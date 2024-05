Xylem dévoile sa stratégie de croissance pluriannuelle à l'occasion de sa Journée des investisseurs 2024





Xylem Inc. (NYSE : XYL), un chef de file mondial des technologies de l'eau qui permet aux clients et aux communautés de construire un monde plus sûr pour l'eau, dévoilera sa stratégie de croissance pluriannuelle et présentera son cadre financier à long terme aujourd'hui lors de sa Journée des investisseurs. Matthew Pine, président et CEO de Xylem, et d'autres hauts dirigeants feront le point sur les plans de la société visant à stimuler une croissance supérieure au marché, à accélérer les marges grâce à la simplification des activités et à faire le point sur les priorités en matière d'allocation du capital.

Le programme offrira également des mises à jour sur l'intégration d'Evoqua et des opportunités de croissance actuelles et futures de la société, et fournira de nouveaux objectifs financiers jusqu'en 2027. La société réitère ses prévisions pour 2024 telles qu'elles ont été fournies précédemment le 2 mai 2024. Les présentations seront suivies d'une séance de questions-réponses pour les participants présentiels et virtuels.

« L'eau couvre tous les pans de l'économie mondiale et Xylem est à l'avant-garde de la création de valeur à partir de la gestion de l'eau », déclare Matthew Pine. « Notre plateforme de pointe générera des rendements élevés en permettant aux clients et aux communautés de prospérer dans la transition vers un monde sécurisé en eau. Nous créons de la valeur durable en stimulant une croissance résiliente supérieure au marché avec une expansion significative des marges, tout en déployant des capitaux pour générer des bénéfices composés, alors que nous résolvons les défis mondiaux les plus critiques en matière d'eau. »

« Nous dévoilons aujourd'hui notre cadre financier pluriannuel et des objectifs de durabilité renforcés. Ensemble, ils représentent une perspective de croissance rentable axée sur des objectifs précis, qui génère une valeur différenciatrice pour nos actionnaires et façonne un avenir plus sûr et plus durable sur le plan de l'eau. »

Cadre financier à long terme

Le cadre financier à long terme de Xylem prévoit une croissance organique annuelle des revenus entre 4 % et 6 %, environ 1 % provenant des synergies de revenus implicites compensées par l'impact des initiatives de simplification. Cette prévision se traduira par une augmentation annuelle moyenne de la marge de BAIIA ajustée d'environ 100 points de base par an, une accélération de l'expansion de la marge par rapport au précédent cadre à long terme de Xylem de 50 à 75 points de base. Les perspectives de croissance et de marge, combinées à une allocation de capital disciplinée, permettent une croissance annuelle du BPA ajusté de l'ordre de 15 %. En outre, Xylem s'engage à dégager une marge annuelle de flux de trésorerie disponible dans le bas de la fourchette à deux chiffres.

Perspectives 2024

La société réaffirme ses perspectives 2024 précédemment annoncées le 2 mai 2024. D'autres perspectives et hypothèses de planification pour 2024 sont incluses dans les documents relatifs aux résultats du premier trimestre de Xylem publiés sur www.xylem.com/investors.

Une diffusion en direct et un enregistrement de la Journée des investisseurs seront disponibles, ainsi que tous les documents de présentation, sur Investors Events | Xylem US.

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau dans le monde grâce à l'innovation et à l'expertise. Nos 23 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars en 2023. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous sur www.xylem.com pour relever les défis de l'eau.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. En règle générale, les termes « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention », « planifier », « prévoir », « prédire », « probablement », « penser », « cibler », « potentiel », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et des expressions similaires ou leur formulation à la négation, peuvent, mais ne sont pas nécessaires pour, identifier des énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs traitent de questions incertaines et comprennent les déclarations qui : ne sont pas historiques, tels que des déclarations sur notre stratégie, nos plans financiers, nos perspectives, nos objectifs, nos plans, nos intentions ou nos buts (y compris ceux liés à nos objectifs sociaux, environnementaux et autres objectifs de durabilité) ; ou traiter des résultats d'exploitation ou de la performance financière possibles ou futurs, y compris les états relatifs aux commandes, aux revenus, aux marges d'exploitation et à la croissance du bénéfice par action.

Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos énoncés prospectifs soient raisonnables, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou suggérés dans nos énoncés prospectifs. Notre situation financière et nos résultats d'exploitation futurs, ainsi que tout énoncé prospectif, sont sujets à changement et à des risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre performance et nos accomplissements réels ou les résultats de l'industrie diffèrent sensiblement des estimations ou des projections contenues dans nos énoncés prospectifs ou sous-entendues par ceux-ci comprennent, entre autres : l'incidence de l'ensemble de l'industrie et des conditions économiques générales, y compris les dépenses des secteurs industriel, gouvernemental, public et privé, les taux d'intérêt, l'inflation et la politique monétaire connexe des gouvernements en réponse à l'inflation, ainsi que la vigueur des marchés de l'immobilier résidentiel et commercial, sur l'activité économique et nos activités ; les événements géopolitiques, y compris l'escalade actuelle et possible des conflits impliquant la Russie et l'Ukraine, et le Moyen-Orient, ainsi que les risques réglementaires, économiques et autres associés à nos ventes et opérations mondiales, y compris ceux liés aux exigences en matière de contenu national applicables aux projets bénéficiant d'un financement gouvernemental ; l'augmentation des coûts de fabrication et d'exploitation en raison de conditions macroéconomiques, y compris l'inflation, l'approvisionnement en énergie, les pénuries de la chaîne d'approvisionnement, les défis logistiques, les marchés du travail tendus, les changements de prix en vigueur, les tarifs et d'autres facteurs ; la demande pour nos produits, les perturbations, la concurrence ou les pressions sur les prix sur les marchés que nous desservons ; les incidents de cybersécurité ou autres perturbations des systèmes informatiques sur lesquels nous nous appuyons, ou impliquant nos produits et services connectés ; le manque de disponibilité ou les retards dans la réception des pièces et des matières premières de notre chaîne d'approvisionnement, y compris les composants électroniques (en particulier les semiconducteurs) ; des perturbations dans les opérations de nos installations ou de celles de tiers sur lesquels nous comptons ; l'incertitude liée à la réalisation des avantages et des synergies découlant de notre acquisition d'Evoqua Water Technologies Corp. ; le traitement et la manipulation sûrs et conformes de l'eau, des eaux usées et des matières dangereuses ; la non-exécution de grands projets, y compris en ce qui concerne le respect des garanties de performance et des budgets, des délais et des exigences de sécurité des clients; notre capacité à conserver et à attirer des dirigeants et d'autres talents clés, ainsi que la concurrence pour le talent et la main-d'oeuvre en général ; les réclamations relatives aux défauts, à la sécurité, à la garantie et à la responsabilité, ainsi que les rappels liés à nos produits ; l'incertitude entourant les mesures de restructuration et de réalignement et les coûts et économies connexes ; notre capacité à réaliser des investissements stratégiques pour la croissance, y compris dans le cadre d'acquisitions et de cessions ; la disponibilité, la réglementation ou l'interférence avec le spectre radio utilisé par certains de nos produits; la volatilité des marchés desservis ou les répercussions sur nos activités et nos opérations en raison des conditions météorologiques, y compris les effets du changement climatique ; les risques liés à nos engagements en matière de durabilité et aux informations y afférentes ; les fluctuations des taux de change ; la difficulté à prédire nos résultats financiers ; le risque de dépréciations futures de l'écart d'acquisition et d'autres immobilisations incorporelles ; les modifications de nos taux d'imposition effectifs ou de nos dépenses fiscales ; les risques des marchés financiers liés à nos régimes de retraite et autres régimes à prestations définies ; le non-respect ou les modifications des lois ou règlements, y compris ceux relatifs à notre conduite commerciale, nos opérations, nos produits et services, y compris la lutte contre la corruption, la confidentialité et la sécurité des données, le commerce, la concurrence, l'environnement, le changement climatique et la santé et la sécurité ; les réclamations, enquêtes ou procédures juridiques, gouvernementales ou réglementaires et passifs éventuels associés ; les questions liées à la violation de la propriété intellectuelle ou à l'expiration des droits ; et d'autres facteurs énoncés dans la section « Item 1A. Risk Factors » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (le « rapport annuel 2023 ») et dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »).

Les énoncés prospectifs et autres énoncés contenus dans le présent communiqué de presse concernant nos plans et objectifs en matière d'environnement et de développement durable n'indiquent pas que ces énoncés sont nécessairement importants pour les investisseurs, pour notre activité, nos résultats d'exploitation, notre situation financière, nos perspectives ou notre stratégie, pour nos impacts sur les questions de développement durable ou pour d'autres parties, ou qu'ils doivent être divulgués dans nos documents déposés auprès de la SEC. En outre, les énoncés sociaux, environnementaux et de durabilité historiques, actuels et prospectifs peuvent être fondés sur des normes de mesure des progrès qui sont encore en cours d'élaboration, des contrôles et des processus internes qui continuent d'évoluer et des hypothèses susceptibles de changer à l'avenir. Tous les énoncés prospectifs formulés dans les présentes sont basés sur les informations dont nous disposons actuellement à la date du présent communiqué de presse. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

