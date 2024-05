Jazz investit dans une mesure de réduction des émissions, soit des sièges légers pour ses Dash 8-400 Air Canada Express





HALIFAX, NS, le 30 mai 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz »), filiale de Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR), est ravie d'annoncer la signature d'un contrat avec la société française Expliseat, un fabricant primé de sièges d'avions ultralégers misant sur la durabilité et le confort des passagers. Ce contrat s'inscrit dans l'investissement de 10 millions $ lié à la modernisation de la cabine des Dash 8?400 de Jazz assurant des vols Air Canada Express.

« L'investissement dans des sièges plus légers et plus durables pour notre parc de Dash 8-400, qui répondent aux normes élevées d'Air Canada Express en matière d'expérience passager, permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions, démontrant ainsi notre engagement à minimiser l'impact environnemental et à assurer un avenir plus vert à l'aviation », a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz.

L'installation des sièges TiSeat 2V d'Expliseat, faits de titane et de fibre composite, modernisera l'expérience des passagers à bord des Dash 8-400 de Jazz. Les sièges légers et novateurs permettront de réduire la masse de chaque avion de 360 kg, ce qui réduira significativement les émissions de CO 2 , améliorera l'efficacité opérationnelle et augmentera la distance franchissable. L'entente vise 25 Dash 8-400 de Jazz assurant des vols Air Canada Express.

« Nous sommes très fiers d'annoncer notre nouveau client de premier plan, Jazz - exploitant d'Air Canada Express et partenaire de longue date d'Air Canada, tous deux reconnus pour la qualité de leurs produits. En commandant 25 cabines, cette compagnie aérienne contribue à la trajectoire de croissance actuelle d'Expliseat. Nous remercions Jazz pour sa confiance dans notre produit, conçu pour le confort des passagers et l'objectif de décarbonation », a déclaré Amaury Barberot, président-directeur général d'Expliseat.

Les caractéristiques personnalisées comprennent la conception et les matériaux pour un confort accru, des supports pour appareils électroniques personnels et une esthétique améliorée pour une meilleure expérience client tout en offrant une solution plus durable et une plus grande fiabilité du produit.

« Nous nous sommes engagés à améliorer l'expérience client à Air Canada, y compris à Jazz, notre partenaire Express. Non seulement cet investissement offre-t-il à nos clients un plus grand confort et une conception de cabine plus attrayante, mais il contribuera également à augmenter notre charge marchande pour les bagages, ce qui est très important pour nos clients », a déclaré Ranbir Singh, directeur - Transporteurs et marchés régionaux à Air Canada.

Chorus

Chorus est un fournisseur de solutions d'aviation et un gestionnaire d'actifs d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Ses principales filiales sont : Falko Regional Aircraft, une société de premier rang de gestion d'actifs et de location d'appareils se concentrant uniquement sur les avions régionaux, qui gère des investissements pour le compte d'investisseurs de fonds tiers; Jazz Aviation, l'exploitant régional le plus important au Canada et un fournisseur de services aériens régionaux sous la marque Air Canada Express; Voyageur Aviation, un chef de file en matière de services de vols nolisés spécialisés, de modification d'avions, d'approvisionnement en pièces et de soutien en service; et Cygnet Aviation Academy, une académie accréditée à l'avant-garde de l'industrie, qui prépare les pilotes à accéder à des postes au sein des sociétés aériennes. Ensemble, les filiales de Chorus offrent des services englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion régional, notamment : l'acquisition et la location; le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la transition, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces, en plus d'assurer la formation de pilotes.

Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». Les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 31 décembre 2024, les débentures de premier rang non garanties convertibles à 6,00 % échéant le 30 juin 2026 et les débentures de premier rang non garanties à 5,75 % échéant le 30 juin 2027 de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous les symboles « CHR.DB.A », « CHR.DB.B » et « CHR.DB.C », respectivement. Chorusaviation.com

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 68 destinations en Amérique du Nord. Jazz figure parmi les meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité; elle a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada; elle compte aussi parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse et a gagné un prix d'excellence dans la catégorie des transports collectifs à la remise des prix Sécurité au travail au Canada. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Voljazz.ca

SOURCE Chorus Aviation Inc.

30 mai 2024 à 07:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :