Appel de candidatures pour le comité consultatif en matière d'information financière





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») sollicite des candidatures en vue de pourvoir six postes au sein de son comité consultatif en matière d'information financière (le « CCMIF »).

Mandat du CCMIF

Le CCMIF a pour mandat d'échanger sur les projets législatifs et réglementaires ayant trait à l'encadrement en matière d'information financière, et de faire part de sa perspective sur la mise en pratique de ce cadre réglementaire.

Le CCMIF a également pour mandat d'échanger sur les normes comptables et de certification applicables aux émetteurs assujettis et à leurs auditeurs, notamment les Normes internationales d'information financière et les Normes canadiennes d'audit, et de fournir des renseignements sur les enjeux ayant trait à leur application.

Profil des membres recherchés

Le CCMIF est composé de cinq à dix membres externes issus de divers secteurs et professions liés au domaine des valeurs mobilières au Québec.

L'Autorité souhaite que les membres du CCMIF reflètent les différents modèles d'affaires qui existent dans le secteur au Québec. Elle recherche notamment des représentants des émetteurs assujettis, des cabinets d'audit d'émetteurs assujettis ainsi que du milieu de la recherche universitaire en comptabilité et en certification. Les personnes recherchées doivent également se distinguer par leur vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et leur connaissance pointue de la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières.

Le mandat des membres du CCMIF est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité. Les membres se rencontrent de deux à quatre fois par année et ne sont pas rémunérés pour leur participation.

Les personnes intéressées à joindre le CCMIF peuvent consulter l'appel de candidatures. Elles sont invitées à soumettre leur candidature par écrit, en transmettant leur curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre mettant en relief leur domaine de spécialisation et leur expérience pertinente. La date limite pour poser sa candidature est le 1er août 2024.

L'Autorité favorise la diversité au sein de ses comités consultatifs et s'engage à améliorer la représentativité de celle-ci sous toutes ses formes.

Toute personne intéressée pourra faire l'objet d'une enquête de probité et de vérifications d'antécédents judiciaires dans le cadre de l'évaluation de sa candidature.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des marchés financiers

30 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :