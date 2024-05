Guesty démontre la qualité de son offre pour les grandes entreprises en améliorant le classement de Checkmyguest sur Airbnb





NEW YORK, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Guesty, la plateforme leader de gestion de biens immobiliers pour l'industrie de la location à court terme et de l'hospitalité, a annoncé aujourd'hui une implémentation réussie avec son client, l'entreprise Checkmyguest, le premier acteur du marché français de la gestion de biens immobiliers pour locations de courte et moyenne durée. Checkmyguest a choisi la technologie de pointe de Guesty pour optimiser ses opérations, augmenter sa productivité et améliorer l'expérience des voyageurs sur l'ensemble de son portefeuille.

La société de gestion utilise la plateforme complète de Guesty pour rationaliser et développer ses opérations à travers son offre "Enterprise". Depuis la finalisation de son déploiement il y a six mois, Checkmyguest a tiré parti de la solution logicielle de Guesty pour augmenter son score Airbnb de 4,5 à 4,65 sur plus de 2 000 annonces.

« Nous sommes ravis de combiner le meilleur de l'hospitalité française avec les capacités robustes et l'innovation de pointe de Guesty, et nous sommes enchantés par notre classement Airbnb, qui a bien augmenté grâce à cela », a déclaré Joffrey Ichbia, cofondateur de Checkmyguest. « En exploitant la connectivité API de Guesty et les intégrations directes avec les canaux de réservation, nous avons pu centraliser des fonctions clés telles que la gestion des réservations et les processus de comptabilité, ainsi qu'augmenter la visibilité de nos annonces. Cela a permis à nos équipes de consacrer plus de temps à fournir un support 24/7 inégalé à nos voyageurs, gestionnaires de biens et propriétaires. Nous récoltons les bénéfices de notre intégration logicielle et nous continuerons à investir dans la technologie pour améliorer la productivité et la rentabilité de notre entreprise. »

Co-fondée par Julien Madar, Kevin Cohen et Joffrey Ichbia, Checkmyguest est spécialisée dans la transformation de propriétés commerciales en logements de location saisonnière. Avec une équipe interne de courtiers, gestionnaires d'actifs, designers et personnel de maintenance, Checkmyguest offre des solutions complètes pour les investisseurs immobiliers, les family offices et les investisseurs institutionnels, de l'acquisition et la rénovation des biens, à leur mise sur le marché et la gestion de l'expérience clients. Le portefeuille de Checkmyguest comprend des appartements, des maisons privées, des immeubles et des villas, dont 80% se trouvent à Paris, et 20% dans d'autres emplacements en France, en Grèce et au Maroc.

« En tant qu'entreprise axée sur la croissance, Guesty investit constamment des ressources importantes dans le développement de technologies avancées de qualité Entreprise, garantissant que nos partenaires comme Checkmyguest disposent de solutions adaptées pour réussir », déclare Yair Holtzer, CRO de Guesty. « Notre engagement commun envers l'innovation, rationalise les processus et ouvre de nouvelles perspectives pour Checkmyguest, démontrant une synergie pour la mise en place des meilleures pratiques dans la gestion des propriétés de luxe. »

Présent dans plus de 80 pays, Guesty est aujourd'hui la plateforme la plus avancée, complète et facile à utiliser pour la gestion des locations à court terme. Le PMS (Property Management System) de Guesty sert les gestionnaires immobiliers des hôtes individuels, aux PME et aux grandes entreprises, offrant une solution tout-en-un avec tous les outils nécessaires pour gérer l'ensemble du parcours de location, résolvant certains des plus grands défis. Grâce à l'intégration de toutes les fonctions de gestion immobilière, la plateforme de Guesty aide les gestionnaires à publier et gérer leurs locations à court terme, offrant des expériences voyageurs inégalées grâce à une expérience utilisateur hautement intuitive et des capacités importantes d'API ouvert.

En avril, Guesty a annoncé une levée de fonds de série F de 130 millions de dollars dirigée par la firme d'investissement mondiale de premier plan KKR. Guesty a récemment acquis Rentals United, une plateforme de distribution avancée pour les gestionnaires de biens de location de vacances, la septième acquisition de l'entreprise à ce jour, alors qu'elle continue de devancer le marché.

À propos de Guesty: Guesty est la plateforme tout-en-un qui permet aux entreprises de location à court terme d'automatiser et d'optimiser tous les aspects de leurs opérations. Avec une technologie conçue sur mesure, une expertise reconnue dans le secteur et une équipe R&D de plus de 250 ingénieurs, Guesty s'assure que les entreprises d'hospitalité puissent rationaliser et croître tout en offrant la meilleure valeur aux voyageurs. Avec une suite complète de fonctionnalités et plus de 200 partenaires dans l'industrie, y compris les principaux canaux de réservation comme Airbnb, Vrbo, Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Hopper, Google Travel, Homes & Villas by Marriott, et bien d'autres, Guesty transforme l'industrie de la location à court terme avec des solutions innovantes. Aujourd'hui, Guesty compte 16 bureaux et plus de 850 employés à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez guesty.com/fr .

À propos de Checkmyguest: Checkmyguest est une entreprise de premier plan dans la gestion des locations de courte et moyenne durée, positionnée de manière unique dans le paysage de l'immobilier commercial en France. Les offres complètes de Checkmyguest vont au-delà de l'hospitalité traditionnelle, fournissant une solution totale pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement immobilier en dehors du marché conventionnel. Dédiée à la gestion de propriétés de grande valeur et de haute qualité, Checkmyguest utilise son équipe de design interne pour améliorer les propriétés, avant de les distribuer sur les plateformes de location de courte et moyenne durée. Cette approche maximise les revenus pour les propriétaires et, surtout, améliore l'expérience globale des voyageurs. Checkmyguest est un partenaire fiable pour les propriétaires et investisseurs immobiliers, offrant une combinaison harmonieuse de gestion stratégique, de design innovant et un engagement à fournir le meilleur de l'hospitalité. Découvrez les propriétés sur Checkmyguest .

