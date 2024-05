Soirée de l'excellence en génie - L'Ordre des ingénieurs du Québec honore 17 ingénieurs et ingénieures d'exception





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Plus de 200 personnes ont participé à l'édition 2024 de la Soirée de l'excellence en génie, qui se déroulait le 29 mai dernier au Centre des sciences de Montréal. Organisé par l'Ordre des ingénieurs du Québec, l'événement célèbre les réalisations exceptionnelles d'ingénieures et d'ingénieurs qui font rayonner la profession.

En tout, 15 membres se sont vu décerner les 11 prix de l'Ordre. Nous avons également honoré 2 figures exceptionnelles de la profession d'ingénieur au Canada en leur décernant le titre de Fellow. La soirée animée, par Katherine-Lune Rollet, s'est déroulée sous le thème « Un monde de possibles ».

« La soirée d'excellence en génie permet de souligner la qualité du travail des ingénieures et ingénieurs qui exercent au Québec et l'impact qu'a la profession au sein de la société. Comme on peut le voir ce soir, les réalisations du génie québécois entraînent des retombées qui vont bien au-delà de notre province, car elles impactent également la communauté du génie au Canada et à travers le monde. Pour nous, elles sont une source d'inspiration et de rayonnement qui vient démontrer toute l'audace du génie québécois à vouloir réaliser l'impossible. » a déclaré Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, présidente de l'Ordre.

GRAND PRIX D'EXCELLENCE PROFESSIONNELLE

Arezki Tagnit-Hamou, ing., remporte la plus haute distinction de l'Ordre

Professeur titulaire à la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke et expert renommé en béton durable. Avec plus de 33 années d'expérience, il dirige le groupe de recherche sur le ciment et le béton, le Centre de valorisation des verres dans les matériaux, le Laboratoire international associé sur les écomatériaux et l'Institut canadien de la construction en béton. Auteur de plus de 200 publications, il est également membre actif de plusieurs associations internationales. Ses recherches sur la poudre de verre ont permis la normalisation d'un nouvel ajout cimentaire dans le béton qui a été standardisé à travers le monde, ce qui n'était pas arrivé depuis environ 40 ans. Il a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses dont le Lauréat « excellence in Concrete Construction » de l'American Concrete Institut en 2021.

PRIX DE LA PRÉSIDENCE POUR IMPLICATION EXCEPTIONNELLE À L'ORDRE

Deux récipiendaires pour l'année 2024 :

Morteza Esfehani, ing., Directeur | WPS

Directeur d'expertise géotechnique chez WSP. Il a dirigé d'importants projets au Québec, au Canada et à l'étranger, tout en menant des recherches sur les ouvrages souterrains. Il a renforcé les compétences des ingénieur.e.s en contribuant à la rédaction du Profil de compétences en géotechnique et en agissant comme expert géotechnique pour le Comité d'inspection professionnelle de l'Ordre depuis 2008. Sa participation aux comités des normes canadiennes accroit la visibilité du génie québécois.

Pierre G. Lafleur, ing., Professeur émérite de génie chimique | Polytechnique Montréal

Expert en génie chimique, il a cumulé une carrière remarquable de 36 années à Polytechnique Montréal où il a occupé les postes de professeur, chercheur et gestionnaire. Il a contribué à l'avancement dans son domaine de recherche en écrivant deux livres et en contribuant à plus de 200 publications. Son implication bénévole au sein du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie a profondément influencé la profession d'ingénieur. En tant que membre depuis 2013 et président en 2021, il a oeuvré à élever les normes professionnelles et améliorer la qualité des programmes de génie au Canada.

REMISE DE NEUF PRIX « HONORIS GENIUS »

Créée en 2020 à l'occasion du 100e anniversaire de l'Ordre, la distinction Honoris Genius reconnaît l'idéal de l'excellence et la contribution à la profession d'ingénieur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Projet : Nouveaux matériaux durables et ultra-performants en traitement des eaux | École de technologie supérieure

Ingénieurs : Mathieu Lapointe, ing., Professeur-chercheur | École de technologie supérieure | Nathalie Tufenkji, ing., Professeure-chercheuse | Université McGill

Ce nouveau matériau durable, élaboré à partir de fibres de cellulose de papier recyclé, a été conçu pour capturer divers contaminants, qu'ils soient normés ou émergents, dans l'eau potable et les eaux usées. Plus abordable, cette nouvelle technologie vient réduire l'utilisation de produits chimiques et d'énergie, ces fibres sont en mesure de retenir des contaminants cruciaux pour la santé publique tels que les microplastiques, les hydrocarbures, les métaux, et bien d'autres encore. Cette innovation technologie surpasse les produits conventionnels utilisés par 80 % des municipalités au Québec et dans le monde.

ENGAGEMENT SOCIAL

Michel Simard, ing., Régisseur | Régie de l'énergie

Pendant plus de 20 ans, l'ingénieur et avocat Michel Simard a joué un rôle clé dans plusieurs projets majeurs chez Hydro-Québec. Attiré initialement par le potentiel de transformation sociale, il a enrichi ses compétences avec une maîtrise en génie et des études en droit. Depuis 2013, il se consacre au développement d'infrastructures à Montréal. Il occupe le poste de régisseur à la Régie de l'énergie depuis 2023, tout en siégeant à de nombreux conseils d'administration.

ENTREPRENEURIAT

Chloé Legris, ing., Présidente-fondatrice | Espace-inc.

L'ingénieure Chloé Legris possède une expérience très diversifiée en innovation, entrepreneuriat et transfert technologique. Mme Legris a été membre du conseil d'administration du Cégep de Sherbrooke et au sein de l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie. Depuis près de 15 ans, elle s'est investie auprès d'entrepreneur.euse.s innovant.e.s, les guidant dans le lancement et la croissance de leur entreprise. Elle a également amorcé et dirigé des projets novateurs, notamment l'accélérateur d'entrepreneur.euse.s Espace-inc et la création de la première réserve mondiale de ciel étoilé.

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Projet : Du génie québécois dans la NFL | École de technologie supérieure

Ingénieurs : Eric Wagnac, ing., Professeur agrégé | École de technologie supérieure | Yvan Petit, ing., Professeur titulaire | École de technologie supérieure

Deux ingénieurs de l'École de technologie supérieure et trois start-ups montréalaises ont relevé le défi de concevoir un prototype de casque pour les joueurs professionnels de la « National Football League ». Ce prototype a été créé dans le cadre du prestigieux « NFL Helmet Challenge ». En l'espace d'un an seulement, l'équipe a réussi à concevoir un prototype hautement innovant, remportant ainsi le concours et générant des retombées majeures. Ce casque révolutionnaire vient de marquer une avancée significative dans la quête constante d'amélioration de la sécurité des joueurs de football en plus de représenter un jalon prometteur dans l'évolution des casques sportifs de tous sports confondus.

MENTORAT

Robert Raymond, ing., Directeur technique | GHD Consultants Ltée

L'ingénieur Robert Raymond est directeur technique chez GHD Consultants. Ayant soutenu une quinzaine de futurs ingénieurs et ingénieures, au sein du programme de parrainage de l'OIQ, Robert Raymond est un mentor qui est reconnu en plus d'être un excellent vulgarisateur. Cumulant 35 années d'expérience et bénéficiant d'une expertise reconnue dans le domaine du béton de ciment, il partage avec rigueur et passion ses connaissances. Toujours à l'écoute des jeunes ingénieur.e.s, il les guide avec pédagogie et s'investit activement dans leur développement professionnel. Son engagement au sein d'organismes de l'industrie fait de lui un modèle inspirant pour la profession.

PROGRESSION DES FEMMES DANS LA PROFESSION

Geneviève Gariépy, ing., Ingénieure | Cheffe de mission | Agence spatiale canadienne (ASC)

Geneviève Gariépy est titulaire d'un diplôme en génie. Elle a terminé des études supérieures en optique et écrit une dizaine d'articles qui totalisent plus de 1000 citations. Cette ingénieure a intégré l'Agence Spatiale Canadienne en 2022 pour contribuer au développement de la prochaine génération d'instruments d'observation de la Terre par satellite, essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. Elle s'engage activement dans la progression des femmes en génie en inspirant la prochaine génération, en recrutant une main-d'oeuvre diversifiée et en soutenant les femmes dans la profession.

PROJET D'INGÉNIERIE

Projet : Projet "Envol" usine d'insectes

Ingénieurs : Alexis Larivée, ing., Directeur de l'ingénierie | Entosystem | Sébastien Rivest, ing., Ingénieur associé | Sogenix groupe conseil

Lancée à l'automne dernier, cette usine de Drummondville est un aboutissement de 7 années de recherche dans le domaine de l'élevage de la mouche soldat noire. Annuellement, l'usine peut traiter jusqu'à 90 000 tonnes de déchets organiques produisant ainsi 5 000 tonnes de larves protéinées et 15 000 tonnes d'engrais biologiques. Grâce à des procédés innovants, Ento-system vise à devenir un leader mondial dans l'élevage entomologique en termes de performance.

RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT DU GÉNIE

Foutse Khomh, ing., Professeur et chercheur | Polytechnique Montréal

M. Khomh est professeur et chercheur à Polytechnique Montréal. Expert en génie logiciel, ses travaux visent à accroitre la fiabilité des systèmes logiciels basés sur l'apprentissage machine. Il a reçu plusieurs prix prestigieux et il a obtenu une Chaire en assurance qualité des logiciels d'apprentissage automatique, une Chaire en intelligence artificielle, ainsi qu'une Chaire de recherche du Canada senior sur les systèmes logiciels intelligents fiables.

RELÈVE

Benjamin De Leener, ing., Professeur | Polytechnique Montréal

M. De Leener est professeur à Polytechnique Montréal et se spécialise dans le domaine de la neuroimagerie pédiatrique tout en dirigeant la chaire de recherche TransMedTech. Il est également fondateur de ChrysaLabs, une entreprise axée sur le développement de technologies d'analyse de la santé des sols qui reposent sur la photonique et l'intelligence artificielle. Ses travaux de recherches sont centrés sur l'élaboration de technologies sous licence libre destinées à l'analyse d'images du cerveau et de la moelle épinière obtenues par résonance magnétique. Pour ce faire, il utilise des méthodes de segmentation et de recalage d'images. M. De Leener a développé plusieurs outils d'analyse de la moelle épinière qui sont maintenant utilisés par de nombreux groupes de recherche à travers le monde afin de faire progresser les connaissances et la compréhension des maladies neurodégénératives.

LES « FELLOWS » INGÉNIEURS CANADA

Le titre de Fellow vise à honorer des personnes qui ont fait une contribution remarquable à la profession d'ingénieur par leur action au sein d'Ingénieurs Canada ou d'organismes provinciaux, comme l'Ordre.

David Saint-Jacques, ing., Astronaute | Agence spatiale canadienne

Le voyage historique, de l'astronaute David Saint-Jacques, vers la Station spatiale internationale en 2018 a inspiré le public québécois et canadien ainsi qu'une génération de futurs ingénieur.e.s. Diplômé en génie physique de Polytechnique Montréal et titulaire d'un doctorat en astrophysique de l'Université de Cambridge, M. Saint-Jacques a également exercé ses compétences en tant que médecin de famille dans les régions éloignées du Nunavik. Son service à la collectivité, sa polyvalence et sa détermination définissent son parcours exceptionnel.

Éric Bordeleau, ing., Directeur | Hexatto

Monsieur Éric Bordeleau, ing., est membre émérite de l'Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1995. Son leadership éclairé a été essentiel dans l'élaboration de règlements cruciaux pour la profession, notamment en ce qui concerne les activités des technologues professionnels. En tant que président du Groupe de travail sur ce sujet, il a joué un rôle déterminant dans la collaboration entre les ordres professionnels, contribuant ainsi à façonner l'avenir de notre profession.

