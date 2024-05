Baromètre des affaires(MD) de mai : le niveau d'optimisme des propriétaires de PME s'améliore





MONTRÉAL, le 30 mai 2024 /CNW/ - Selon le dernier Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'indice de confiance des PME sur 12 mois a grimpé de 8,8 points pour s'établir à 56,4 en mai. Après avoir atteint des niveaux très faibles cette année, l'indice de confiance a regagné un niveau plus habituel, presque égal à celui de mai 2023 (56,1).

Au pays, l'indice de confiance à long terme est principalement stimulé par la forte augmentation enregistrée en Ontario (+9,1 points pour s'établir à 58,1). Les variations les plus importantes touchent les secteurs du commerce de détail et des transports, qui ont enregistré des hausses considérables (4,9 et 4,7 points respectivement).

« Les propriétaires de PME font preuve d'un optimisme prudent à l'approche de l'été. Maintenant que tous les gouvernements ont déposé leur budget, ils savent au moins à quoi s'attendre dans les prochains mois. Cette amélioration de l'optimisme pourrait s'expliquer en partie par la réduction tant attendue des taux d'intérêt en juin et le ralentissement du marché du travail. Même si certains indicateurs liés aux contraintes de coûts et aux obstacles à la croissance des PME demeurent bien inférieurs aux moyennes historiques, c'est tout de même rassurant de voir une amélioration générale du niveau de confiance des PME », souligne Andreea Bourgeois, directrice de l'économie à la FCEI.

Les plans moyens de hausse des prix et des salaires se sont stabilisés en mai, les deux indicateurs se situant à 2,8 %. Les plans moyens de hausse des prix ont reperdu le 0,5 point gagné en avril pour atteindre un niveau comparable à celui enregistré en mars (2,7 %).

Le Baromètre des affairesMD de ce mois-ci indique un relâchement des pressions exercées sur le marché du travail. En effet, 45 % des propriétaires de PME signalent une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, une amélioration par rapport au mois dernier (47 %). Les plans d'embauche de personnel à temps plein et à temps partiel demeurent faibles en mai, mais s'améliorent par rapport au début de l'année.

« Généralement, plus de propriétaires de PME prévoient d'embaucher avant la saison estivale. Cette année, ils sont plus conservateurs, mais au moins, ils ne prévoient pas de réduire leurs effectifs », poursuit Mme Bourgeois.

Enfin, la part des PME ayant indiqué que les coûts fiscaux et réglementaires (68 %) représentaient un défi a augmenté. La part de celles ayant mentionné les coûts d'assurance a légèrement diminué (68 %) après avoir atteint un sommet (72 %) en avril, mais demeure beaucoup plus élevée que la moyenne historique (49 %).

Méthodologie

Baromètre des affairesMD de mai : Les résultats de mai s'appuient sur 602 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 8 et le 15 mai. Les résultats sont exacts à +/- 4,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Chaque mois, l'ensemble des indicateurs est recalculé pour le mois précédent afin d'inclure tous les résultats du sondage de ce mois. L'indice de confiance étant mesuré sur une échelle de 0 à 100, un niveau supérieur à 50 signifie que les entrepreneurs qui s'attendent à de meilleurs résultats pour les trois ou douze prochains mois sont plus nombreux que ceux qui envisagent une performance plus faible.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

30 mai 2024

