator, qui sont devenus des outils de formation importants pour la préparation des équipages de SATP. Ensemble, nous veillerons à ce que les forces armées canadiennes soient bien équipées en matière de SATP. »

En tant que membre de Team SkyGuardian Canada, CAE fait partie de la coalition des principales entreprises canadiennes qui travaillent avec GA-ASI au développement, à la livraison et au maintien du MQ-9B. Les investissements du Canada dans le projet SATP sont le reflet direct de l'intérêt national du Canada à poursuivre les technologies SATP de pointe.

« Ce contrat est un excellent exemple de la manière dont la politique des retombées industrielles et technologiques du Canada peut être mise à profit dans le cadre des marchés publics de la défense pour soutenir les entreprises canadiennes. Il ne s'agit pas seulement d'une nouvelle démonstration du leadership de CAE dans le secteur de la défense et de l'aéronautique; ce projet stimulera également l'innovation canadienne, créera des emplois de grande valeur et soutiendra la croissance économique au Canada », a déclaré l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

La politique des retombées industrielles et technologiques (ITB) et la proposition de valeur appliquées au contrat SATPexigent des investissements au Canada équivalant à la valeur du contrat. Dans le cadre de l'attribution du contrat SATP, la société GA-ASI s'est engagée à fournir des investissements à l'industrie canadienne pour soutenir la croissance des secteurs de l'aéronautique et de la défense.

