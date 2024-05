/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce du dépôt du projet de loi pour renforcer le suivi des personnes déclarées non-criminellement responsables pour cause de troubles mentaux ou inaptes à subir leur procès/

Onconic Therapeutics, une entreprise biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre au développement de traitements novateurs pour les troubles oncologiques et gastro-intestinaux, a annoncé aujourd'hui les résultats de son étude de phase III...

La semaine dernière, l'Institut de recherche Terry Fox a tenu sa 10e rencontre scientifique à Toronto. Des chercheurs, des cliniciens, des stagiaires, des gestionnaires de programmes et des défenseurs des intérêts des patients de tout le pays y ont...

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, convie les représentants des médias à une conférence de presse concernant la présentation du dépôt du Projet de loi visant à renforcer le...