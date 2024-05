Ressources Kobo annonce l'augmentation de la taille du placement privé sans intermédiaire et du placement privé concomitant effectué par l'entremise d'un courtier





Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) est heureuse d'annoncer, qu'en raison de la forte demande des investisseurs, elle a augmenté la taille de son placement privé d'unités sans intermédiaire (le « placement ») et de son placement privé concomitant d'unités effectué par l'entremise d'un courtier (le « financement concomitant »).

M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo, a commenté : « En raison du fort intérêt des investisseurs, nous sommes heureux d'annoncer une augmentation de la taille de notre placement privé précédemment annoncé. Le financement additionnel permettra à notre équipe de mettre en oeuvre d'autres initiatives d'exploration sur le projet aurifère Kossou en 2024, y compris l'extension de la minéralisation connue sur nos trois principales cibles : la zone Road Cut, la zone Jagger et la zone Kadie. En outre, nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer des efforts d'exploration préliminaires sur notre permis de recherche de Kotobi, qui couvre environ 302 km2 et repose également sur des roches du groupe du Birimien. Notre programme de forage au diamant de 2024 continue de progresser comme prévu et nous restons optimistes quant à l'avenir, notamment grâce au soutien de Luso Global Mining. »

L'augmentation de la taille du placement vise un maximum de 14 285 714 unités de la société (les « unités ») à un prix de 0,35 $ par unité moyennant un produit brut d'un montant maximal d'environ 5,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport aux 12 857 143 unités précédemment annoncées moyennant un produit brut maximal de 4,5 millions de dollars.

L'augmentation de la taille du financement concomitant vise un maximum de 8 571 430 unités supplémentaires de la société (les « unités supplémentaires » et avec les unités, les « unités offertes ») au prix de 0,35 $ par unité supplémentaire pour un produit brut additionnel pouvant atteindre environ 3,0 millions de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport aux 7 142 857 unités supplémentaires précédemment annoncées moyennant un produit brut pouvant atteindre 2,5 millions de dollars.

Les unités seront émises aux termes de la dispense pour placement auprès d'« investisseurs qualifiés » ou d'une autre dispense (autre que la dispense pour financement de l'émetteur coté) des exigences de prospectus conformément à la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus (ou, au Québec, le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) (le « Règlement 45-106 »). Les unités supplémentaires seront émises aux termes de la dispense pour financement de l'émetteur coté prévue à la partie 5A du Règlement 45-106.

Chaque unité offerte sera composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'une action ordinaire (chaque bon de souscription d'une action ordinaire entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,55 $ l'action pendant une période de 24 mois à compter de la clôture du placement. Les titres émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention prévue par la loi conformément à la législation en valeurs mobilières canadienne applicable et les titres émis aux termes du financement concomitant ne seront pas assujettis à une période de détention conformément à la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.

Le placement et le financement concomitant, conjointement, sont sous réserve de l'obtention par la société d'un produit brut d'au moins 2 500 000 $ (le « produit tiré du placement minimal ») tiré du placement ou d'une combinaison du placement et du financement concomitant.

La société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement et du financement concomitant à l'expansion de son programme de forage au diamant de 2024 dans le cadre de son permis d'exploration de Kossou, à lancer un levé géochimique du sol et un programme d'exploration géologique sur le permis de recherche de Kotobi et aux fins générales du fonds de roulement et de l'entreprise.

Leede Jones Gables Inc. agira à titre de placeur pour compte dans le cadre du financement concomitant.

La clôture du placement et du financement concomitant pourrait avoir lieu au cours d'une ou de plusieurs clôtures. La première clôture devrait avoir lieu vers le 4 juin 2024 et la clôture définitive devrait avoir lieu au plus tard le 2 juillet 2024 (la « clôture »), et elles sont assujetties à certaines conditions de clôture, notamment la réception de toutes les approbations nécessaires, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX et la réception du produit tiré du placement minimal.

Une version modifiée du document d'offre relatif au financement concomitant peut être consultée sous le profil de la société à l'adresse www.sedarplus.ca et à l'adresse www.koboresources.com. Les investisseurs éventuels devraient lire le document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.

La société prévoit que certaines « personnes apparentées » de la société participeront au placement. La participation au placement de ces « personnes apparentées » constituera une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La société prévoit que le placement sera dispensé des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101, car ni la juste valeur marchande des titres qui sont émis aux personnes apparentées ni la contrepartie payée pour ces titres par ces personnes apparentées ne dépassera 25 % de la capitalisation boursière de la société.

Les unités offertes et les actions ordinaires et les bons de souscription sous-jacents n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de la législation en valeurs mobilières étatique des États-Unis, et ne peuvent être offerts ni vendus à des personnes aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (aux sens donnés à United States et à U.S. Person dans la Loi de 1933), ni pour leur compte ou à leur profit à moins d'être inscrits aux termes de la Loi de 1933 et de toute législation en valeur mobilière étatique des États-Unis ou de se conformer à une dispense de ces exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres mentionnés dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient qualifiés ou inscrits en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d'exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d'Ivoire, l'un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d'Afrique de l'Ouest, et qui compte plusieurs mines d'or de plusieurs millions d'onces d'or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est adjacent à l'une des plus grandes mines d'or de la région dotée d'installations de traitement de premier plan.

La société procède actuellement à des travaux de forage pour révéler la taille et l'échelle potentielles de Kossou sur une distance longitudinale de plus de 9 km d'anomalies géochimiques très prometteuses pour l'or dans le sol, avec d'excellents résultats d'échantillonnage de roches et de tranchées. La société a réalisé environ 6 000 m de forages à circulation inverse et environ 5 400 m de tranchées en 2023 et prévoit réaliser d'autres forages et tranchées en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel altéré de façon pénétrative, d'une largeur de 300 m et d'une longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère mésothermal potentiellement important.

Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION

(AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient de l'« information prospective », des « déclarations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, à l'exception des énoncés relatifs à des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés qui expriment ou comportent des discussions à l'égard de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses ou d'événements ou de rendement futurs (souvent, mais pas toujours, marqués par des mots ou des expressions comme « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « croire », « avoir l'intention de » ou leurs variantes ou le fait d'affirmer que certaines mesures, certains événements ou résultats « peuvent », « seraient », « devraient » ou « pourraient » être pris, survenir ou être atteints ou qu'ils le « seront ») ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent constituer des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de la société d'obtenir les approbations requises, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX pour le placement et le financement concomitant; la capacité de la société de réunir le produit tiré du placement minimal; la réalisation du placement et du financement concomitant, notamment aux conditions décrites dans les présentes; les dates de clôture prévues pour le placement et le financement concomitant; l'emploi du produit proposé; la réalisation des objectifs d'entreprise de la société et le moment, les coûts et les avantages de ceux-ci; les frais de développement et d'exploration; la capacité de la société de réaliser ou non son programme de forage au diamant sur le projet aurifère Kossou et la capacité de la société d'exécuter le programme d'exploration proposé sur son permis d'exploration de Kotobi, situé en Côte d'Ivoire.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : l'incapacité de la société de réunir le produit tiré du placement minimal, les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l'incapacité à obtenir les approbations nécessaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs et à l'information prospective contenus dans le présent communiqué. À moins que la loi ne l'y oblige, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

30 mai 2024 à 07:50

