Des scientifiques de premier plan financés par la Fondation Terry Fox ouvrent une nouvelle ère dans la recherche sur le cancer





Plus de 100 chercheurs canadiens en oncologie signent une lettre ouverte dans laquelle ils réclament instamment du soutien

TORONTO, le 30 mai 2024 /CNW/ - La semaine dernière, l'Institut de recherche Terry Fox a tenu sa 10e rencontre scientifique à Toronto. Des chercheurs, des cliniciens, des stagiaires, des gestionnaires de programmes et des défenseurs des intérêts des patients de tout le pays y ont assisté. Parallèlement à cette conférence de trois jours, plus de 100 des principaux acteurs de la recherche et des soins en oncologie ont signé une lettre ouverte appelant les Canadiens à reconnaître le besoin pressant de financer la recherche collaborative sur le cancer dans notre pays.

La rencontre scientifique de l'IRTF a lieu tous les 18 mois et constitue un forum essentiel où la communauté canadienne de la recherche sur le cancer peut échanger au sujet des idées et des innovations. Au cours de la rencontre, près de 300 des plus brillants esprits scientifiques du pays, qui mènent des recherches financées par l'IRTF et la Fondation Terry Fox, se sont réunis pour faire part de leurs études et de leurs découvertes dans le but de renforcer la collaboration pour ainsi améliorer le taux de survie et la qualité de vie des personnes atteintes de cancer.

« Le cancer demeure la principale cause de décès au Canada et dans le monde, mais nous sommes à l'aube d'une renaissance dans la recherche sur le cancer », déclare Dr Jim Woodgett, président et directeur scientifique de l'Institut de recherche Terry Fox. « On commence à pouvoir maîtriser le cancer. Ces progrès ont été réalisés grâce à de nouvelles découvertes et à des outils révolutionnaires qui permettent de mettre des données en commun et de les analyser. Cela ouvre une nouvelle ère dans l'oncologie de précision et transforme notre approche collective des quelque 200 maladies qu'englobe le "cancer" ».

Dans la foulée de la rencontre, plus de 100 chercheurs ont signé une lettre ouverte, publiée aujourd'hui dans le Globe & Mail, dans laquelle ils expliquent que le meilleur moyen de parvenir à un monde sans cancer, c'est de mettre les données en commun pour ainsi assurer une collaboration efficace. Cette lettre se veut un appel pressant aux Canadiens de tous horizons pour qu'ils investissent dès maintenant dans l'avenir de la recherche sur le cancer. Un avenir dans lequel tous les patients, où qu'ils vivent, pourront recevoir les meilleurs soins possible issus de la médecine de précision.

C'est ce genre de collaboration que pratique le Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir (MOHCCN) de l'IRTF. Le Réseau rassemble aujourd'hui 35 des principaux centres d'oncologie et des principales universités de recherche et autorités sanitaires afin d'accélérer l'oncologie de précision. Sans précédent, cette puissante initiative pancanadienne permet de collecter des données de haute qualité et de mettre en commun les connaissances, les outils et les ressources nécessaires pour détecter le cancer, parvenir à des diagnostics plus précis et fournir des traitements personnalisés plus efficaces aux patients de tout le pays grâce à l'utilisation des données génomiques.

Les patients atteints de cancer ont joué un rôle important lors de la rencontre scientifique. Ils ont notamment coprésidé des séances de travail, participé à des panels, contribué aux recherches présentées par 80 étudiants et boursiers, et parlé du lancement d'une nouvelle demande de propositions fondée sur des questions de recherche et des priorités déterminées par des patients. Cela souligne l'engagement du Réseau à inclure les patients, leurs points de vue et leurs priorités dans la recherche.

« Au cours des quatre dernières décennies, nous avons travaillé avec les Canadiens pour réaliser le rêve de Terry -- un monde sans cancer -- et nous avons fait des pas de géant, mais il reste du travail à faire », explique Michael Mazza, directeur exécutif de La Fondation Terry Fox. « L'objectif de réaliser le rêve de Terry est ambitieux, mais la voie à suivre est claire. Aujourd'hui, grâce au Réseau et à une approche de la recherche fondée sur une collaboration serrée, nous avons plus que jamais l'espoir de faire du rêve de Terry une réalité, mais il faut que tous les Canadiens se joignent à nous et nous apportent leur soutien. »

Pour plus d'information au sujet du Réseau, visitez le site marathonofhopecancercentres.ca/fr/. Pour faire un don et découvrir tout l'impact que les donateurs peuvent avoir, visitez le site terryfox.org/fr/. Tous les dons serviront à financer des travaux de recherche novateurs en oncologie, y compris ceux du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir, ici au Canada.

Pour la liste complète des personnes qui appuient cette initiative, veuillez visiter le site.

À propos de l'Institut de recherche Terry Fox

Fondé en 2007, l'Institut de recherche Terry Fox (IRTF) investit dans des équipes et des partenariats collaboratifs de classe mondiale en recherche sur le cancer. Avec ses partenaires de recherche et de financement, l'IRTF travaille à la transformation de la recherche sur le cancer au Canada en réunissant les principaux organismes canadiens de recherche et de traitement du cancer, et en leur donnant les moyens d'agir sous les auspices du Réseau des centres d'oncologie du Marathon de l'espoir. Inspirés par Terry Fox, nous investissons dans des équipes scientifiques de classe mondiale hautement collaboratives afin de favoriser des découvertes qui améliorent et sauvent la vie des patients atteints de cancer.

À propos de la fondation Terry Fox

La Fondation Terry Fox rend hommage à la vision et à l'esprit d'un Canadien emblématique tout en recueillant des fonds essentiels pour la recherche sur le cancer. En tant qu'organisme de bienfaisance national de premier plan, La Fondation Terry Fox joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté, en mobilisant plus de 20?000 bénévoles passionnés et 3,5 millions d'étudiants dans près de 10?000 événements annuels de collecte de fonds à travers le pays. Grâce au soutien généreux de nos donateurs, partenaires et bénévoles, La Fondation Terry Fox a recueilli plus de 900 millions de dollars et financé 1?300 projets novateurs de recherche sur le cancer, donnant ainsi espoir et santé à des millions de Canadiens.

30 mai 2024 à 07:05

