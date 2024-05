Une délégation canadienne se rendra en France pour souligner le 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie





Perpétuer le souvenir des personnes qui ont combattu pour la paix et la liberté.

OTTAWA, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Pour les Canadiens qui ont débarqué à Juno Beach le 6 juin 1944, c'est un jour qui est resté gravé dans leur mémoire.

À l'occasion du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, dirigera une délégation officielle du gouvernement du Canada en Normandie, en France. La délégation quittera le Canada au début de juin et reviendra au pays le 9 juin 2024, après les activités et les cérémonies visant à commémorer ce jalon important.

La délégation comprendra des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et des membres de leur famille, dont des combattants qui étaient présents au jour J et à la bataille de Normandie, des représentants d'organisations de vétérans et de groupes autochtones, ainsi que des parlementaires. Des membres des Forces armées canadiennes participeront également à des activités et à des cérémonies en France. Dans le cadre du processus de sélection de la délégation, Anciens Combattants Canada a collaboré avec des organisations de vétérans pour choisir des vétérans canadiens afin d'agir comme délégués.

La cérémonie commémorative officielle, qui aura lieu à Juno Beach le 6 juin 2024, sera diffusée sur des chaînes de télévision canadiennes, ainsi que sur la page Facebook « Le Canada se souvient » d'Anciens Combattants Canada.

Il incombe à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes de veiller à ce que les récits des vétérans ne sombrent pas dans l'oubli, de reconnaître le lourd tribut de la guerre et de rendre hommage à leurs sacrifices, qui nous permettent d'avoir les privilèges et la paix que nous avons aujourd'hui.

Citations

« Les hommes et les femmes qui ont rendu le jour J possible venaient de différents milieux. De petites villes comme de grandes villes, de communautés agricoles ou de villages de pêcheurs. Ils étaient des géants de l'industrie ou des travailleurs d'usine. À l'approche du 80e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, j'ai l'honneur de me tenir aux côtés de certains vétérans canadiens de la Seconde Guerre mondiale alors que nous revisitons les plages, les villes et les champs où tant de Canadiens ont combattu côte à côte. Les milliers de vétérans qui ont servi pendant la campagne de Normandie ont des milliers d'histoires. Il est de notre devoir de garder ces histoires vivantes. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Le 6 juin 1944, les Alliés ont lancé l'opération Overlord , une attaque amphibie massive sur les côtes de la France occupée visant à sécuriser une tête de pont en Europe occidentale.

, une attaque amphibie massive sur les côtes de la occupée visant à sécuriser une tête de pont en occidentale. Plus de 14 000 Canadiens ont débarqué à Juno Beach , parmi les quelque 150 000 soldats alliés qui sont arrivés en Normandie et ont pris d'assaut les positions allemandes fortifiées. À la fin du jour J, 359 soldats canadiens avaient été tués, mais une base alliée avait été établie en France .

, parmi les quelque 150 000 soldats alliés qui sont arrivés en Normandie et ont pris d'assaut les positions allemandes fortifiées. À la fin du jour J, 359 soldats canadiens avaient été tués, mais une base alliée avait été établie en . Plus de 90 000 soldats canadiens qui s'étaient portés volontaires pour servir le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale ont participé à la campagne de Normandie.

La bataille de Normandie a duré 11 semaines. Dans la poussière et la chaleur de l'été français, plus de 5 000 soldats canadiens ont été tués et 13 000 autres blessés avant que la campagne ne se termine officiellement à la fin du mois d'août 1944.

Les Canadiens qui ont combattu pendant le jour J et la bataille de Normandie faisaient partie des plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens qui ont porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale.

