Nous produisons davantage de vaccins au Canada et nous créons d'autres emplois





TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - Les vaccins sauvent des vies. Pendant la pandémie de COVID-19, des millions de Canadiens se sont mobilisés, ont retroussé leurs manches et se sont fait vacciner. C'est grâce à ce travail d'équipe que nous avons pu surmonter la pandémie. Cependant, quand nous repensons aux dernières années, une chose est claire : nous devons produire plus de vaccins ici, au Canada, et nous devons être en mesure de les produire rapidement.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a assisté à l'ouverture officielle de la nouvelle installation de fabrication de vaccins de pointe de Sanofi à Toronto, en Ontario. Soutenue par un investissement fédéral de 20 millions de dollars, cette installation de fabrication de vaccins sera l'une des plus avancées au monde.

Cette installation de biofabrication, la plus grande de l'histoire du Canada, permettra à l'entreprise d'augmenter sa production de vaccins vitaux. Elle produira des vaccins contre la coqueluche, le tétanos et la diphtérie pour le Canada et 60 marchés internationaux. Elle créera plus de 200 emplois bien rémunérés, en plus de soutenir et de maintenir plus de 1?000 autres emplois en Ontario.

Nous investissons dans la biofabrication, favorisons les percées scientifiques, créons des emplois et produisons les médicaments vitaux qui permettront aux Canadiens de rester en santé, ici même au Canada. C'est une victoire pour la santé publique, pour la science, pour nos innovateurs et nos chercheurs et pour les familles canadiennes.

Cela dit, nous ne nous arrêterons pas là. Ce n'est que la première des deux installations de fabrication de vaccins de pointe que l'entreprise construit à Toronto, en Ontario. Grâce à un investissement de 415 millions de dollars provenant de notre Fonds stratégique pour l'innovation, nous aidons Sanofi à construire une nouvelle installation de fabrication de bout en bout de vaccins contre la grippe. Une fois opérationnelle, cette installation pourra produire suffisamment de doses de vaccin pour protéger l'ensemble de la population dans les six mois suivant l'identification d'une souche de la grippe pandémique par l'Organisation mondiale de la Santé. Nous serons ainsi mieux préparés à faire face aux urgences sanitaires, mieux protégés contre les épidémies et mieux placés pour fournir plus rapidement des vaccins aux Canadiens.

Le renforcement du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie à l'échelle du pays contribuera à rétablir la capacité du Canada à fabriquer des vaccins, à les administrer plus rapidement aux familles et à donner à nos scientifiques du domaine de la santé une chance équitable de faire des découvertes révolutionnaires, tout en faisant croître l'économie et en créant de bons emplois.

Citations

« Les vaccins sauvent des vies. C'est pourquoi nous en produirons beaucoup plus au Canada, y compris des vaccins contre la grippe. Les deux nouvelles installations de Sanofi à Toronto contribueront à créer des emplois bien rémunérés, à protéger la santé et le bien-être des Canadiens et à donner à nos scientifiques, innovateurs et chercheurs une chance équitable de réussir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement est heureux d'aider Sanofi à accroître sa présence en Ontario. Cette nouvelle installation de pointe, qui constitue un autre vote de confiance dans nos travailleurs et dans notre secteur des sciences de la vie en pleine croissance, assurera aux habitants de l'Ontario et du monde entier un accès accru à des vaccins vitaux lorsqu'ils en ont besoin. »

-- L'hon. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans notre vision consistant à rebâtir notre secteur intérieur de la biofabrication. En attirant d'aussi importants investissements étrangers, notre gouvernement consolide une industrie et des compétences qui permettront au Canada d'aider à répondre aux besoins mondiaux et d'être mieux préparé à tout un éventail de menaces sanitaires, comme d'éventuelles pandémies. Ces installations de fabrication contribuent également à l'établissement d'une solide expertise au Canada, puisqu'elles permettront de créer et de maintenir des emplois hautement qualifiés destinés aux Canadiens. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'une des grandes priorités de notre gouvernement est de protéger la santé et la sécurité de la population canadienne. Grâce à cette nouvelle installation, nous pourrons renforcer notre capacité de biofabrication au pays et améliorer la santé des Canadiens. »

-- L'hon. Mark Holland, ministre de la Santé

« Devant la résurgence de maladies infectieuses, il est essentiel de pouvoir mettre au point et produire des vaccins au Canada. En renforçant l'approvisionnement canadien en vaccins, nous pourrons mieux protéger nos proches, nos communautés et les plus vulnérables d'entre nous. »

