INVITATION AUX MÉDIAS - L'écosystème IA converge à Montréal pour la 4e édition de Impact IA

La société leader dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain (FSM) élargit son portefeuille de produits en ajoutant des capacités géospatiales à ses offres existantes de services sur le terrain et de collaboration sur le...

Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a fourni des facilités de crédit pour soutenir l'investissement stratégique de STG dans MediaValet Inc., une entreprise de Vancouver et un important fournisseur de services de gestion...