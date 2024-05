L'AQTr lance une nouvelle édition de sa revue Routes et Transports dédiée au transport collectif





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des transports (AQTr) est fière d'annoncer le lancement officiel de sa revue numérique Routes et Transports avec une édition du printemps 2024 sur le thème «?Un avenir en mouvement : voyageons collectifs?». Cette publication d'une vingtaine d'articles techniques rédigés par des experts de l'industrie met l'accent sur le transport collectif et la nécessité de revaloriser ce secteur dans une perspective de mobilité durable et urbaine.

« L'étroite collaboration entre les différents domaines de l'industrie est essentielle pour relever les défis croissants de mobilité, avec l'impératif d'action climatique. Avec cette revue, nous espérons inviter nos lecteurs à repenser et revaloriser le transport collectif comme acteur incontournable de la mobilité durable et levier essentiel du développement des sociétés respectueuses de l'environnement, la santé publique et la qualité de vie.?» Suzanne Proulx, Directrice Générale de l'AQTr

Cette nouvelle édition de la revue est coordonnée avec la réalisation d'un colloque sur le transport collectif qui aura lieu le 10 juin prochain à Laval.

L'AQTr tient à remercier les 28 experts de ce numéro. Des projets majeurs, comme ceux présentés dans Routes et transports, ne pourraient se réaliser sans l'apport d'experts qui en assurent le développement.

À propos de l'AQTr

L'AQTr, Association québécoise des transports a pour mission d'exercer un leadership mobilisateur à travers l'organisation d'activités permettant de capter, d'enrichir, de diffuser et de faire rayonner l'expertise québécoise en transport. L'association diffuse l'expertise québécoise en transport à travers différents événements, à travers 9 tables d'expertise, mais aussi par la diffusion de formations par la voie de notre centre de formation de l'AQTr, TransForm.

