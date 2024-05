ArcelorMittal devient Partenaire majeur du Festival Innu Nikamu





PORT-CARTIER, QC, le 30 mai 2024 /CNW/ -ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») remet 40 000 $ au Festival Innu Nikamu pour célébrer sa 40e édition. L'entreprise devient ainsi Partenaire majeur de cet événement d'envergure qui permet de faire rayonner la culture innue.

«?La musique a toujours eu le pouvoir de rapprocher les gens et de favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Le travail accompli par les organisateurs du Festival Innu Nikamu est exceptionnel et nous sommes fiers de travailler avec eux pour assurer le succès de l'événement. Nous souhaitons par-dessus tout que notre contribution permette d'ouvrir une fenêtre sur la richesse de la culture innue et son pouvoir de rassemblement », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

Innu Nikamu signifie «?il chante en innu » et toute la communauté est invitée à participer à cette grande fête familiale qui aura lieu à Mani-Utenam du 30 juillet au 4 août prochain. Ce sera l'occasion d'y découvrir des talents qui célèbrent la musique, l'art et la tradition innus. Cliquez ici pour découvrir la programmation de la 40e édition du Festival Innu Nikamu.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires oeuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

30 mai 2024 à 08:00

