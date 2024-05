Credivera complète avec succès une batterie de tests avec Services partagés Canada pour la gestion des titres de compétences vérifiables de la main-d'oeuvre





CALGARY, Alberta et TORONTO et GATINEAU, Québec, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Credivera est heureuse d'annoncer qu'elle a complété avec succès une batterie de tests sur sa solution de gestion des titres de compétences vérifiables de la main-d'oeuvre avec Services Partagés Canada (SPC). Ce processus de test rigoureux, réalisé dans un environnement opérationnel et en conditions réelles, a prouvé la robustesse et la fiabilité de l'innovation de Credivera.



Pour Credivera, le résultat positif représente une étape importante dans l'évaluation de l'utilité de la solution grâce à des tests indépendants. Le programme a donné à Credivera un accès à des ressources qui ne seraient autrement pas disponibles pour une organisation de taille similaire. Grâce à une approche itérative, la validation des aspects techniques et de convivialité a confirmé que Credivera respecte les meilleurs standards d'interopérabilité, d'accessibilité et de convivialité.

« Dans un monde où l'authenticité est de plus en plus remise en question par l'IA générative, les individus et les organisations ont besoin de solutions qui garantissent la confiance. La réussite de la phase de test avec le gouvernement fédéral est une validation retentissante de notre vision et nous rapproche d'un avenir numérique plus fiable et digne de confiance », a déclaré Dan Giurescu, PDG de Credivera.

Credivera est heureuse d'annoncer qu'elle s'est qualifiée pour soumettre une demande au Plan de la Commercialisation du gouvernement du Canada pour les solutions de gestion des titres de compétences vérifiables de la main-d'oeuvre. Sous le volet d'essai de Solutions innovatrices Canada (SIC), le Plan de la Commercialisation permet aux petites et moyennes entreprises canadiennes admissibles de recevoir des contrats d'approvisionnement du gouvernement pour la solution qualifiée.

Un engagement envers l'excellence et l'innovation

Alors que notre société continue de se tourner vers les interactions numériques, la demande pour des solutions d'attestations de compétences vérifiables de la main-d'oeuvre sécurisées, axées sur la protection de la vie privée et infalsifiables n'a jamais été aussi pressante. Le modèle de déploiement d'écosystèmes de Credivera relie les employeurs, les émetteurs de titres de compétences et les travailleurs par le biais d'un échange ouvert et sécurisé de titres de compétences numériques vérifiables. Cette innovation offre :

Accessibilité : Credivera travaille en étroite collaboration avec des organismes canadiens et internationaux pour aligner son innovation sur les exigences en matière d'accessibilité et de réglementation.

Confidentialité et sécurité : L'innovation de Credivera accorde la priorité à la protection de la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données. Les titres de compétences vérifiables garantissent aux individus le contrôle de leurs renseignements, renforçant la confiance dans les interactions numériques tout en réduisant le risque de vol d'identité.

Assurance anti-falsification : Grâce à des normes cryptographiques de pointe, l'innovation de Credivera crée des titres de compétences vérifiables infalsifiables, améliorant la confiance dans les données échangées tout en atténuant le risque de fraude.

Interopérabilité : La solution Credivera s'intègre parfaitement aux infrastructures numériques existantes, favorisant l'interopérabilité et la facilité d'adoption dans divers écosystèmes.

Efficacité : Les processus de vérification sont simplifiés, réduisant les charges administratives et améliorant l'efficacité pour les organismes émetteurs, les individus et les organisations.

À propos de Credivera

Credivera est le pionnier du premier échange sécurisé et ouvert de titres de compétences vérifiables au monde, connu sous le nom de Credivera Exchange. En tant que leader dans la gestion des titres de compétences vérifiables de la main-d'oeuvre, Credivera donne aux employés, aux employeurs et aux organisations qui délivrent des titres de compétences plus de productivité et de contrôle sur la façon dont les titres de compétences sont stockés et partagés. Credivera Exchange optimise la protection de la vie privée et la confiance grâce à des titres de compétences vérifiables et à jour, sécurisé dans un portefeuille numérique, réduisant les risques pour toutes les parties concernées. Credivera a été fondée en Alberta en 2018, avec une présence à Toronto et à Gatineau. Pour en savoir plus, visitez Credivera.ca

