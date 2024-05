Nouveaux investissements fédéraux dans des projets communautaires et des projets dirigés par des Autochtones pour promouvoir la décarbonation des véhicules





SUDBURY, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - La réduction de la pollution attribuable au secteur des transports aide à soutenir la lutte contre les changements climatiques et à assainir l'air dans nos villes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada aide les Canadiens à opter pour des véhicules à émission zéro (VEZ), notamment des véhicules électriques à batterie (VEB).

Hier, à la conférence VEB en profondeur : Des mines à la mobilité, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé du financement pour des projets de sensibilisation aux VEZ et aux carburants propres.

Investissements dans des projets de sensibilisation aux VEZ et aux carburants propres

Ainsi, Ressources naturelles Canada (RNCan) investit plus de 2,1 millions de dollars dans six projets de sensibilisation dirigés par des Autochtones et un projet d'information sur les VEZ moyens et lourds. Ces projets aideront les entreprises et les conducteurs canadiens à découvrir les choix de véhicules plus sobres en carbone qui s'offrent à eux, par exemple les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène ou les solutions de micromobilité comme les vélos électriques.

Le financement fédéral de ces projets provient de l'Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro, qui soutient des activités de sensibilisation, d'éducation et de renforcement des capacités qui contribuent à l'adoption à grande échelle des VEZ par les particuliers, les propriétaires de parcs de véhicules, les municipalités, les entreprises et les peuples autochtones. Voici la ventilation des financements accordés par RNCan :

35 325 $ à Zero Nexus Inc., pour l'élaboration de contenus devant aider à relever les défis opérationnels qui retardent l'adoption de VEB dans l'industrie minière au Canada .

. 450 000 $ à la First Nations Power Authority (FNPA) , à Regina, en Saskatchewan , pour améliorer la sensibilisation, la participation et le transfert de connaissances sur les carburants propres et les technologies connexes dans les établissements d'enseignement et les communautés autochtones.

, à Regina, en , pour améliorer la sensibilisation, la participation et le transfert de connaissances sur les carburants propres et les technologies connexes dans les établissements d'enseignement et les communautés autochtones. 450 000 $ à elibird aero inc. à Delta, en Colombie-Britannique, pour diffuser les connaissances autochtones, orienter l'élaboration d'un nouveau récit sur le transport non émetteur et faire mieux connaître les technologies des aéronefs à émission zéro.

450 000 $ à iTOTEM klassa à Vancouver , en Colombie-Britannique, pour promouvoir les combustibles propres comme moyen de réduire l'intensité carbone dans l'industrie et pour attirer l'attention sur les nouvelles possibilités de carrières que la transition énergétique ouvre aux jeunes Autochtones, aux travailleurs autochtones et aux populations rurales en général.

, en Colombie-Britannique, pour promouvoir les combustibles propres comme moyen de réduire l'intensité carbone dans l'industrie et pour attirer l'attention sur les nouvelles possibilités de carrières que la transition énergétique ouvre aux jeunes Autochtones, aux travailleurs autochtones et aux populations rurales en général. 339 264 $ à Four Winds and Associates Inc., à Enoch, en Alberta , pour sensibiliser les leaders et les membres des communautés autochtones de l' Alberta aux avantages des VEZ et des solutions de transport sobres en carbone.

, pour sensibiliser les leaders et les membres des communautés autochtones de l' aux avantages des VEZ et des solutions de transport sobres en carbone. 296 920 $ à Manitoba Free Ride, à Stony Mountain , au Manitoba , pour renseigner les Premières Nations du Manitoba et la population autochtone en général sur le potentiel des véhicules électriques et sur les infrastructures nécessaires à la transition.

, au , pour renseigner les Premières Nations du et la population autochtone en général sur le potentiel des véhicules électriques et sur les infrastructures nécessaires à la transition. 113 000 $ à Peguis Consultation and Special Projects Inc., à Winnipeg , au Manitoba , pour sensibiliser les membres de la Première Nation de Peguis et d'autres Premières Nations de la région aux avantages des différents types de VEZ et des infrastructures connexes, et pour les renseigner sur ces avantages.

« Les véhicules à émission zéro aident les Canadiens à réduire leurs émissions et à économiser sur le carburant tout en créant des emplois durables dans toute la chaîne d'approvisionnement. En investissant dans ces véhicules, nous permettrons à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et de nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada appuie les citoyens dans leurs efforts visant à bâtir un avenir carboneutre, notamment en soutenant l'achat, la fabrication et la recharge de véhicules électriques. Je suis heureux d'annoncer l'octroi de nouveaux fonds à des organismes locaux à l'échelle du pays afin qu'ils puissent sensibiliser et aider les Canadiens à opter pour un véhicule à émission zéro. En parallèle, le site Véhicules zéro émission du gouvernement du Canada servira de guichet unique pour obtenir des renseignements au sujet des investissements et des programmes des différents ministères. »

Marc G. Serré

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

et du ministre des Langues officielles

« Il est essentiel d'investir dans les véhicules à émission zéro pour créer un avenir propre et durable. Il faut absolument réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser l'innovation dans le secteur des transports. Notre gouvernement soutient cette transition et veille à assurer un accès adéquat aux ressources. En tant que membres du Comité permanent des ressources naturelles, nous nous penchons sur plusieurs études qui soulignent l'importance d'atteindre la carboneutralité et de créer un avenir durable. »

Viviane Lapointe

Députée de Sudbury

