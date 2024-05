Onconic Therapeutics annonce des résultats positifs de phase 3 pour le JAQBO lors de la semaine des maladies digestives 2024





SÉOUL, Corée du Sud et WASHINGTON, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Onconic Therapeutics, une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement de traitements innovants pour l'oncologie et les troubles gastro-intestinaux, a annoncé aujourd'hui les résultats de son étude de phase 3 ZERO-1 sur le JAQBO (citrate de zastaprazan) lors de la semaine des maladies digestives (DDW, Digestive Disease Week) 2024, qui s'est tenue à Washington D.C. du 18 au 21 mai 2024.

Jung-hwan Oh, docteur en médecine, professeur et gastroentérologue à l'hôpital Eunpyeong St. Mary's en Corée, et auteur principal de l'étude ZERO-1, a présenté les résultats de l'essai de phase 3 lors d'une session de présentation orale. Cette étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par un traitement actif a comparé l'efficacité et l'innocuité du zastaprazan à celles de l'ésoméprazole chez les patients atteints d'oesophagite érosive. Les participants ont reçu soit 20 mg de zastaprazan, soit 40 mg d'ésoméprazole par jour pendant huit semaines. Parmi les 300 patients recrutés, l'étude a démontré un taux de guérison cumulatif de 97,9 % dans le groupe zastaprazan à la semaine 8, contre 94,9 % dans le groupe ésoméprazole. À la quatrième semaine, le taux de guérison était de 95,1 % pour le zastaprazan, contre 87,7 % pour l'ésoméprazole, une différence statistiquement significative. Ces résultats ont confirmé que le zastaprazan n'est pas inférieur à l'ésoméprazole. En outre, le zastaprazan a montré un début d'action rapide en l'espace d'une heure et a maintenu un pH gastrique supérieur à quatre pendant 85 % de la période de 24 heures, ce qui souligne son potentiel à atténuer efficacement les symptômes de reflux acide nocturne grâce à son efficacité durable.

« Nous sommes encouragés par les résultats positifs de l'étude ZERO-1, qui mettent en évidence l'efficacité et l'innocuité du JAQBO pour les patients atteints d'oesophagite érosive, a déclaré John Kim, directeur général d'Onconic Therapeutics. La récente approbation par le MFDS de Corée est une étape importante pour Onconic Therapeutics. Nous espérons que JAQBO pourra améliorer les soins aux patients à l'échelle mondiale en offrant un soulagement rapide et durable des symptômes, et nous nous engageons à poursuivre son développement pour des marchés internationaux plus larges. »

En mars 2023, le JAQBO a été cédé sous licence au groupe Livzon Pharmaceutical, la principale société pharmaceutique de Chine, pour être développé et commercialisé sur le marché de la Grande Chine.

À propos du Zastaprazan

Zastaprazan, développé par Onconic Therapeutics, a été approuvé pour le traitement de l'oesophagite érosive sous la marque JAQBO par le ministère coréen de la sécurité des aliments et des médicaments (MFDS) en avril 2024.

À propos d'Onconic Therapeutics

Onconic Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits. L'entreprise se consacre à l'amélioration des résultats pour les patients et à la fourniture de solutions de soins de santé innovantes pour le cancer et les troubles gastro-intestinaux.

