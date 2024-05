Shutterstock Studios remporte 15 prix Telly et quatre prix Webby





La maison de production mondiale apporte une production novatrice, immersive et virtuelle à la narration commerciale pour les campagnes primées

NEW YORK, 30 mai 2024 /CNW/ - Shutterstock Studios , une division de Shutterstock, Inc. (NYSE : SSTK) qui offre des solutions de bout en bout pour la production mondiale, y compris la photographie, la vidéo, l'animation, la production virtuelle et les besoins en 3D, a annoncé aujourd'hui une liste impressionnante de prix de l'industrie, remportant 15 prix Telly, quatre prix Webby et une nomination Webby pour son travail de premier ordre. En utilisant une variété de techniques de production haut de gamme et de narration puissante, Shutterstock Studios a remporté les prestigieux prix au nom de clients de multiples industries, dont Lenovo, Carhartt, Quill et SOMA, un organisme sans but lucratif.

« Depuis la côte de São Tomé jusqu'au campus de UNC Chapel Hill, notre équipe a parcouru de grandes distances pour raconter les histoires incroyables qui ont été honorées par les prix Telly et Webby cette saison », a déclaré Aiden Darné, vice-président et chef de la production mondiale chez Shutterstock Studios. « Je suis reconnaissant envers nos clients pour leur confiance et leur partenariat, et envers notre équipe pour sa créativité et son exécution impeccable. Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée alors que nous apportons toute la puissance de nos diverses offres à un plus grand nombre de projets que jamais auparavant. »

Shutterstock Studios a reçu de nombreux prix d'or, d'argent et de bronze dans des catégories comme la conception et le montage, la vidéographie et la cinématographie, la responsabilité sociale, les organismes sans but lucratif, les documentaires et plus encore. Les 45e Telly Awards ont connu une année record, récompensant l'excellence en vidéo et en télévision sur tous les écrans et jugés par des dirigeants de plateformes vidéo, de télévision, de réseaux de diffusion en continu et d'entreprises de production. Parmi les lauréats figurent Adobe, Calvin Klein, ESPN, LinkedIn, Mother Jones, MTV Entertainment Studios, la NASA, LA Clippers (NBA), PlayStation Studios, Sawhorse Productions, TelevisaUnivison et plus encore.

« Le calibre du travail de cette saison reflète vraiment le thème d'aller au-delà du cadre. Notre industrie expérimente les nouvelles technologies comme jamais auparavant, rédigeant des histoires vraiment captivantes pour attirer l'attention sur certains des enjeux les plus pressants au monde », a déclaré Amanda Needham, directrice générale des Telly Awards. « Les Telly Awards sont particulièrement bien placés pour rencontrer l'industrie là où elle travaille, que ce soit à la télévision ou sur TikTok.

Le travail de Shutterstock Studios a également été reconnu dans de multiples catégories lors de la 28e édition annuelle des prix Webby, y compris le meilleur montage vidéo, la meilleure utilisation de la vidéo ou de l'image en mouvement, la meilleure utilisation de la vidéo verticale et la durabilité et l'environnement. Les prix Webby ont reçu plus de 13 000 candidatures de plus de 70 pays cette année, plaçant le travail de Shutterstock Studios dans les 10 % de toutes les candidatures. Saluée comme la plus haute distinction Internet par le New York Times, The Webby Awards, présentée par l'Académie internationale des arts et des sciences numériques (IADAS), est la principale organisation internationale de remise de prix honorant l'excellence sur Internet. La semaine dernière, Shutterstock a également remporté cinq prix d'or, d'argent et de bronze à Clube da Criatividade Portugal.

Ces prix sont les derniers d'une série de victoires pour Shutterstock Studios, démontrant le haut calibre de sa production. Fondée en 2020 et dirigée par une équipe possédant de l'expérience dans des marques comme VICE et Refinery29, Shutterstock Studios s'est révélée être un leader de l'industrie dans les domaines du commerce, de la télévision et de la production traditionnelle, de l'immersion, de la 3D, de la production virtuelle et au-delà. La maison sert de partenaire créatif pour les marques les plus novatrices, dont Amazon, L'Oréal, P&G, Sony et bien d'autres.

Shutterstock Studios organisera également une exposition immersive aujourd'hui à New York dans le cadre d'une démonstration en direct exclusive pour montrer le pouvoir de la production virtuelle, de la modélisation 3D et de la création de jeux mobiles. Des experts mondiaux en production virtuelle organiseront des discours-clés et des ateliers sur les raisons pour lesquelles la réalité étendue et la technologie NeRF sont indispensables pour les entreprises qui cherchent à offrir des productions de haute qualité à grande échelle. Les dirigeants de Shutterstock Studios seront également présents aux Lions de Cannes le mois prochain pour partager leurs idées sur la façon dont cette nouvelle technologie peut contribuer à concrétiser la vision d'une marque.

