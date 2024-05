LE FESTIVAL MICHELOB ULTRA GRAND PRIX DE LA RUE CRESCENT REVIENT POUR QUATRE JOURS PASSIONNANTS EN 2024





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - L'enthousiasme est à son comble alors que Michelob ULTRA se joint au Festival Grand Prix de la rue Crescent en tant que commanditaire principal pour l'année 2024. Le Festival Michelob ULTRA Grand Prix de la rue Crescent est sur le point de faire son retour, promettant quatre jours de divertissement exaltant et d'activations incomparables. Du jeudi 6 juin au dimanche 9 juin, la rue Crescent se transformera en épicentre de célébration pour les amateurs de course. Présentée par les Condos Mansfield, cette 23e édition du festival est ravie d'accueillir 600 000 participants, garantissant des moments riches en adrénaline ainsi que des spectacles et des activités de premier plan. Cette année, 888casino.net se joint également en tant que sponsor présentateur, proposant une expérience « faite pour jouer » jamais vue auparavant, ajoutant ainsi une nouvelle dimension unique au festival.

Michelob ULTRA, la marque de bière qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, ne pourrait pas être plus enthousiaste à l'idée de devenir le commanditaire principal-en-titre. Michelob ULTRA améliorera l'offre hors-piste pour les amateurs et amatrices de course automobile de 18 ans et plus avec des expériences haut de gamme.

Jack Daniel's en Vedette : Jack Daniel's est de retour pour animer la fête incontournable de quatre jours lors du Festival du Grand Prix de la rue Crescent de Montréal en 2024. Assurez-vous de ne rien manquer et découvrez toutes les performances en direct tout au long du week-end sur la scène Jack Daniel's, et passez par le Garage de Jack!

Le Défi Pit Stop fait son retour à la demande générale, offrant aux participants l'opportunité de tester leurs compétences en changement de pneus sur un véritable véhicule de course. Ne manquez pas l'excitation le 6 juin alors que des célébrités y prendront part. Parmi les participants de l'année dernière, on compte les stars de la LNH Max Comtois et Julian Gauthier, la légende de la MLS Patrice Bernier, les acteurs Joey Scarpellino et Patrick Abellard, ainsi que des joueurs des Alouettes de Montréal, champions de la Coupe Grey. Les noms des célébrités de cette année seront annoncés prochainement. C'est un spectacle exaltant que vous ne voudrez pas manquer!

En tant que commanditaire du festival cette année, Vacances WestJet Québec s'engage à améliorer l'expérience de voyage pour les vacanciers québécois. Ce fournisseur de vacances, faisant partie du groupe Vacances Sunwing, réunit les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord, et offre une valeur exceptionnelle sur des forfaits tout compris, garantissant que chaque étape du voyage, de la réservation au retour à la maison, soit fluide et agréable. Vacances WestJet Québec se spécialise dans des offres avantageuses sur des forfaits tout compris vers des centaines de stations balnéaires dans les destinations les plus prisées des Caraïbes, d'Amérique centrale et du Mexique, toutes accessibles via des vols pratiques depuis trois aéroports du Québec : Montréal, Québec et Saguenay-Bagotville.

Le festival de cette année regorge d'activations engageantes qui promettent du plaisir aux passionnés de voitures, aux familles et aux adultes. Grâce à Dilawri, le plus grand groupe automobile du Canada, les participants auront l'occasion unique de découvrir de près des véhicules exclusifs. C'est une opportunité parfaite pour les passionnés de voitures de découvrir les dernières innovations automobiles. En tant que sponsor officiel de vodka, Pur Sang, co-détenu par le légendaire acteur canadien et triple champion des poids welters de l'UFC, Georges St-Pierre, organise une toute nouvelle activation et est ravi de faire découvrir à tous les visiteurs pourquoi Pur Sang est le spiritueux le plus récent et innovant du Canada, avec plus de 50 prix internationaux à son actif.

Sunwing et Grand Bahama se joignent au festival cette année en tant que commanditaires officiels. Avec certaines des meilleures plages des Caraïbes, des aventures écologiques dans le parc national de Lucayan, ainsi que des mondes sous-marins et des épaves antiques, les résidents du Québec peuvent découvrir Freeport, Grand Bahama cet été en réservant avec Vacances Sunwing, leur partenaire de vacances incontournable. À partir du 4 mai 2024, des vols hebdomadaires relient Montréal à Freeport tous les samedis, offrant aux Québécois la facilité et la commodité d'un forfait tout compris Sunwing pour passer leurs vacances de la construction dans le sud.

Pour les amateurs de défis, Undaunted Games présente leur titre Forest Hills, un jeu d'horreur asymétrique qui sortira dans le monde entier le 25 juin. Cette année, nous sommes ravis d'accueillir Valvolinetm Global Operations, un leader mondial des solutions automobiles et industrielles, en tant que nouveau partenaire. Découvrez les services de classe mondiale que Valvoline a à offrir à tous les festivaliers passionnés de voitures.

Avec le soutien de United Rentals, le festival est équipé pour offrir un environnement encore plus dynamique et engageant. Leur équipement de premier ordre garantit que tous les événements et activités se déroulent sans accroc, améliorant ainsi l'expérience globale du festival.

Que vous soyez un fan inconditionnel de course, un amateur de musique, ou simplement à la recherche de bons moments, le Festival Michelob ULTRA Grand Prix de la rue Crescent est l'endroit où il faut être. Préparez-vous à faire rugir vos moteurs, Montréal - c'est un festival à ne pas manquer !

Restez à l'écoute pour plus d'annonces sur nos partenaires et les détails complets de la programmation. Pour plus d'informations sur le Festival Michelob ULTRA Grand Prix de la rue Crescent et la liste complète de la programmation 2024, veuillez visiter CrescentGrandPrix.com.

