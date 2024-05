Aqara présente le Roller Shade Controller T1S, compatible avec Matter





Aqara, leader mondial et pionnier de l'IdO, présente aujourd'hui le Roller Shade Controller T1S, un moteur tubulaire compatible avec Matter via un pont et qui offre une interopérabilité supérieure entre les plateformes et les appareils domestiques intelligents. Solution discrète qui s'intègre à tout intérieur, ce moteur offre aux résidents une commodité, une efficacité énergétique et une intimité accrues. En automatisant les stores, il élimine le besoin de réglages manuels et améliore ainsi l'expérience globale de la maison intelligente.

Que ce soit via une télécommande, des programmes préréglés, des applications mobiles, des assistants vocaux ou un système domotique complet, le Roller Shade Controller T1S simplifie à l'extrême le réglage simultané de plusieurs stores, y compris ceux des fenêtres difficiles d'accès. Il comporte une multitude d'automatisations et de commandes qui répondent intuitivement aux besoins des utilisateurs et permettent la création d'ambiances, l'ajustement de l'éclairage tout au long de la journée, la régulation de la température de concert avec d'autres appareils intelligents, et une meilleure protection de l'intimité contre le monde extérieur.

Compatible avec divers couvre-fenêtre ? stores enrouleurs, stores enrouleurs zébrés, stores Shangri-la et stores en nid d'abeille ? ce moteur de store enrouleur basé sur Zigbee offre une flexibilité maximale et une intégration aisée avec les plateformes compatibles Matter via un pont Aqara Matter*. Le T1S se connecte à Aqara Home et à des plateformes tierces, notamment Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey et SmartThings, ce qui offre aux résidents un plus grand choix pour créer des ambiances et des automatisations personnalisées de maison intelligente.

Doté d'une technologie avancée de motorisation à courant continu, le Roller Shade Controller T1S fonctionne à une vitesse élevée de 25 tr/min, avec un faible niveau sonore (moins de 27 dB), ce qui garantit une atmosphère paisible propice à la détente, à la concentration et à la productivité. L'application Aqara Home permet un fonctionnement encore plus silencieux du moteur en le faisant démarrer et s'arrêter lentement et progressivement sur une période de temps prédéfinie (par ex. 30 minutes).

Pour plus d'informations sur le Roller Shade Controller T1S, visiter notre site Web.

* Le Roller Shade Controller T1S est compatible avec les stores enrouleurs intérieurs d'un diamètre de conduite de 38 millimètres. Les accessoires, tels que le tube du store enrouleur et le store, ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

30 mai 2024 à 08:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :