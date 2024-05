FPT Software distingué par l'évaluation PEAK Matrix® 2024 de l'Everest Group des SAP Business Application Services pour les entreprises de taille moyenne





Le fournisseur mondial de services informatiques FPT Software a été nommé « Major Contender » dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 de l'Everest Group des SAP Business Application Services pour les entreprises de taille moyenne. C'est la première fois que FPT Software apparaît dans ce rapport.

L'étude évalue 15 fournisseurs axés sur les services d'applications métier SAP destinés aux entreprises de taille moyenne. Les fournisseurs considérés sont classés en trois catégories : Leaders, Major Contenders et Aspirants. Ces titres sont attribués sur la base d'une évaluation impartiale et minutieuse de critères tels que l'impact sur le marché, la visibilité et les capacités, les références clients et l'analyse en cours du marché des SAP Business Application Services.

Les services de mise en oeuvre et de maintenance SAP de FPT Software s'appuient sur une base solide : un vaste pool de ressources SAP certifiées et expérimentées et de cadres de gestion de projet solidement établis possédant près de 1 100 certifications et une équipe dédiée de consultants SAP parlant six langues répartis dans le monde entier. FPT Software exploite les dernières solutions SAP, notamment SAP BTP, RISE with SAP et GROW, pour offrir une valeur inégalée à ses clients.

« Cette reconnaissance souligne l'engagement durable de FPT Software à l'égard de l'excellence dans la mise en oeuvre de logiciels ERP et de solutions SAP à l'échelle mondiale. Nous possédons une vingtaine d'années d'expérience de la fourniture de ces solutions et services à des clients de nombreux secteurs tels que l'énergie, la BFSI (banque, services financiers et assurance), la chimie, la fabrication et la construction. Nos prix compétitifs et la grande disponibilité de nos ressources nous assurent un avantage décisif garantissant que nos clients restent à l'avant-garde », a déclaré Vu Tien Dat, directeur de la livraison de FPT Software.

En 2023, FPT est devenue l'une des trois sociétés d'Asie du Sud-Est à rejoindre le SAP's Regional Strategic Services Partner en Asie-Pacifique et au Japon. Cela a permis à l'entreprise de tirer parti de son expertise du secteur et de ses ressources pour offrir un service amélioré de migration SAP S/4HANA Cloud et un service géré afin de répondre aux besoins croissants de ses clients dans la région.

A propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2023 et plus de 30 000 collaborateurs dans 30 pays.

L'entreprise relève des défis complexes et saisit des opportunités commerciales grâce à ses services de classe mondiale, notamment dans l'analyse des données, l'IA, les plateformes numériques, le cloud, l'hyperautomatisation, l'IdO et le low-code. FPT Software travaille avec plus de 1 000 clients dans le monde, dont 91 du Fortune 500 dans l'aviation, l'automobile, la banque, les services financiers et l'assurance, la santé, la logistique, la fabrication et les services publics. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://fptsoftware.com/

30 mai 2024

