IKEA Canada s'associe fièrement à Rainbow Railroad afin d'aider les personnes LGBTQI+ vulnérables à se réinstaller en toute sécurité





Du 1er juin au 31 juillet, la totalité des ventes générées par le nouveau gâteau arc-en-ciel de IKEA serviront à aider Rainbow Railroad à réinstaller environ 500 personnes au Canada.

BURLINGTON, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - IKEA Canada est fière d'annoncer un don pouvant atteindre 200 000 $ pour aider à améliorer le quotidien de personnes LGBTQI+ vulnérables qui sollicitent l'aide de Rainbow Railroad, notamment pour une réinstallation d'urgence, une intervention en situation de crise ou d'autres types d'assistance.

Le partenariat avec Rainbow Railroad permettra aussi aux clients et aux collaborateurs de IKEA Canada de se renseigner sur l'organisation et sur les injustices auxquelles les personnes LGBTQ+ font face partout dans le monde.

« Bien que le Mois de la Fierté soit l'occasion de célébrer les droits et la diversité de la communauté 2ELBTQ+, il sert également à rappeler les progrès qu'il reste à accomplir, car de nombreuses personnes continuent à souffrir d'exclusion sociale simplement en raison de qui elles sont, affirme Selwyn Crittendon, PDG de IKEA Canada et directeur Développement durable. Cette initiative donne l'occasion à nos communautés de contribuer en faisant un don par l'achat d'un gâteau arc-en-ciel de IKEA, en écoutant les histoires des personnes touchées et en s'engageant autrement, notamment en faisant du bénévolat auprès de Rainbow Railroad. »

À l'heure actuelle, environ 70 pays ont des lois qui criminalisent les unions entre personnes de même sexe. Dans de nombreux autres pays, les personnes LGBTQI+ sont victimes d'agressions physiques et d'abus dans leurs communautés, sur leur lieu de travail et même dans leur propre domicile. Parfois, leur seule solution est de fuir.

« La mission de Rainbow Railroad, qui consiste à aider les gens contraints à fuir leur domicile, résonne vraiment avec IKEA et le travail que nous faisons pour soutenir les réfugiés et les nouveaux arrivants au Canada, explique John Williams, responsable Égalité, diversité et inclusion chez IKEA Canada. Avec Rainbow Railroad, nous pouvons agir concrètement et positivement dans les communautés locales. »

IKEA défend depuis longtemps le droit de chacun d'être traité équitablement et de se voir offrir des chances égales, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

« Rainbow Railroad est enthousiaste à l'idée de s'associer à IKEA en cette saison de la Fierté. Nous sommes très reconnaissants d'être le bénéficiaire caritatif de la vente du gâteau arc-en-ciel, déclare Scott Ferguson, directeur des partenariats d'entreprises chez Rainbow Railroad. Par l'entremise de ses programmes de réinstallation et de soutien direct, Rainbow Railroad aide les réfugiés LGBTQI+ à fuir les menaces graves qui pèsent sur leur bien-être et à s'établir dans des pays plus sécuritaires. Grâce au leadership de IKEA, nous aiderons cette année environ 500 réfugiés LGBTQI+ à entreprendre une nouvelle vie au Canada, où ils pourront vivre de façon ouverte et authentique, ce qui représente plus du double du nombre de personnes que nous aidons à accueillir au Canada au cours d'une année normale. Ensemble, nous contribuons à améliorer la vie des membres les plus vulnérables des communautés LGBTQI+. »

Depuis 2018, IKEA souligne le 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT) en hissant le drapeau du progrès de la Fierté dans ses établissements du Canada et en lançant les célébrations de la Fierté chez IKEA Canada.

Cette année, IKEA Canada continuera à veiller à ce que chaque personne appartenant à la communauté 2ELGBTQ+ se sente accueillie, respectée et appréciée pour ce qu'elle est :

en soutenant les défilés de la Fierté partout au Canada par l'entremise de commandites et de participants aux marches ;

par l'entremise de commandites et de participants aux marches ; en faisant don d'une portion des revenus de la vente des sacs STORSTOMMA à des organismes 2ELGBTQ+ qui soutiennent les communautés locales, ce qui s'ajoute aux plus de 250 000 $ amassés depuis 2018 ;

en s'associant à des organismes tels que Fierté au travail et le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion afin de créer un environnement de travail entièrement inclusif et d'encourager la tenue de conversations importantes selon une perspective intersectionnelle en reconnaissant des expériences de vie uniques ; et

en fournissant à ses collaborateurs des espaces sécuritaires où ils peuvent être eux-mêmes et se soutenir mutuellement grâce à des forums comme le groupe de ressources pour les collaborateurs Rainbow Connections.

Renseignez-vous davantage à propos du gâteau arc-en-ciel et des autres activités liées à la Fierté organisées chez IKEA Canada en visitant le fr.IKEA.ca/meilleursensemble.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 379 magasins IKEA dans 31 pays, dont 16 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 28 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site Web, il s'est chiffré à 166 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

À PROPOS DE RAINBOW RAILROAD

Fondé au Canada en 2006, Rainbow Railroad est un organisme mondial à but non lucratif qui aide les personnes LGBTQI+ persécutées en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles. À une époque où le nombre de personnes déplacées est plus élevé que jamais, les personnes LGBTQI+ sont particulièrement vulnérables en raison de l'homophobie et de la transphobie systémiques cautionnées par les gouvernements. Ces facteurs les déplacent dans leur propre pays ou les obligent à entrer dans le réseau mondial des réfugiés. Depuis 2006, Rainbow Railroad a apporté une assistance et un soutien essentiels à près de 16 000 personnes LGBTQI+ dans le monde, y compris une aide à la réinstallation internationale à plus de 2000 personnes. L'année dernière, Rainbow Railroad a reçu plus de 15 000 demandes d'aide. Pour vous renseigner davantage, visitez le www.rainbowrailroad.org.

SOURCE IKEA Canada Limited Partnership

30 mai 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :