Le FS confirme la faisabilité géologique du projet BECCS et sera en mesure de produire le premier éthanol négatif en carbone au monde





En capturant et en stockant du carbone dans l'usine de Lucas do Rio Verde, la première industrie brésilienne de l'éthanol à base de maïs pourrait également être la première à produire de l'éthanol négatif en carbone

LUCAS DO RIO VERDE, Brésil, 30 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le FS, l'un des plus grands producteurs d'éthanol et de nutrition animale au Brésil, vient de terminer des études techniques qui prouvent des conditions géologiques propices à l'injection de dioxyde de carbone ( CO2 ), émis dans la phase de fermentation de la production de biocarburants, dans le sous-sol. Ainsi, l'entreprise peut devenir le premier producteur d'éthanol au monde à avoir une empreinte carbone négative et le premier à développer la technologie BECCS (acronyme en anglais pour la production de bioénergie avec captage et stockage du carbone) dans la production d'éthanol en dehors des États-Unis, comme l'a annoncé le ministre brésilien des Mines et de l'Énergie, Alexandre Silveira, lors de la troisième réunion du G20 du Groupe de travail sur la transition énergétique, qui s'est tenue dans l'État brésilien de Minas Gerais

L'adoption de cette technologie empêchera le rejet d'environ 423 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an par les activités de l'industrie à Lucas do Rio Verde (MT). Par la suite, la solution peut être mise en oeuvre dans d'autres unités industrielles de l'entreprise, atteignant un potentiel d'élimination du CO 2 de l'atmosphère de plus de 1,8 million de tonnes de carbone par an.

Cette technologie est une solution innovante pour capturer le carbone, l'une des principales causes de l'effet de serre, et l'injecter sous terre dans des couches géologiques profondes, où il sera stocké en toute sécurité pendant des milliers d'années, sans influencer le réchauffement climatique.

Le FS, qui travaille sur ce projet depuis 4 ans, a foré un puits stratigraphique d'environ 2 000 mètres de profondeur en octobre 2023 pour examiner les formations rocheuses dans la zone située sous son industrie Lucas do Rio Verde. Les études ont conclu que la formation de roches de Diamantino, située dans le bassin de Parecis à Mato Grosso, présente des conditions de porosité et de perméabilité suffisantes pour recevoir le CO 2 à injecter à une profondeur de plus de 800 mètres.

Actuellement, il n'y a que deux producteurs d'éthanol au monde dotés de la technologie BECCS, tous deux aux États-Unis. L'industrie de Mato Grosso sera toutefois la première industrie négative en carbone, car elle n'utilise que le maïs de deuxième récolte comme matière première et la biomasse renouvelable des forêts plantées comme source d'énergie.

« Le résultat de l'étude technique est une étape essentielle pour encourager les prochaines étapes nécessaires pour débloquer les investissements dans la technologie BECCS par le secteur de l'éthanol. Ce dont nous avons maintenant besoin, c'est de faire progresser la réglementation et les marchés du carbone", a déclaré Rafael Abud, PDG du FS. "En plus de l'utilisation dans les automobiles, l'éthanol produit avec cette technologie peut être utilisé pour produire du carburant d'aviation durable (SAF) et le carburant marin, faisant de l'éthanol brésilien l'un des plus grands contributeurs à la transition énergétique mondiale", a-t-il ajouté.

Dès que le Sénat approuvera la réglementation de l'activité - incluse dans le projet de loi pour le programme Fuel of the Future - le FS investira 350 millions de BRL supplémentaires dans la mise en oeuvre d'équipements pour capturer, déshydrater, compresser et injecter du CO 2 sous terre. Les travaux pourraient commencer plus tard cette année, et leur achèvement est prévu pour la fin de 2025. Environ 230 emplois directs seront créés lors du forage, de la construction et de l'assemblage d'équipements de compression et de déshydratation du CO2 . Récemment, le projet a bénéficié du soutien financier de FINEP, une agence publique qui promeut l'innovation et travaille en mettant l'accent sur des actions stratégiques, structurantes et percutantes pour le développement durable au Brésil.

Selon le vice-président du développement durable et des nouvelles activités de FS, Daniel Lopes, « Il s'agit d'une étape cruciale vers la réalisation de la vision de FS, qui est d'être le plus grand producteur de carburant négatif en carbone au monde. Nous consacrerons maintenant nos efforts à la monétisation de ce projet par la vente de crédits carbone, et attendons l'approbation du cadre juridique par le Sénat", a-t-il commenté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2424650/Evandro_Gussi__presidente_da_Uni_o_da_Ind_stria_de_Cana_de_A__car_e_Bioenergia__UNICA___Alexandre_Si.jpg

30 mai 2024 à 05:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :