Services financiers Innovation CIBC fournit des facilités de crédit à MediaValet Inc.

Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni des facilités de crédit pour soutenir l'investissement stratégique de STG dans MediaValet Inc., une entreprise de Vancouver et un important fournisseur de services de gestion d'actifs numériques d'entreprise, de gestion de contenu vidéo et de logiciels d'activités créatives.

« La réussite de cette opération marque un moment important dans l'évolution de MediaValet. Avoir la bonne structure de propriété et les bons partenaires bancaires est essentiel à la réalisation de notre mission de premier plan intitulée "HotDAM". En choisissant Services financiers Innovation CIBC et STG, je suis convaincu que nous avons mis sur pied une plateforme financière de premier plan pour assurer notre réussite. Cela assure nos clients que nous continuerons de faire progresser nos services de gestion d'actifs numériques novateurs hors pair afin d'accélérer la mise en oeuvre de leur contenu à grande échelle au moyen du rendement instantané de leur investissement, qui découle du fait que les membres de leurs équipes ont les moyens de devenir des vendeurs 10 fois plus performants. », a déclaré Rob Chase, président et chef de la direction de MediaValet.

« Nous sommes ravis de soutenir MediaValet pendant qu'elle continue de croître et d'être une entreprise chef de file dans le domaine des services de gestion d'actifs numériques. Ces actifs font partie d'une catégorie de logiciels qui est essentielle pour les entreprises axées sur le contenu, a déclaré Niramay, directeur en chef, Services financiers Innovation CIBC. L'offre de produits de premier plan de MediaValet est impressionnante, et nous sommes heureux de collaborer avec STG et l'équipe de direction de MediaValet pendant la prochaine phase de leur croissance. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de MediaValet

MediaValet est à l'avant-garde des secteurs de la gestion des actifs numériques, de la gestion de contenu vidéo et des activités créatives, qui sont des secteurs d'entreprise natifs en nuage et fondés sur le logiciel-service. Conçu exclusivement sur Microsoft Azure et offert dans les centres de données de Microsoft de 61 régions dans 140 pays partout dans le monde, MediaValet offre une sécurité, une fiabilité, une redondance, une conformité et une évolutivité inégalées, tout en ayant la plus grande portée mondiale de toutes les solutions de services de gestion d'actifs numériques. En plus d'offrir des capacités de services de gestion d'actifs numériques d'entreprise natifs en nuage à l'échelle mondiale, du soutien ? du poste de bureau aux serveurs et au nuage destiné aux équipes de création ? ainsi qu'une redondance et une gestion infonuagiques globales pour tous les actifs sources, les actifs qui sont en cours d'élaboration et les actifs finaux, MediaValet offre des intégrations de premier plan dans Slack, la suite Adobe Creative, Microsoft Office 365, Wrike, Drupal, WordPress et de nombreuses autres applications de tiers hors pair.

30 mai 2024 à 09:35

