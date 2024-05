Un nouveau sondage montre que trois quarts des fumeurs croient à la désinformation sur le vapotage





Le réseau mondial We Are Innovation a publié aujourd'hui les résultats d'un sondage montrant que les trois quarts des fumeurs croient à tort que le vapotage est aussi nocif que le tabagisme.

Une étude récente menée par Ipsos révèle que 74 % des fumeurs dans le monde pensent que le vapotage est au moins aussi nocif que le tabagisme. Cette épidémie alarmante de perceptions erronées perpétue un cycle de maladies et de décès évitables, car les individus sont dissuadés d'opter pour des solutions plus sûres. Les conséquences potentielles de cette situation sont désastreuses.

Les pays ayant réussi à réduire la prévalence du tabagisme ont donné aux fumeurs les moyens d'accéder à des produits alternatifs, tels que les vapes et les sachets de nicotine, en les accompagnant d'informations précises sur leurs risques relatifs.

La Suède a ramené le taux de tabagisme à 5,6 %, juste au-dessus du seuil à partir duquel un pays devient officiellement « sans tabac ». Dans le même temps, la Nouvelle-Zélande, qui a adopté plus récemment des produits alternatifs sans fumée, a réduit la prévalence du tabagisme à 6,5 % en seulement quelques années.

Supposons qu'une grande partie des fumeurs continuent de croire à tort que le vapotage est aussi nocif que la cigarette. Dans ce cas, les fumeurs seront dissuadés d'y passer et condamnés à une vie de mauvaise santé et de mort prématurée, malgré de solides preuves montrant que le vapotage est 95 % moins nocif et qu'il aide efficacement les fumeurs à arrêter de fumer.

À l'occasion de la Journée mondiale de la vape, Federico Fernandez, directeur général de We Are Innovation, a déclaré qu'il fallait changer radicalement la façon dont les organismes de santé publique parlent du vapotage :

« Le vapotage est l'une des réussites du 21e siècle en matière de santé publique. L'innovation nous a donné un produit dont il est prouvé qu'il est 95 % moins nocif que le tabac. Mais la désinformation est omniprésente et menace de saper nos progrès. Les autorités de santé publique ne peuvent plus l'ignorer : les fumeurs doivent avoir accès à des vapes acceptables et abordables pour les aider à passer à autre chose. »

