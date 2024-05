Bâtir la flotte de la Garde côtière canadienne de l'avenir: La ministre Lebouthillier souligne un investissement de près de 400 millions de dollars dans le Budget 2024





SYDNEY, NS, le 30 mai 2024 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel pour maintenir la sécurité, la propreté et l'accessibilité des eaux du Canada. Le gouvernement du Canada investit dans la flotte de l'avenir de la Garde côtière canadienne, afin d'offrir des services importants aux Canadiens, tout en veillant à ce que la Garde côtière canadienne dispose du personnel et des navires, dont elle a besoin pour mener à bien ses opérations vitales.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était au Collège de la Garde côtière canadienne à Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour souligner le financement du budget de 2024, alloué à la Garde côtière canadienne. Le Collège dote le personnel des compétences dont il a besoin, pour servir les Canadiens sur toutes les côtes. Cet investissement, totalisant 397 millions de dollars sur cinq ans, permettra à la Garde côtière canadienne de disposer de la capacité de formation, du personnel navigant, du personnel de soutien et des dispositions nécessaires, pour exploiter les nouveaux navires qui seront livrés à la flotte de l'avenir.

Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements dans le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, en adoptant une approche moderne et polyvalente pour exécuter les programmes. Le nouveau financement annoncé dans le budget de 2024 vise à exploiter les futurs navires de la Garde côtière canadienne. Il comprend le recrutement et la formation du personnel de bord pour équiper les nouveaux navires, ainsi que le financement pour renforcer les capacités de soutien aux opérations des navires.

Le budget de 2024 a également accordé 130 millions de dollars sur six ans à Pêches et Océans Canada, et 20 millions de dollars en financement continu, pour faire face aux pressions exercées sur les coûts du carburant à usage maritime. Ce financement aidera à faire face à l'imprévisibilité et à la volatilité des coûts du carburant à usage maritime.

Citations

« Grâce à cet investissement stratégique, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à assurer la sécurité et la durabilité de notre nation maritime pour les générations futures. Je suis fière d'appuyer la Garde côtière canadienne qui bâtit sa flotte de l'avenir, tout en créant des emplois qualifiés dans nos industries de la construction navale et maritime partout au pays. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Cet investissement souligne l'engagement de la Garde côtière canadienne à maintenir et à améliorer continuellement nos excellentes capacités maritimes. Ce financement supplémentaire permettra à la Garde côtière canadienne de disposer de la capacité de formation et du personnel navigant, nécessaires au cours des prochaines années, pour continuer à servir les Canadiens, soutenir nos collectivités côtières, et protéger nos écosystèmes marins. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

À ce jour, trois grands navires et 18 petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cela comprend trois navires hauturiers de sciences halieutiques, 16 bateaux de recherche et sauvetage, et deux navires de sondage et de levé de chenal.





À la fin de 2023, plus de 26,5 milliards de dollars de contrats liés à la Stratégie nationale de construction navale ont été attribués à des entreprises de tout le pays. De ce montant, 5,38 milliards de dollars sont liés à des contrats pour la Garde côtière canadienne.

Produits connexes

Liens associés

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Garde côtière canadienne

30 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :