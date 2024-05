Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge en chef adjoint et de deux juges de la Cour du Québec





QUÉBEC, le 30 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Martin Tétreault comme juge en chef adjoint et de Mme Marie Sirois et M. Christian Gendron comme juges de la Cour du Québec.

M. Martin Tétreault a été nommé juge de la Cour du Québec en 2016. À titre de juge en chef adjoint responsable de la Chambre civile, il aura pour mandat de conseiller le juge en chef en matière civile. Cette nomination fait suite à l'appel de candidatures lancé auprès de tous les juges de la Cour du Québec intéressés par cette fonction. Conformément à l'article 90 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, elle est faite par le gouvernement parmi les juges de la Cour du Québec, suivant la consultation du juge en chef. L'entrée en fonction est immédiate.

Mme Marie Sirois est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Elle a été admise au Barreau en 2008. Depuis le début de sa carrière, elle pratiquait sa profession à titre de procureure et, depuis 2023, à titre de procureure en chef adjointe au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Elle occupera essentiellement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale à Roberval.

M. Christian Gendron détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1994. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2021, il exerçait sa profession à titre de vice-président aux affaires juridiques du Groupe LAR inc. Il occupera principalement ses fonctions à la Chambre civile et à la Chambre criminelle et pénale à Chicoutimi.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

30 mai 2024 à 08:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :