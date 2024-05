Les considérations d'achat de VE marquent le pas pour la seconde année consécutive au Canada, indique J.D. Power





Seulement 11 % des acheteurs de véhicules neufs au Canada déclarent qu'ils sont « très susceptibles » d'envisager un véhicule électrique (VE) pour leur prochain achat, soit une baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2023 et moins de la moitié des 24 % des acheteurs américains qui se disent « très susceptibles » d'envisager un VE. Ce fort sentiment de résistance est le thème dominant du rapport J.D. Power 2024 Canada Electric Vehicle Consideration (EVC) Study,SM publié aujourd'hui, qui conclut que les perceptions de la distance de conduite limitée par charge, du prix d'achat élevé et du manque de disponibilité des bornes de recharge sont les principaux facteurs limitant la prise en compte des VE.

« Les constructeurs automobiles misent leur avenir sur les VE et investissent des sommes massives dans les installations de fabrication de batteries au Canada, mais la réalité est qu'ils sont encore beaucoup plus chers que les véhicules à essence comparables et qu'il faut davantage d'éducation pour aider les acheteurs à se sentir à l'aise pour faire la transition », déclare J.D. Ney, directeur du service automobile, J.D. Power Canada. « Bien qu'il faille un certain temps pour s'attaquer au problème de l'accessibilité financière, les autres obstacles majeurs à l'heure actuelle ? l'autonomie des véhicules et le manque d'expérience avec les véhicules électriques ? peuvent être atténués par l'éducation des consommateurs. Toutefois, environ la moitié des acheteurs au Canada ne sont toujours pas montés dans un VE, ce qui limite la considération d'achat. »

Voici les principales conclusions de l'étude de 2024 :

La prise en compte des VE en berne pour la seconde année d'affilée : près des trois quarts (72 %) des acheteurs de véhicules déclarent qu'ils est « très improbable » ou « peu probable » qu'ils envisagent un véhicule électrique pour leur prochain achat. Cela représente une hausse de 5 points de pourcentage par rapport à 2023 (67 %) et de 18 points de pourcentage par rapport à 2022 (53 %). Aux États-Unis, en revanche, le nombre de consommateurs indiquant qu'il est « très probable » ou « assez probable » qu'ils envisagent d'acheter un est de 58 %.

L'anxiété liée à l'autonomie, au prix d'achat et à l'infrastructure de recharge sont les principaux ralentisseurs : parmi les consommateurs qui indiquent qu'ils ne considéreront pas un VE pour leur prochain achat de véhicule, l'autonomie limitée par charge est l'obstacle le plus fréquemment cité (68 %). Cet élément est suivi par le prix d'achat (61 %) et le manque de disponibilité des bornes de recharge (60 %).

La moitié des consommateurs ne sont toujours pas montés dans un VE : malgré la sensibilisation généralisée aux VE et les efforts croissants des fabricants pour rendre les essais de VE plus disponibles, 52 % des acheteurs de véhicules n'ont jamais été dans un VE. Parmi les personnes au Canada qui ont loué, emprunté ou testé un VE, 36 % déclarent être « assez susceptibles » ou « très susceptibles » d'envisager d'acheter un VE.

Les provinces offrant des programmes incitatifs affichent les taux de considération les plus élevés : le taux de prise en compte des VE est le plus élevé au Québec, 40 % des acheteurs y ayant manifesté un intérêt pour la propriété de VE. La province est suivie par 33 % des acheteurs en Colombie-Britannique qui indiquent être intéressés par la propriété d'un VE.

Le rapport Canada Electric Vehicle Consideration (EVC) Study est une référence sectorielle annuelle pour évaluer le niveau de potentialité d'achat de VE. Le contenu de l'étude comprend la potentialité globale d'achat de VE par géographie ; des données démographiques ; l'expérience et l'utilisation du véhicule ; le mode de vie ; et des données psychographiques. Il contient également des informations sur la potentialité au niveau des modèles, comme les achats transfrontaliers, les motivations et l'analyse des raisons du rejet des VE. L'étude de cette année a mesuré les réponses de 2 976 consommateurs et a été réalisée en mars-avril 2024.

Pour de plus amples renseignements sur le rapport Canada Electric Vehicle Consideration (EVC) Study, rendez-vous sur https://canada.jdpower.com/industries/automotive/canada-electric-vehicle-consideration-evc-study.

Retrouvez le communiqué de presse sur http://www.jdpower.com/pr-id/2024050.