-- L'hon. Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'installation de Sanofi à Toronto vient bonifier la liste de fabricants de produits pharmaceutiques installés au Canada qui créent des vaccins contre des maladies graves. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir ce projet en y versant 20 millions de dollars. Ces fonds permettront de renforcer notre production intérieure de vaccins, de faire croître nos secteurs de la biofabrication et des sciences de la vie et de créer de bons emplois. »

-- L'hon. Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Chez Sanofi, nous sommes fiers d'avoir établi la nouvelle installation de fabrication de vaccins la plus vaste au Canada, à la fine pointe de la technologie qui plus est, ce qui montre notre dévouement sans borne à l'égard de l'innovation et de l'avancement scientifique. En tant que chef de file de la prévention, Sanofi accroîtra de manière considérable sa capacité de protéger les enfants et les adultes du monde entier contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos grâce à ses vaccins. De plus, Sanofi continue de construire sa nouvelle installation pour la préparation à la grippe et aux pandémies, qui sera opérationnelle en 2027. Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et l'administration municipale pour leur collaboration inestimable et leur engagement à l'égard de la santé publique. »

-- Stephanie Veyrun-Manetti, responsable nationale et directrice générale des soins spécialisés, Sanofi Canada

Faits saillants

Dans le cadre de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada , le gouvernement du Canada a investi 2,2 milliards de dollars dans 38 projets de l'écosystème de biofabrication, notamment les suivants :

, le gouvernement du a investi 2,2 milliards de dollars dans 38 projets de l'écosystème de biofabrication, notamment les suivants : o Biovectra (Île-du-Prince-Édouard) : 39,8 millions de dollars pour élargir la fabrication d'ARNm et d'ADN plasmidique et aider l'entreprise à fabriquer de bout en bout des vaccins ARNm.

o AbCellera (Colombie-Britannique) : 175,6 millions de dollars à l'appui de la découverte d'anticorps pour des essais cliniques en collaboration avec Eli Lilly et de la construction d'une installation appliquant les bonnes pratiques de fabrication à Vancouver , en Colombie-Britannique; 225 millions de dollars pour établir un campus de biotechnologie à la fine pointe et apporter des améliorations importantes aux installations en place à Vancouver .

, en Colombie-Britannique; 225 millions de dollars pour établir un campus de biotechnologie à la fine pointe et apporter des améliorations importantes aux installations en place à . o Le gouvernement a également conclu une entente avec Moderna, qui construit une installation de fabrication à la fine pointe à Laval , au Québec, et qui pourra produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccin à ARNm chaque année.

, au Québec, et qui pourra produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccin à ARNm chaque année. La nouvelle installation de fabrication de vaccins de Sanofi à Toronto , en Ontario , a bénéficié d'un investissement de 20 millions de dollars de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario , sous la forme d'une contribution remboursable par l'intermédiaire du Fonds de fabrication de pointe. Le gouvernement de l' Ontario a également soutenu le projet au moyen d'un investissement de 50 millions de dollars effectué au titre de son Fonds pour l'emploi et la prospérité. La Ville de Toronto , par l'intermédiaire de son programme visant à favoriser l'imagination, la fabrication, l'innovation et la technologie, a accordé des incitatifs fiscaux à Sanofi.

, en , a bénéficié d'un investissement de 20 millions de dollars de l'Agence fédérale de développement économique pour le l' , sous la forme d'une contribution remboursable par l'intermédiaire du Fonds de fabrication de pointe. Le gouvernement de l' a également soutenu le projet au moyen d'un investissement de 50 millions de dollars effectué au titre de son Fonds pour l'emploi et la prospérité. La Ville de , par l'intermédiaire de son programme visant à favoriser l'imagination, la fabrication, l'innovation et la technologie, a accordé des incitatifs fiscaux à Sanofi. La construction de la deuxième installation de Sanofi à Toronto , qui coûtera 925 millions de dollars au total, est aussi soutenue par un investissement de 455 millions de dollars de l'entreprise et de 55 millions de dollars du gouvernement de l' Ontario . Une fois opérationnelle, elle pourra produire le vaccin Fluzone Haute dose de l'entreprise dans le cadre de sa campagne de vaccination dans l'hémisphère nord.

, qui coûtera 925 millions de dollars au total, est aussi soutenue par un investissement de 455 millions de dollars de l'entreprise et de 55 millions de dollars du gouvernement de l' . Une fois opérationnelle, elle pourra produire le vaccin Fluzone Haute dose de l'entreprise dans le cadre de sa campagne de vaccination dans l'hémisphère nord. Le Fonds stratégique pour l'innovation soutient la recherche, la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits qui contribuent à faire du Canada un chef de file mondial en matière d'innovation et à attirer des investissements créateurs d'emplois. Le Fonds a été lancé dans le cadre du Budget 2017 pour veiller à ce que le Canada demeure une destination de choix où les entreprises peuvent investir, croître et créer des emplois.

un chef de file mondial en matière d'innovation et à attirer des investissements créateurs d'emplois. Le Fonds a été lancé dans le cadre du Budget 2017 pour veiller à ce que le demeure une destination de choix où les entreprises peuvent investir, croître et créer des emplois. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement du Canada a annoncé un financement d'environ 574 millions de dollars pour soutenir 19 projets dans 14 établissements de recherche au Canada dans le cadre de l'étape 2 du Fonds de recherche biomédicale du Canada et du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques intégrés.

a annoncé un financement d'environ 574 millions de dollars pour soutenir 19 projets dans 14 établissements de recherche au dans le cadre de l'étape 2 du Fonds de recherche biomédicale du et du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques intégrés. Afin de faire progresser la prochaine génération de recherche de pointe, dans le Budget 2024, le gouvernement propose des investissements dans la recherche et la mise au point de vaccins, notamment :

o Un financement de 30 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2024-2025, pour appuyer l'achèvement du Centre for Pandemic Research de l'Université de la Saskatchewan à la Vaccine and Infectious Disease Organization de Saskatoon , en Saskatchewan . Cet investissement permettra l'étude d'agents pathogènes à risque élevé pour appuyer la mise au point de vaccins et de traitements, un pilier de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada .

à la Vaccine and Infectious Disease Organization de , en . Cet investissement permettra l'étude d'agents pathogènes à risque élevé pour appuyer la mise au point de vaccins et de traitements, un pilier de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du . Sanofi est une entreprise mondiale du domaine de la santé et un leader mondial dans la mise au point de médicaments et de vaccins. L'entreprise emploie plus de 100?000 personnes dans 100 pays, et ses entités au Canada emploient plus de 2?000 personnes, dont près de 80 % des emplois sont liés aux vaccins. La présence de Sanofi au Canada remonte à 1914, et la majorité de ses activités au pays sont menées à Toronto , en Ontario . Au cours des 110 dernières années, les installations de l'entreprise ont vu naître plusieurs avancées pour la santé publique canadienne et mondiale.

emploient plus de 2?000 personnes, dont près de 80 % des emplois sont liés aux vaccins. La présence de Sanofi au remonte à la majorité de ses activités au pays sont menées à , en . Au cours des 110 dernières années, les installations de l'entreprise ont vu naître plusieurs avancées pour la santé publique canadienne et mondiale. Sanofi est le principal investisseur en recherche et développement ainsi que dans la fabrication de produits biopharmaceutiques au Canada . Dans le cadre de l'investissement du gouvernement dans la nouvelle installation de Sanofi pour la préparation à la grippe et aux pandémies, cette dernière investira au moins 79 millions de dollars par an dans le secteur de la recherche et du développement du Canada .

. Dans le cadre de l'investissement du gouvernement dans la nouvelle installation de Sanofi pour la préparation à la grippe et aux pandémies, cette dernière investira au moins 79 millions de dollars par an dans le secteur de la recherche et du développement du . Sanofi Canada s'est inscrite au Défi 50-30 du gouvernement du Canada et s'engage ainsi à accroître la représentation et l'inclusion des divers groupes dans leur milieu de travail en atteignant la parité entre les sexes et en assurant une représentation considérable des groupes sous-représentés au sein de son équipe de la haute direction.

et s'engage ainsi à accroître la représentation et l'inclusion des divers groupes dans leur milieu de travail en atteignant la parité entre les sexes et en assurant une représentation considérable des groupes sous-représentés au sein de son équipe de la haute direction. Historiquement, les pandémies de grippe se produisent tous les 11 à 41 ans. Il est donc primordial que le Canada dispose d'une capacité nationale de biofabrication de vaccins contre la grippe pandémique.

