Embarquez dans la 4e édition de l'AstroFest et célèbrez le Soleil dans tous ses éclats





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Espace pour la vie célèbre l'astronomie avec la quatrième édition de l'AstroFest, le rendez-vous annuel du Planétarium, gratuit et destiné à tous et à toutes. Pour la première fois, la fête se déroulera sur deux jours : les 15 et 16 juin prochains, pour deux fois plus de plaisirs !

Cette année, l'AstroFest célèbre le Soleil. Saviez-vous que l'activité à sa surface atteint le paroxysme de son cycle de 11 ans ? 2024 nous a déjà offert une extraordinaire éclipse solaire totale ainsi que de fascinantes aurores boréales. Et ce n'est pas fini !

Préparez-vous au décollage

Les voyageurs et voyageuses intergalactiques sont invités au Planétarium, transformé pour l'occasion en spatioport rétrofuturiste. Embarquez dans l'aventure et apprenez-en plus sur l'astronomie et cette étoile fabuleuse si proche de nous.

Participez à des dizaines d'activités gratuites pour découvrir l'astronomie offertes par plus d'une trentaine de partenaires professionnels de l'astronomie : ateliers créatifs, bricolages, kiosques d'informations et des expériences interactives fascinantes !

Profitez de nos experts et de notre dizaine de télescopes pour observer le Soleil en journée et la Lune en soirée en savourant des guimauves tout juste grillées sur le feu.

N'oubliez pas de faire étamper votre carnet de voyages dans les différentes zones du spatioport afin de ne rien manquer de l'AstroFest.

Maquillage, animation déambulatoire ou encore concert du Urban Science Brass Band sont aussi au programme. Le tout entièrement gratuit* !

Vous êtes affamé? Le kiosque mobile du restaurant du Jardin botanique offre tout un menu végétalien. Sans oublier notre bar en soirée.

Horaire

Samedi 15 juin | De 10 h à minuit

De 10 h à 18 h

Kiosques, bricolages, exposition d'astrophotos, observation du Soleil, etc. La journée va être ébouriffante ! Parmi les animations qui se dérouleront :

L'Oeufstronaute par SIRIUS : vous avez environ 20 minutes pour créer un vaisseau spatial qui permettra à votre oeuf d'atterrir sans casse après une belle chute libre. Fun assuré !

Patentez votre rover ! À partir d'un simple moteur et de matériaux réutilisés, concevez votre rover unique, capable de se déplacer à la surface d'une planète lointaine.

L'Agence spatiale canadienne vous fera découvrir les défis que comportent les missions d'exploration de la Lune en comparant du sable de la Terre et de la poussière lunaire artificielle.

Les Bibliothèques de Montréal lanceront le Club de lecture d'été TD, et proposeront des activités et lectures à voix haute autour de l'espace.

De 18 h à 21 h

Deux salles, deux ambiances Dans le théâtre de la Voie lactée, venez écouter Jonathan Gagné, conseiller scientifique au Planétarium et professeur associé à l'Université de Montréal, et Cassandra Bolduc , scientifique de programme, astronomie spatiale de l'Agence spatiale canadienne, spécialiste en physique solaire qui vous présenteront un portrait fascinant du Soleil et des étoiles dans notre voisinage spatial. En savoir plus. Dans le théâtre du Chaos, suivez la conférence tout en savourant une bière, un verre de vin ou de gin accompagné d'une planche de fromages, le tout proposé par le bar Vego.

Concert du Urban Science Brass Band

De 21 h à minuit

Chassez la prochaine éclipse! Revivez l'éclipse du 8 avril dernier en 360 degrés Puis préparez votre prochaine chasse à l'éclipse avec Marc Jobin , chasseur d'éclipse dans le théâtre de la Voie lactée. En savoir plus. Bière sous les étoiles : admirez les oeuvres des astrophotographes du Québec sur le dôme du théâtre du Chaos

En extérieur, faites-vous griller des guimauves tout en observant la Lune au télescope. Activité annulée en cas de pluie.

Dimanche 16 juin | De 10 h à 18 h

De 10 h à 18 h

Kiosques, bricolages, exposition d'astrophotos, observation du Soleil, heures du conte, décollage de fusées à eau et plus encore.

De 10 h à 11 h

Jeu questionnaire interactif en compagnie de l'astronaute Joshua Kutryk de l'Agence spatiale canadienne (ASC) dans le théâtre de la Voie lactée. Venez tester vos connaissances et en connaitre plus à propos de celui qui sera le prochain astronaute de l'ASC à s'envoler vers la Station spatiale internationale et le premier astronaute canadien à faire partie du Programme de missions habitées commerciales de la NASA.

* Toutes les activités de l'AstroFest sont gratuites, toutefois la programmation régulière dans les théâtres du Planétarium demeure payante. Les activités extérieures seront annulées en cas de pluie. Nous vous encourageons à utiliser les modes de transport alternatifs.

