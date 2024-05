Avis aux médias - Les ministres Guilbeault et Miller annonceront un financement important en sciences de la santé à Montréal





OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annonceront un financement important en sciences de la santé à Montréal. Ils seront en compagnie de Viviane Poupon, présidente-directrice générale, et de Mario Chartrand, chef de la direction financière de la Fondation Brain Canada.

Avant l'annonce, les ministres Guilbeault et Miller feront la visite d'un établissement de recherche. Les représentants des médias sont invités à participer à la visite et à réaliser des vidéos.

Activité : Visite du site

Date : Le vendredi 31 mai 2024

Heure : 13 h 15 (HAE)

Lieu : Montréal, Québec

Après la visite du site, les ministres Guilbeault et Miller annonceront un financement important en sciences de la santé :

Activité : Annonce et point de presse

Date : Le vendredi 31 mai 2024

Heure : 14 h 00 (HAE)

Lieu : Montréal, Québec

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir les détails concernant le lieu de l'annonce. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

