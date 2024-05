HTEC renforce sa présence au Royaume-Uni avec la nomination d'un directeur national





HTEC, une société internationale de développement de bout en bout de produits numériques et de services d'ingénierie, a récemment nommé Mark Scrivener au poste de directeur général pour le Royaume-Uni. Ardent défenseur des initiatives d'expérience utilisateur (UX) centrées sur l'humain, Mark a fait ses preuves en matière d'innovation produit et de conduite d'initiatives de transformation numérique. En tant que directeur national, il s'attachera à affiner les stratégies commerciales, à cultiver les partenariats et à constituer des équipes visant à répondre aux besoins spécifiques des clients.

Depuis l'établissement de sa présence au Royaume-Uni en 2018, HTEC a travaillé avec des organisations régionales de différents secteurs pour aider lesdites organisations à concevoir et à lancer des produits et des services innovants. Pour Mark Scrivener, l'adoption de stratégies avant-gardistes, de technologies de pointe et d'une approche centrée sur l'utilisateur est ce qui confère un avantage concurrentiel décisif.

« Le marché britannique se caractérise par des changements rapides et par une concurrence féroce. Pour prospérer, les entreprises doivent faire preuve d'agilité et de prévoyance. Chez HTEC, nous nous appuyons sur des études de marché et sur les dernières tendances sectorielles et technologiques pour créer des produits innovants qui aident les organisations de nos clients à prendre un virage décisif. Plus que jamais, la clé est d'utiliser habilement les grands volumes de données pour hyperpersonnaliser l'expérience utilisateur. »

En tant que directeur national, Mark Scrivener mettra à profit sa vaste expérience de différents secteurs et sa connaissance exceptionnelle du marché britannique pour renforcer les activités de HTEC au Royaume-Uni. Il estime que la capacité à fournir des solutions de bout en bout couvrant l'ensemble du parcours du client est ce qui permet à HTEC de se démarquer de la concurrence sur le marché britannique.

« J'ai rejoint HTEC en tant que membre de Momentum Design Lab, la première société britannique de conception UX primée, qui a été rachetée par HTEC en 2021. La fusion des capacités de Momentum en matière de conception de produit et d'expérience utilisateur et de la profonde expertise en ingénierie de HTEC nous permet d'examiner un problème à partir de multiples perspectives : conception, produit, ingénierie et expérience. Nous occupons ce terrain intermédiaire avec une compétence considérable, et relevons les défis tout en conservant une agilité qui fait défaut à la plupart des autres entreprises. »

Pour ce qui est des plans stratégiques, l'équipe basée au Royaume-Uni va continuer de s'agrandir, en se concentrant sur les postes liés à l'ingénierie, à la direction et au développement commercial. Notre nouveau directeur général se réjouit des interactions en personne qu'il aura avec nos partenaires et invite les clients potentiels à visiter notre bureau de Londres.

HTEC est une société mondiale spécialisée dans le numérique, le développement de produits et l'ingénierie logicielle qui contribue à l'évolution technologique de certaines des organisations les plus influentes au monde, des startups perturbatrices aux entreprises du classement Fortune 500. Avec plus de 2?000 experts répartis en Amérique du Nord et en Europe, HTEC est un partenaire technologique idéal pour ses clients et la plateforme de croissance ultime pour ses employés.

