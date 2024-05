Aya Or & Argent annonce la publication de son quatrième rapport de développement durable





MONTRÉAL, 30 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la publication de son rapport de développement durable 2023 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 (le « rapport »).



Le rapport peut être consulté sur la page ESG Analyst Centre du site Web de la Société.

Quatrième rapport de développement durable



Le rapport présente les progrès et les réalisations de la Société touchant différentes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») et témoigne des engagements de la Société envers ses parties prenantes. L'unique rapport publié cette année inclut les informations à fournir selon les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (« GIFCC ») et est conforme aux recommandations du GIFCC et du GRI.

Benoit La Salle, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très fier des efforts dédiés de notre équipe pour faire progresser et intégrer notre stratégie ESG, qui se reflètent dans ce deuxième rapport conforme aux recommandations du GIFCC. Notre maturité grandissante en matière de développement durable se reflète dans l'accent mis en 2023 sur l'amélioration de notre gouvernance d'entreprise, la priorité accordée à la gestion des résidus miniers, à la vérification diligente de nos fournisseurs, aux droits de la personne, à la transparence et à la diversité, et est officialisée par la nomination d'un chef du développement durable. Nous en sommes à une étape excitante dans notre démarche de développement durable, alors que nous préparons l'entrée en production commerciale des opérations suivant l'expansion à Zgounder et commençons à exploiter une mine d'argent à faible coût qui se classe dans le top 20 au monde. La mine a déjà établi de nouveaux standards d'exploitation minière responsable dans la région, et son expansion sera transformationnelle pour nous. »

Faits saillants de 2023 (en date de la fin-2023)



Environnement

Nouveau parc à résidus construit conformément à la Norme industrielle mondiale pour la gestion des résidus miniers (NIMGRM)

69 % de la consommation d'eau est recyclée comparativement à 61 % en 2022

Ligne de transmission d'énergie renouvelable presque terminée, qui ouvre la voie vers l'atteinte de l'objectif de réduire de 88 % les gaz à effet de serre à Zgounder d'ici 2025



Société

Amélioration substantielle du bilan de santé et sécurité, avec une diminution d'une année à l'autre de 85 % des arrêts de travail et une diminution de 75 % des blessures entraînant un arrêt de travail

Augmentation des heures de formation de 294 % d'une année à l'autre

Mise en oeuvre d'un plan d'engagement avec les actionnaires et d'un mécanisme de traitement des griefs, et lancement de projets de subsistance agricoles



Gouvernance

Gouvernance améliorée avec l'ajout de neuf nouvelles politiques d'entreprise incluant un rapport inaugural sur l'esclavage moderne

Lancement d'un Code de conduite à l'attention des fournisseurs, afin de nous assurer que nos fournisseurs adhèrent à nos standards élevés de conduite responsable en affaires

Classement au-dessus de la moyenne de l'industrie minière lors de notre première évaluation des pratiques durables des entreprises de S&P Global

Atteinte d'un taux de 38 % de femmes et de 88 % d'administrateurs indépendants au conseil d'Aya

À propos d'Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d'argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d'argent Zgounder à forte teneur et explore ses propriétés situées le long de l'Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d'anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l'étape de l'étude de faisabilité.

L'équipe de direction d'Aya a pour objectif de maximiser la valeur pour ses actionnaires en ancrant la durabilité au coeur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d'Aya à l'adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l'une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

[email protected] Alex Ball

Vice-président, Expansion de l'entreprise et Relations avec les investisseurs

[email protected]

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l'information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d'affaires d'Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d'exploration) et d'autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « grandissante », « amélioration », « priorité accordée », et d'autres expressions similaires ou des énoncés à l'effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en oeuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l'information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés et de l'information à propos de futures opportunités. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l'avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n'a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents, mais qui pourraient s'avérer inexacts. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l'exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l'obtention des permis, l'évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l'argent, pour l'or et d'autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s'y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d'autres facteurs, comme des retards dans l'exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d'Aya, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d'Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d'Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Aya n'assume aucune obligation d'actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de vente de titres d'Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s'y prête pas.

