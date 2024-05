Métaux Genius complète un levé géophysique aéroporté (MAG à haute résolution) sur sa propriété de phosphate-titanium-terres rares Dissimieux





MONTRÉAL, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Genius Inc. (TSXV : GENI) («?Genius Metals?» ou la «?Société?») est heureuse d'annoncer qu'elle a complété un levé magnétique aéroporté à haute résolution sur sa propriété de phosphate-titanium-terres rares de Dissimieux, détenue à 100 %. Le levé réalisé par Prospectair Geosurveys Inc. au cours du mois de mai 2024. La Société prévoit faire un suivi des résultats de ce levé avec une phase de prospection consistant en un programme d'échantillonnage de surface sur des cibles définies.

Levé MAG à haute résolution sur Dissimieux

La société a complété un levé magnétique à haute résolution de 857 km linéaire, couvrant 39 km2 sur sa propriété Dissimieux située à 140 km au nord-ouest de Baie-Comeau, Québec, Canada. Le levé a été réalisé avec des lignes de traverse orientées N303 degrés avec un espacement de 50 m entre les lignes pour permettre d'obtenir des données à haute résolution.

Ce nouveau levé permettra de mieux définir les anomalies magnétiques qui semblent liées à la minéralisation en phosphate. La société examinera les données du levé magnétique au cours du mois prochain afin de mettre en oeuvre un programme d'exploration pour cet été consistant à prélever des échantillons de surface dans les zones cibles. Les résultats des données géophysiques seront publiées dès qu'ils auront été traités.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P. Geo., personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers («?Règlement 43-101?»).

À propos de la propriété de Dissimieux

Le projet consiste en 70 claims couvrant 38,86 km2, et est accessible par route via la route provinciale #138 à Forestville, puis en conduisant vers le nord sur la route #385 jusqu'à Labrieville, et de là en utilisant un réseau de routes forestières secondaires en gravier fournissant un accès direct à la propriété sur la rive est-sud-est du lac Dissimieux. La propriété renferme une minéralisation en phosphate et titane (ilménite-apatite) située près de la marge sud du Complexe anorthositique de La Blache (le «?CABL?»). Le CABL est allongé dans une direction nord-est-sud-ouest et s'étend sur plus de 60 km par 15 à 25 km de large. Il a été mis en place dans un ensemble fortement métamorphisé et plissé de paragneiss et d'amphibolites à fort pendage et à pendage nord-nord-est de la province géologique du Grenville.

En 2012 et 2013, Jourdan Resources a foré 34 trous au lac Dissimieux, pour un total de 3949 m, démontrant une minéralisation sur une longueur de 2,4 kilomètres. Cinq zones parallèles de minéralisation en phosphate ont été recoupées, souvent avec des intersections de minéralisation de plus de 100 m d'épaisseur.

Des «?ressources historiques?» de 235 millions de tonnes à une teneur de 3,65 % P 2 O 5 et 4,72 % TiO 2 ont été estimés sur la base des résultats des carottes de forage (Met-Chem, 2000, dans GM58569). Cette estimation est considérée comme des ressources minérales historiques et n'est pas conforme à la norme NI 43-101.

Il n'y a pas eu suffisamment de travail et une personne qualifiée n'a pas examiné ni évalué les ressources historiques en termes de normes NI 43-101 pour qualifier les estimations en ressources minérales actuelles. À l'heure actuelle, rien ne permet de penser que des travaux d'exploration futurs permettraient de convertir les estimations en ressources minérales conformes à la norme NI 43-101. La société est d'avis que les estimations reflètent le potentiel de minéralisation en ilménite-apatite ou en titane-phosphate de la propriété.

*Le dernier travail important sur la propriété a été l'étude de Met-Chem (2000, dans GM 58569). Met-Chem a indiqué que la minéralisation en ilménite-phosphate se prêtait à une exploitation à ciel ouvert avec un rapport de 1:1 entre les déchets et le matériau minéralisé. Il a été proposé de transporter le concentré par pipeline au coût de 3,28 $ par tonne de transport sur la base d'un transport annuel de 457?500 tonnes de concentré (217?500 tonnes d'ilménite et 240?000 tonnes d'apatite) sur une distance de 140 km. En 2009, Jourdan Resources a analysé un échantillon du concentré d'apatite original pour l'analyse des éléments des terres rares («?ETR?») et des métaux rares à ALS Laboratories en utilisant la méthode d'analyse ICP-MS à 38 éléments (ME-MS81) (voir le tableau en annexe). L'échantillon de concentré d'apatite contient 0,18 % d'ETR, dont 72 % sont des ETRL (ETR légères : La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm) et 28 % sont des ETRH (ETR lourdes : Eu, Tb, Dy, Ho, er, Tm, Yb, Lu, Y). Les résultats les plus significatifs sont les suivants : 517 ppm de cérium (Ce), 66 ppm de dysprosium (Dy), 115 ppm de gadolinium (Gd), 169 ppm de lanthane (La), 405 ppm de néodynium (Nd), 85 ppm de praséodyme (Pr), 98 ppm de samarium (Sm), 521 ppm de strontium (Sr) et 348 ppm d'yttrium (Yt).

*Ces informations n'ont pas été validées par la personne qualifiée et ne sont pas conformes aux normes NI 43-101.

À propos de Métaux Genius

Métaux Genius est une société canadienne d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles de qualité au Canada.

Informations sur le contact

Métaux Genius Inc.

Téléphone : 579-476-7000

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président au développement corporatif

Courriel : [email protected]

1-450-821-5270

Guy Goulet

Président et directeur général

Courriel : [email protected]

1-514-294-7000

Déclarations prospectives et clause de non-responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des «?informations prospectives?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées à l'aide d'une terminologie prospective telle que «?sera?», «?attendu?» ou des variations de ces mots et expressions ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats «?se produiront?». Les déclarations prospectives, y compris les déclarations relatives aux résultats attendus sur la Propriété, sont basées sur les estimations de la Société et sont sujettes à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives ou ces informations prospectives. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations prospectives ou les informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué de presse.

30 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :