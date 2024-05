Earthfirst® Films réaffirme son ambition de mener la révolution durable grâce à une meilleure orientation vers le marché et au recrutement de talents





COLUMBUS, Ohio, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Earthfirst® Films, un leader mondial de la fabrication et de la distribution de films et de laminages compostables pour les emballages et les solutions industrielles, annonce une structure organisationnelle transformée conçue pour s'aligner sur la dynamique du marché et amplifier l'orientation externe. Sous la direction du PDG Michael DuFrayne, l'entreprise s'engage à faire progresser la durabilité dans les emballages et les applications industrielles grâce à son offre de films compostables.

Sous la direction de Tim Harper en tant que directeur scientifique (CSO), Earthfirst® Films a développé une organisation de R&D actualisée et centrée sur le client, conçue pour piloter le parcours de l'innovation avec un soutien axé sur les solutions.

La création d'une division de laminage, dirigée par Kelly Williams, combine l'expertise historique de Earthfirst® Films en matière d'acide polylactique (PLA) films avec d'autres technologies pour accélérer l'innovation dans les solutions d'emballage en fournissant une production en petits lots et un prototypage rapide de laminés à notre clientèle.

« Notre engagement en faveur de partenariats de R&D axés sur les solutions et d'initiatives innovantes telles que notre division de laminage démontre notre engagement à favoriser l'adoption de matériaux durables dans l'emballage et dans l'industrie, a déclaré Michael DuFrayne, PDG de Earthfirst® Films.

La dernière phase de la stratégie de Earthfirst® Films est la récente nomination de Zack Leimkuehler au poste de directeur commercial (CCO) et de Jacques Geijsen au poste de directeur général des opérations européennes et de la stratégie globale. Son mandat comprend le développement de la structure et de la stratégie commerciales mondiales englobant les ventes, le développement commercial, la gestion des produits, le marketing et la défense du développement durable.

« La nomination de Zack et de Jacques marque une étape importante dans notre parcours vers la satisfaction des clients et l'excellence du marché, a déclaré DuFrayne. Leur expérience combinée et leur leadership nous aideront à promouvoir une collaboration, une cohérence et un soutien plus forts sur tous les fronts. »

Cette transformation stratégique à multiples facettes souligne l'engagement de longue date de l'entreprise à créer des solutions durables en restant à l'avant-garde de l'innovation en matière de substrats et des besoins du marché.

« En mettant fortement l'accent sur les stratégies axées sur le marché, l'acquisition de talents de premier plan et les partenariats collaboratifs, l'entreprise est prête à redéfinir ce que signifie être centrée sur le client et favoriser le succès. »

Earthfirst® Films en bref

Earthfirst® est un fabricant mondial de films biopolymères et d'emballages flexibles compostables dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des restaurants à service rapide et d'autres produits de consommation emballés (CPG) et des marchés techniques. Les bureaux de Columbus, en Ohio (PSI Inc.) et de Gand, en Belgique (Sidaplax V.O.F.) desservent 50 pays en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Sidaplax V.O.F. est une filiale de PSI. Pour plus d'informations, contactez [email protected] ou consultez earthfirstfilms.com

30 mai 2024 à 10:03

