Malgré le manque de connaissances et les restrictions financières, l'achat d'une propriété demeure la priorité absolue de la population canadienne : Sondage TD





Les différents points de vue des éventuels acheteurs et des propriétaires concernant le marché du logement au Canada mettent en lumière les difficultés qu'affrontent les Canadiens en 2024

TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage mené par le Groupe Banque TD révèle que la population canadienne reste déterminée à acquérir une propriété malgré un marché de l'achat de propriété en constante évolution. En effet, 74 % des éventuels acheteurs sondés ont encore espoir de pouvoir acheter une propriété au cours des cinq prochaines années. Cependant, en raison de la conjoncture, plus de la moitié (58 %) de ces éventuels acheteurs ont avoué qu'il leur faudra au moins deux ans afin de disposer des moyens financiers pour effectuer un tel achat.

Voici les réponses des éventuels acheteurs interrogés au sujet de l'atteinte de leur objectif de devenir propriétaire : 56 % ont déjà réduit leurs dépenses superflues, 52 % prévoient investir davantage d'argent, 32 % ont l'intention de consulter un spécialiste du domaine financier pour élaborer un plan d'accession à la propriété et 23 % obtiennent des prêts. Fait intéressant : 8 % des éventuels acheteurs semblent suivre la tendance de plus en plus populaire « des propriétaires modernes », qui consiste à acheter une propriété avec une personne autre que son partenaire de vie, comme un ami ou un membre de la famille.

Les obstacles à l'accession à la propriété s'accumulent : les restrictions financières, le manque de connaissances au sujet du processus hypothécaire et d'achat d'une propriété, et l'incertitude qui plane sur le marché immobilier. En fait, le processus hypothécaire ou d'achat d'une propriété rend mal à l'aise 85 % des éventuels acheteurs en plus de susciter des inquiétudes chez presque la totalité d'entre eux (95 %). En outre, un peu plus de la moitié des éventuels acheteurs (53 %) ont admis qu'ils suivraient l'évolution du marché du logement au Canada avec plus de confiance s'ils avaient la possibilité de consulter rapidement un spécialiste.

« Le processus hypothécaire et d'achat d'une propriété peut étourdir beaucoup de Canadiens, comme en témoignent les statistiques de notre sondage : il s'agissait d'une source de stress pour 46 % des personnes sondées, d'anxiété pour 41 % et de frustration pour 34 % de ces personnes, explique Natasha Struminikovski, vice-présidente associée, Parcours du propriétaire à la TD. La portion de la population canadienne qui souhaite réaliser son rêve de posséder une propriété doit s'armer de patience, se tenir au courant des nouveautés, consulter un spécialiste et avoir un plan. L'adoption d'une telle conduite peut contribuer à atténuer le stress et les inquiétudes qu'éprouveraient les éventuels acheteurs ainsi qu'à orienter ceux-ci dans leur parcours d'accession à la propriété. »

Au Canada, Soutien hypothécaire TD en direct vous permet d'obtenir rapidement de judicieux conseils en vous mettant en contact avec un spécialiste hypothécaire qui peut vous offrir des renseignements hypothécaires personnalisés sur-le-champ. Les spécialistes hypothécaires TD peuvent :

Expliquer comment amorcer le processus d'achat de votre première maison et commencer votre demande de prêt hypothécaire.

Transférer votre prêt hypothécaire d'une autre institution financière à la TD.

Vous aider à comprendre vos options de taux d'intérêt et à trouver un taux qui vous convient.

Le processus d'achat d'une propriété en pleine évolution

Au fil du temps, la hausse du prix des propriétés et l'offre insuffisante de logements ont sans contredit complexifié le processus d'achat d'une propriété au Canada. Les propriétaires sondés ont répondu en grande majorité (82 %) avoir fait l'acquisition de leur propriété il y a plus de six ans.

Parmi cette proportion de propriétaires, 82 % ont dit avoir trouvé le processus d'achat de leur propriété « facile » et 64 % ont attribué cette facilité à leur capacité d'obtenir la propriété souhaitée en fonction de leur budget.

« Les données du sondage nous révèlent que la plupart des propriétaires canadiens ayant effectué le processus hypothécaire et d'achat d'une propriété il y a au moins six ans ont jugé celui-ci assez simple. D'ailleurs, bon nombre d'entre eux avaient les moyens de s'offrir la propriété convoitée. Aujourd'hui, la situation a changé du tout au tout pour beaucoup d'éventuels acheteurs au pays : 76 % d'entre eux ont avoué que le prix actuel des propriétés les préoccupe et 61 % ont exprimé des craintes concernant les taux d'intérêt actuels. À la lumière des difficultés qu'ils doivent affronter en 2024, les éventuels acheteurs ont besoin plus que jamais de compter sur des conseils judicieux », ajoute Natasha Struminikovski.

Autres constatations

69 % des acheteurs potentiels n'ont pas de plan financier personnalisé pour atteindre leur objectif d'accéder à la propriété, bien que 59 % d'entre eux ont l'intention d'en mettre bientôt un en place.

72 % des propriétaires et des éventuels acheteurs au Canada n'ont consulté personne et aucune ressource en ligne pour se renseigner au sujet de l'accession à la propriété.

n'ont consulté personne et aucune ressource en ligne pour se renseigner au sujet de l'accession à la propriété. En plus de la hausse des prix des propriétés et de l'incertitude entourant les taux d'intérêt, d'autres sujets préoccupent les acheteurs éventuels, tels que : connaître le moment le plus propice pour passer à l'action (44 % des répondants), ne pas connaître l'option de prêt hypothécaire qui leur serait la plus avantageuse (36 % des répondants). Seules 5 % des personnes interrogées ont soutenu que le processus hypothécaire ou d'achat d'une propriété ne les inquiétait pas du tout.

Conseils d'un professionnel

Compte tenu de l'évolution constante du contexte d'accession à la propriété au Canada et de ses nouveaux obstacles qui se dressent devant les éventuels acheteurs, les gens doivent être en mesure d'obtenir les conseils dont ils ont besoin, et ce, en temps opportun.

Au moins quatre Canadiens sur cinq (83 %) ont répondu avoir peu confiance en leur capacité à surveiller les tendances actuelles du marché ou ne pas suivre le marché tout simplement. En revanche, l'avenir s'annonce radieux chez les personnes ayant révélé avoir un plan financier personnalisé ou consulté un conseiller financier, car 63 % d'entre elles ayant adopté au moins une de ces mesures pour atteindre leurs objectifs se sentent plus confiantes de devenir propriétaires.

Pour en savoir plus sur les prochaines étapes en matière d'accession à la propriété, communiquez avec Soutien hypothécaire TD en direct afin de parler avec un spécialiste hypothécaire aujourd'hui.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion publique , réalisé pour le compte du Groupe Banque TD, a été mené par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Il a été mené du 25 au 30 avril 2024 auprès de 1 767 Canadiens et Canadiennes adultes sélectionnés au hasard, parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada, qui sont actuellement propriétaires (885 personnes) ou d'éventuels acheteurs (882 personnes) prévoyant acquérir une propriété dans les cinq prochaines années. Les résultats de ce sondage ont été pondérés par genre et par région. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 3,3 %, 19 fois sur 20 pour les propriétaires et les éventuels acheteurs. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

